Giáo dục - Đào tạo STEM khơi gợi niềm say mê sáng tạo Giáo dục STEM ở bậc tiểu học không chỉ dừng ở những mô hình, robot hay sản phẩm sáng tạo. Điều quan trọng hơn là khơi dậy ở học sinh sự tò mò, khả năng tự tìm tòi và niềm say mê khám phá thế giới bằng chính đôi tay, trí óc của mình.

Nhóm học sinh Trường TH Nguyễn Trãi (bên trái) nhận giải Thiết kế sáng tạo tại Cuộc thi Robocon ORC toàn quốc 2026

Từ lớp học đến những sân chơi lớn

Năm học 2025 - 2026, phong trào STEM, Robotics tại Trường Tiểu học (TH) Nguyễn Trãi (phường Lâm Viên - Đà Lạt) để lại nhiều dấu ấn khi nhà trường có 5 đội học sinh tham gia Cuộc thi Sáng tạo Robocon các cấp. Để có mặt ở sân chơi cấp quốc gia, các đội đã trải qua quá trình thi đấu, cọ xát ở các vòng cấp cơ sở và khu vực, từng bước tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Trong hành trình ấy, học sinh Trường TH Nguyễn Trãi đoạt giải Nhất Cuộc thi Robocon cấp phường Lâm Viên - Đà Lạt, giải Ba khu vực Robocon ORC Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và tiếp tục có cơ hội tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Đặc biệt, nhóm học sinh Trần Ngọc Như Ý, Ngô Gia Khang và Trần Thành Tài Đức đã giành giải Thiết kế sáng tạo tại Cuộc thi Robocon ORC toàn quốc 2026.

Đội học sinh Trường TH Nguyễn Trãi tham gia các cuộc thi Robocon

Với học sinh tiểu học, giải thưởng là niềm vui, nhưng đáng nhớ hơn là hành trình tự tay lắp ráp, lập trình, thử nghiệm và sửa lỗi để robot vận hành. Mỗi lần thử lại là cơ hội giúp các em rèn tính kiên trì và hiểu rõ hơn cách khoa học được ứng dụng vào đời sống. “Em cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng hơi hồi hộp. Vì được tận mắt quan sát, sờ nắm các sản phẩm thực tế. Cảm giác tuyệt vời nhất là khi sản phẩm của nhóm hoặc tự tay mình làm ra hoạt động thành công”, em Trần Ngọc Như Ý chia sẻ.

Theo thầy Nguyễn Thành Vương - giáo viên hướng dẫn Trường TH Nguyễn Trãi, thành tích của đội tuyển là kết quả của cả quá trình chuẩn bị nghiêm túc, từ tìm hiểu luật, xây dựng chiến thuật đến thiết kế, lập trình, thử nghiệm và luyện tập. “Giáo viên vừa hướng dẫn kỹ thuật, vừa động viên tinh thần, nhưng quan trọng nhất là tạo điều kiện để học sinh tự suy nghĩ, lựa chọn và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình”, thầy Vương chia sẻ.

Học sinh tham gia hoạt động STEM ở Trường TH Nguyễn Trãi

Tạo môi trường để học sinh phát huy sáng tạo

STEM đang giúp các em chuyển từ “học để biết” sang “học để làm và tạo ra sản phẩm”. Những cuộc thi Robocon chính là nơi các năng lực ấy được thử thách và thể hiện rõ nhất. Theo cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Trãi, năm học 2025 - 2026, nhà trường được trang bị phòng học STEM, tạo điều kiện để giáo viên tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm bài bản hơn. Đối với học sinh khối 4 và khối 5, nhà trường tổ chức 2 tiết STEM mỗi tuần. Bên cạnh đó, hoạt động STEM + ngoài giờ cũng được triển khai trên tinh thần tự nguyện, thu hút hơn 80% học sinh tham gia.

STEM ở Trường TH Nguyễn Trãi không chỉ dành cho học sinh yêu thích robot hay công nghệ. Các em được tự tìm hiểu, đề xuất ý tưởng, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, qua đó vận dụng kiến thức Toán, Khoa học, Công nghệ và Tin học vào thực tế. Giáo viên đóng vai trò gợi mở, đồng hành; phụ huynh cùng hỗ trợ, giúp những trải nghiệm STEM không chỉ dừng lại trong lớp học mà còn lan tỏa đến gia đình.

Trường TH Nguyễn Trãi tuyên dương nhóm học sinh đoạt giải Thiết kế sáng tạo tại Cuộc thi Robocon ORC toàn quốc 2026

Ngay trong dịp hè năm 2026, Trường TH Nguyễn Trãi tiếp tục bồi dưỡng những học sinh có năng lực và niềm đam mê với STEM, Robotics, chuẩn bị cho các sân chơi trong năm học 2026-2027. Nhà trường hướng tới xây dựng môi trường học tập khuyến khích học sinh yêu thích khoa học, công nghệ và sáng tạo nhưng không đặt nặng áp lực thành tích. Qua hoạt động STEM, các em được rèn luyện cách đặt câu hỏi, biết tìm cách giải quyết vấn đề, tìm giải pháp và kiên trì thử lại khi chưa thành công.