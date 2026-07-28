Sturm Graz hạ Hearts, đội chủ nhà nhận thất bại tại Tynecastle Park Trong trận đấu UEFA Champions League tại Tynecastle Park, Sturm Graz đánh bại Hearts 2-0 với các bàn thắng của Seidl và Soglo, mang về chiến thắng cho đội khách còn Hearts phải nhận thất bại trên sân nhà.

Hearts 0 - 2 Sturm Graz Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hearts tiếp đón Sturm Graz.

13' Hearts áp đảo quyền kiểm soát Phút 13, Hearts đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 81-19, buộc Sturm Graz phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, sức ép chưa tạo khác biệt rõ rệt khi hai đội mới dứt điểm 1-1.

25' Hearts kiểm soát, Sturm Graz rình rập Phút 25' , Hearts đang chiếm ưu thế rõ rệt về thời lượng kiểm soát bóng với 74-26, nhưng chưa tạo ra khác biệt khi số lần dứt điểm là 3-3. Sturm Graz lùi sâu bảo vệ lợi thế dẫn bàn, chờ những cơ hội phản công sau khi đang nhỉnh hơn về dứt điểm trúng đích 0-1.

28' VAR kiểm tra tình huống của Seedy Jatta Phút 28, VAR vào cuộc với tình huống liên quan đến Seedy Jatta. Tỷ số vẫn là Hearts 0-0 Sturm Graz khi kết quả xem xét chưa được cập nhật.

37' Hearts kiểm soát, Sturm Graz sắc bén hơn Phút 37, Hearts chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng với 66-34 nhưng chưa tạo được sức ép tương xứng. Sturm Graz dứt điểm nhiều hơn 3-5, trong đó có 3 cú trúng đích, khiến Hearts phải thực hiện 3 pha cứu thua; tỷ số vẫn là 0-0.

45+2' Stuart Findlay vào sân trước giờ nghỉ Phút 45+2', Stuart Findlay vào sân thay Stephen Kingsley. Hearts có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang chịu sức ép đáng kể từ Sturm Graz, dù trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ryan Fosso vào sân sau giờ nghỉ Phút 46, Ryan Fosso vào sân thay Luca Weinhandl khi Hearts và Sturm Graz vẫn hòa 0-0. Sturm Graz đang dứt điểm nhiều hơn, nên sự điều chỉnh này có thể giúp Hearts tăng thêm sự chắc chắn trong hiệp hai.

49' Sturm Graz sắc bén dù lép vế cầm bóng Phút 49', Hearts kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 65 - 35 nhưng chưa tạo được sức ép tương xứng. Sturm Graz dứt điểm nhiều hơn, 5 - 11, và có 6 - 1 cú sút trúng đích, cho thấy đội khách đang phòng ngự chặt chẽ rồi rình rập cơ hội.

61' Albert Vallci nhận thẻ vàng Phút 61, Albert Vallci nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, khiến mỗi pha tranh chấp ở giữa hiệp hai càng thêm căng thẳng.

61' Hearts kiểm soát bóng, Sturm Graz sắc bén Phút 61', Hearts chiếm ưu thế về kiểm soát bóng với 65 - 35 và nhỉnh hơn ở phạt góc 6 - 2 . Dù vậy, Sturm Graz tỏ ra sắc bén hơn trong các pha kết thúc khi dứt điểm 8 - 13 , với số lần trúng đích 3 - 6 .

64' Simon Seidl đưa Sturm Graz vượt lên Phút 64', Simon Seidl lập công sau đường kiến tạo của Jon Gorenc Stankovic, đưa Sturm Graz mở tỷ số 0-1 trước Hearts. Đội khách tận dụng tốt cơ hội để tạo bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

68' Sturm Graz nhân đôi cách biệt nhờ phản lưới Phút 68, Sturm Graz nhân đôi cách biệt lên 0-2 sau pha phản lưới của Jordi Altena. Một bàn thắng đầy bất ngờ giúp Sturm Graz tạo ra khoảng cách đáng kể.

69' Pierre Landry Kaboré vào sân Phút 69, Pierre Landry Kaboré vào sân thay Calvin Miller. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Sturm Graz đang dẫn Hearts 0-2.

