Giáo dục - Đào tạo STEM mở sân chơi sáng tạo cho học sinh Lâm Đồng Giáo dục STEM đang được mở rộng tại các trường phổ thông Lâm Đồng, mở thêm cơ hội để học sinh thực hành, sáng tạo và phát huy năng lực khoa học, công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự khai trương Phòng học STEM tại Trường THPT Đạm Ri (xã Đạ Huoai 2)

“Phủ sóng” STEM trong các trường phổ thông

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng Phan Thanh Hải cho biết, ngành giáo dục đang chú trọng tạo sự liên thông trong triển khai STEM từ THCS lên THPT, qua đó giúp học sinh có quá trình học tập và phát triển năng lực liên tục.

Hằng năm, Sở GD&ĐT tổ chức các sân chơi, cuộc thi về Robotics, trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, trải nghiệm và thể hiện năng lực.

Một tiết học STEM tại Trường THCS Đồng Nai (xã Cát Tiên)

Cùng với chương trình GDPT 2018 và các đợt tập huấn chuyên môn, nền tảng số cũng đang hỗ trợ tích cực cho giáo dục STEM tại Lâm Đồng.

Đến nay, 99,47% giáo viên và học sinh trên 14 tuổi đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, giúp việc quản lý hồ sơ, tiếp cận học liệu và triển khai các hoạt động nghiên cứu trên môi trường số thuận lợi hơn.

Trong năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT Lâm Đồng triển khai thí điểm mô hình giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) tại 47 trường học. Trong đó 4 trường THPT chuyên gồm: Thăng Long, Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo và Bảo Lộc được xác định là những đơn vị hạt nhân.

Ngày hội STEM của học sinh phổ thông Lâm Đồng

Tại các trường chuyên, STEM không chỉ được tổ chức qua những hoạt động trải nghiệm mà từng bước được đưa vào các môn học và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Ông Nguyễn Vũ Minh Tú, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc cho biết, hình thức phổ biến nhất là xây dựng các bài học STEM tích hợp trong chương trình chính khóa các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Toán học. Các tổ chuyên môn đã chủ động biên soạn hàng trăm chủ đề dạy học bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhưng được nâng cao theo hướng ứng dụng thực tiễn.

Một điểm nổi bật là phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Hằng năm, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh thu hút gần 400 dự án tham gia. Học sinh các trường chuyên có nhiều dự án thuộc các lĩnh vực gắn với thế mạnh của địa phương như ứng dụng IoT trong nông nghiệp nhà kính, nghiên cứu dược liệu từ thảm thực vật Tây Nguyên hay xây dựng các giải pháp phần mềm phục vụ du lịch.

Ngày hội STEM của học sinh Lâm Đồng

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ STEM như Robotics, lập trình AI, sinh học thực nghiệm... tạo thêm không gian để học sinh thực hành ngoài giờ học chính khóa. Qua những hoạt động này, kiến thức trên lớp được kết nối với các bài toán thực tế, đồng thời giúp giáo viên nhận diện những học sinh có năng khiếu, sở thích phù hợp.

Theo ông Nguyễn Vũ Minh Tú, mức độ tích hợp STEM trong chương trình chuyên vẫn còn những hạn chế. Do chương trình các môn chuyên có khối lượng kiến thức lớn, phục vụ mục tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, thời gian dành cho hoạt động thực hành STEM còn hạn chế. Sự kết nối giữa các môn học cũng chưa đồng đều.

“ STEM trong Tin học hay Vật lý khá mạnh, nhưng ở một số môn Khoa học xã hội hoặc sự kết hợp giữa Hóa học và Sinh học vẫn còn khiêm tốn. Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Nguyễn Vũ Minh Tú

Thêm không gian để học sinh sáng tạo

Không chỉ tạo môi trường thực hành, giáo dục STEM còn giúp học sinh rèn kỹ năng làm việc nhóm, tư duy thiết kế, xử lý dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu.

Một sản phẩm STEM của học sinh Trường THPT Đơn Dương (xã Đơn Dương)

Thông qua các dự án, học sinh được làm quen với việc thu thập thông tin, xử lý số liệu, xây dựng sản phẩm và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề cụ thể. Đây cũng là những kỹ năng ngày càng cần thiết trong quá trình chuyển đổi số.

Quan trọng hơn, việc triển khai STEM tại các trường chuyên còn tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp các trường phổ thông khác trong tỉnh có thêm động lực đổi mới thông qua các buổi hội thảo, chia sẻ học liệu số.

Không dừng lại ở đó, ngành Giáo dục Lâm Đồng cũng đã chủ trương xã hội hóa các mô hình STEM bằng việc tiếp nhận 3 phòng STEM hiện đại do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ tại các trường: Trường THCS Lê Văn Tám (xã Liên Hương); Trường THPT Đạm Ri (xã Đạ Huoai 2), Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Dong).

Theo ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng, việc đưa các phòng STEM vào sử dụng bước đầu giúp giáo viên có thêm thiết bị phục vụ dạy học trực quan, thực hành, thí nghiệm và hướng dẫn học sinh thực hiện các dự án nhỏ.

Tại Trường THPT Đạm Ri, các thiết bị như máy tính, bộ kit thí nghiệm, máy in 3D và nhiều thiết bị hỗ trợ khác được đưa vào phục vụ hoạt động học tập, trải nghiệm.

Thầy Trần Thanh Liên, Hiệu trưởng Trường THPT Đạm Ri cho biết, các thiết bị cơ bản phù hợp với mục tiêu giáo dục STEM, đáp ứng nhu cầu tổ chức dạy học, thực hành và trải nghiệm sáng tạo của học sinh.

Sản phẩm STEM của Trường THPT Đạm Ri (xã Đạ Huoai 2)

STEM đang dần trở thành một phần quan trọng trong giáo dục phổ thông Lâm Đồng, mở thêm không gian để học sinh thực hành, sáng tạo và phát triển năng lực khoa học, công nghệ.