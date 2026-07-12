Sự cố RTX 5090 nóng chảy đầu nguồn: Công nghệ TempGuard của ASRock liệu có vô dụng? Một người dùng RTX 5090 báo cáo đầu nối 12V-2x6 bị nóng chảy dù sử dụng bộ nguồn ASRock trang bị cảm biến TempGuard. Hệ thống đã không tự ngắt khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn.

Dòng card đồ họa cao cấp RTX 50 series của Nvidia tiếp tục đối mặt với những lo ngại về an toàn điện năng. Mới đây, một sự cố nghiêm trọng đã được ghi nhận khi đầu nối nguồn 12V-2x6 trên chiếc RTX 5090 bị nóng chảy hoàn toàn, đáng chú ý là hệ thống bảo vệ TempGuard của ASRock đã không thể ngăn chặn thảm họa này như quảng cáo.

Công nghệ TempGuard: Lời hứa về sự an toàn cho card đồ họa TDP cao

TempGuard là một tính năng độc quyền được tích hợp trong hầu hết các bộ nguồn (PSU) cao cấp của ASRock, bao gồm cả các đầu nối 12V-2x6 (chuẩn 12VHPWR cải tiến). Công nghệ này được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu rủi ro nóng chảy cáp nguồn trên các dòng GPU có mức tiêu thụ điện năng (TDP) cực lớn như RTX 40 và RTX 50 series.

Về mặt kỹ thuật, TempGuard sử dụng một cảm biến nhiệt điện trở NTC (Negative Temperature Coefficient) siêu nhỏ được nhúng trực tiếp vào phía đầu cáp kết nối với GPU. Cảm biến này có nhiệm vụ giám sát dòng điện cao chạy qua thiết lập 16-pin và được lập trình để tự động ngắt toàn bộ hệ thống nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng an toàn 221°F (tương đương khoảng 105°C).

Hình ảnh đầu nối nguồn ASRock TempGuard bị cháy xém cùng hư hại trên cáp PSU.

Diễn biến sự cố trên cấu hình RTX 5090 cao cấp

Người dùng có biệt danh Riptide đã chia sẻ với VideoCardz về trường hợp hy hữu của mình. Hệ thống của anh sử dụng card đồ họa MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC kết hợp với bộ nguồn ASRock PG1000-PSF. Theo Riptide, cáp nguồn đã được lắp đặt đúng cách, cắm chặt ở cả hai đầu và không bị uốn cong ở góc hẹp – những nguyên nhân thường được cho là dẫn đến việc cháy nổ đầu nối 16-pin trước đây.

Sau vài tuần hoạt động ổn định dưới tải trọng nặng, hệ thống bắt đầu xuất hiện tình trạng treo máy (crash) liên tục. Khi kiểm tra, Riptide bàng hoàng phát hiện đầu nối 12V-2x6 đã bị cháy đen và biến dạng. Điều đáng nói là tính năng bảo vệ TempGuard chưa bao giờ được kích hoạt và máy tính không hề tự động tắt nguồn khi nhiệt độ tăng cao bất thường.

Thành phần Chi tiết cấu hình Card đồ họa MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC Bộ nguồn (PSU) ASRock PG1000-PSF Loại đầu nối 12V-2x6 (chuẩn 16-pin) Công nghệ bảo vệ ASRock TempGuard (Cảm biến NTC) Ngưỡng ngắt an toàn 221°F (~105°C)

Tại sao hệ thống bảo vệ lại thất bại?

Các chuyên gia kỹ thuật đưa ra giả thuyết rằng một trong các chân tiếp điểm (terminal) có thể đã tải dòng điện lớn hơn các chân còn lại. Điều này tạo ra một điểm nóng cục bộ cực kỳ mạnh mẽ, gây hư hỏng cấu trúc nhựa của đầu nối trước khi nhiệt lượng kịp truyền đến vị trí đặt cảm biến NTC hoặc trước khi cảm biến này nhận diện được sự cố để ra lệnh ngắt nguồn.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Riptide gặp phải sự cố nóng chảy đầu nối 12V-2x6. Lần đầu tiên xảy ra với bộ nguồn Corsair SF1000. Trong cả hai trường hợp, đầu nối phía bộ nguồn (PSU-side) đều chịu tổn hại vật lý nặng nề hơn so với phía GPU.

Cái nhìn khách quan về độ tin cậy của TempGuard

Mặc dù sự cố của Riptide gây xôn xao, nhưng đây hiện được coi là một trường hợp đơn lẻ. Trước đó, công nghệ TempGuard của ASRock đã chứng minh được hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt hơn. Cụ thể, trong một thử nghiệm với chiếc RTX 5090 đã được mod lại và ép xung cực hạn, tiêu thụ tới 1350W (vượt xa giới hạn 600W thông thường), cảm biến NTC đã phát hiện kịp thời sự gia tăng nhiệt độ và ngắt hệ thống ngay lập tức, bảo vệ thành công các linh kiện đắt tiền.

Sự việc này cho thấy ngay cả những công nghệ bảo vệ tiên tiến nhất cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%. Người dùng sở hữu các dòng card đồ họa hiệu năng cao như RTX 5090 cần thường xuyên kiểm tra tình trạng vật lý của đầu nối nguồn và đảm bảo sự thông thoáng tối đa cho khu vực này để tránh những rủi ro đáng tiếc.