69' Tom Renaud vào sân thay Blair Spittal Phút 69', Tom Renaud được tung vào sân thay Blair Spittal. Hearts đang bị Sturm Graz dẫn 0-2, khiến lần điều chỉnh nhân sự này càng đáng chú ý.

69' Amadou Ba-Sy vào sân thay Guendouz Phút 69', Amadou Ba-Sy vào sân thay Sabri Guendouz. Hearts đang bị dẫn 0-2, nên sự thay đổi này có thể tiếp thêm sức cho nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt.

72' Sturm Graz điều chỉnh nhân sự ở phút 72 Phút 72, Belmin Beganovic vào sân thay Szymon Wlodarczyk. Sturm Graz thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Hearts, trong bối cảnh thế trận có lợi cho đội khách.

73' Hearts cầm bóng, Sturm Graz hiệu quả hơn Phút 73, Hearts kiểm soát bóng nhiều hơn với 65 - 35 và có 7 - 2 quả phạt góc, nhưng Sturm Graz mới là đội tạo ra mối đe dọa rõ rệt. Đội khách dứt điểm 10 - 17, trong đó số lần trúng đích là 4 - 9, qua đó duy trì thế dẫn 2-0.

76' Arjan Malic vào sân Phút 76, Arjan Malic được tung vào sân thay Emran Soglo. Sự điều chỉnh này đến sau khi Sturm Graz ghi hai bàn liên tiếp, trong bối cảnh trận đấu đang nghiêng về đội khách.

77' Gizo Mamageishvili vào sân phút 77 Phút 77, Gizo Mamageishvili vào sân thay Jacob Peter Hödl. Sturm Graz đang dẫn Hearts 0-2 và tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thời điểm thuận lợi.

80' Jamie McCart vào sân thay Kyziridis Phút 80, Jamie McCart vào sân thay Alexandros Kyziridis. Hearts có sự điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị Sturm Graz dẫn 0-2.

81' Julian Halwachs vào sân phút 81 Phút 81, Julian Halwachs vào sân thay Jon Gorenc Stankovic. Sturm Graz có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Hearts 0-2.

85' Hearts cầm bóng, Sturm Graz vẫn sắc bén Phút 85', Hearts cầm bóng nhiều hơn (63 - 37) và có 7 - 2 quả phạt góc, nhưng Sturm Graz mới là đội tạo ra sức nặng với 17 - 13 pha dứt điểm, trong đó 9 - 4 lần trúng đích. Đội khách đang chủ động rình rập và bảo toàn lợi thế 0-2.

KT Kết thúc: Hearts 0-2 Sturm Graz Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 29/07/2026

Đội hình chính thức Hearts Sơ đồ 4-3-3 Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 1 Alexander Schwolow 23 Jordi Altena 64 Malachi Fagan-Walcott 3 Stephen Kingsley 18 Harry Milne 19 Sabri Guendouz 6 Oisin McEntee 16 Blair Spittal 89 Alexandros Kyziridis 10 Cláudio Braga 7 Calvin Miller 53 Daniil Khudyakov 28 Jürgen Heil 5 Albert Vallci 2 Jeyland Mitchell 18 Emran Soglo 19 Simon Seidl 39 Luca Weinhandl 4 Jon Gorenc Stankovic 43 Jacob Peter Hödl 17 Szymon Wlodarczyk 20 Seedy Jatta Dự bị Hearts 5 Jamie McCart 11 Pierre Landry Kaboré 12 Tom Renaud 17 Stuart Findlay 21 James Wilson 22 Tómas Bent Magnússon 28 Zander Clark 29 Sabah Kerjota 30 Ryan Fulton Sturm Graz 10 Otar Kiteishvili 11 Axel Kayombo 15 Gizo Mamageishvili 21 Petar Petrovic 22 Ammar Helac 23 Arjan Malic 26 Belmin Beganovic 30 Paul Koller 40 Julian Halwachs Cập nhật đội hình lúc 01:05 29/07/2026

Hearts Thống kê Sturm Graz 64% Kiểm soát bóng 36% 15 Dứt điểm 17 4 Trúng đích 9 8 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 2 7 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Simon Seidl Sturm Graz 1 bàn Emran Soglo Sturm Graz 1 bàn Jon Gorenc Stankovic Sturm Graz 1 kiến tạo · điểm 7.14 Alexander Schwolow Hearts Điểm 7.79 Szymon Wlodarczyk Sturm Graz Điểm 7.58 Albert Vallci Sturm Graz Điểm 7.43

Thông tin trận đấu

Hearts sẽ đối đầu Sturm Graz tại Tynecastle Park vào lúc 01:45 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc chạm trán được chú ý bởi hai đội từng gặp nhau, với lợi thế lịch sử đang nghiêng về đại diện Áo.

Hearts đối mặt thử thách từ Sturm Graz

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Hearts không giành chiến thắng, trong khi Sturm Graz là đội hưởng niềm vui trọn vẹn. Kết quả tổng hợp này tạo ra một chi tiết đáng lưu ý trước giờ bóng lăn, dù không đủ để quyết định diễn biến của trận đấu sắp tới.

Với lợi thế sân nhà tại Tynecastle Park, Hearts có cơ sở để nhập cuộc chủ động hơn. Sự quen thuộc với mặt sân và không gian thi đấu có thể giúp đội chủ nhà duy trì sức ép, đặc biệt trong những thời điểm cần kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên, Hearts sẽ phải hạn chế các khoảng trống nếu không muốn trao cơ hội cho Sturm Graz khai thác.

Sturm Graz có lợi thế tâm lý

Chiến thắng ở lần gặp gần nhất mang lại cho Sturm Graz lợi thế nhất định về tâm lý. Đội khách có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn khi đã từng vượt qua Hearts, nhưng lợi thế này chỉ có ý nghĩa nếu được chuyển hóa thành khả năng tổ chức tốt trên sân.

Trong bối cảnh dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về nhân sự và trạng thái thi đấu của hai đội. Vì vậy, những điều chỉnh trong trận sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi bên kiểm soát khu vực giữa sân và phản ứng trước sức ép của đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hearts nhiều khả năng cần tận dụng quyền chủ động trên sân nhà nhưng phải duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Việc đẩy đội hình lên quá cao có thể khiến đội chủ nhà để lộ khoảng trống phía sau, đặc biệt nếu Sturm Graz lựa chọn cách chơi trực diện khi giành lại quyền kiểm soát bóng.

Ngược lại, Sturm Graz có thể tập trung vào việc giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Tuy nhiên, khi thi đấu trên sân khách, đội bóng này cũng phải chịu áp lực từ môi trường tại Tynecastle Park. Khả năng duy trì sự tập trung trong các thời điểm Hearts gia tăng sức ép sẽ là một trong những yếu tố quan trọng.

Nhận định trước trận

Hearts có lợi thế sân nhà, còn Sturm Graz sở hữu ưu thế từ kết quả đối đầu gần nhất. Sự tương phản này khiến trận đấu khó được nhìn nhận chỉ từ một yếu tố đơn lẻ. Hearts cần biến ưu thế địa điểm thành sức ép thực tế, trong khi Sturm Graz phải chứng minh chiến thắng trước đó không chỉ là một dấu mốc lịch sử.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu mà sự chặt chẽ trong tổ chức và khả năng xử lý các thời điểm chuyển trạng thái có thể tạo khác biệt. Dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định đội chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lợi thế sân nhà của Hearts và ưu thế tâm lý của Sturm Graz sẽ là hai điểm đáng theo dõi tại Tynecastle Park.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hearts · 0 thắng 0 hòa Sturm Graz · 1 thắng Sturm Graz 4 - 0 Hearts SG

Hearts 5 trận gần nhất T B T T B Sturm Graz 5 trận gần nhất T T T T H

Tình hình lực lượng Hearts ✚ Craig Halkett (Achilles tendon rupture) Sturm Graz ✚ Amady Camara (Muscle Injury) ✚ Arjan Malic (Broken Nose Bone) ✚ Leon Grgic (Cruciate Ligament Tear) ✚ Filip Rózga (Muscle Injury) ✚ Jeyland Mitchell (Back Injury)