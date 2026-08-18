Văn hóa - Giải trí Sự sáng tạo của trẻ qua trải nghiệm làm gốm Không bảng đen, phấn trắng, những giờ học tạo hình gốm đang đưa thiếu nhi ở khu vực Lâm Đồng biển xanh đến gần hơn với sự sáng tạo. Mô hình không chỉ tạo thêm sân chơi bổ ích cho trẻ mà còn mở ra cơ hội để phụ huynh cùng con trải nghiệm, khám phá những giá trị của nghề thủ công truyền thống.

Những buổi thực hành làm gốm thủ công được trẻ nhỏ và người lớn thích thú

Khi đất sét trở thành bài học

Một buổi chiều cuối tuần, thay vì dành thời gian cho những trò chơi trên điện thoại hay những giờ học thêm quen thuộc, nhiều em nhỏ ở các phường phía Đông Nam tỉnh lại tìm đến không gian của lớp học làm gốm trên đường Võ Chí Công, phường Hàm Thắng. Không gian lớp học nhanh chóng trở nên rộn ràng bởi những ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của giáo viên, xen lẫn sự háo hức khi lần đầu được tự tay chạm vào một chất liệu tưởng chừng quen thuộc nhưng lại chứa đựng nhiều điều mới mẻ. “Các em chú ý vo đất, tạo khối, vuốt làm phẳng bề mặt. Sau đó là ghép các bộ phận, chỉnh sửa chi tiết và vẽ hoa văn theo ý thích trên sản phẩm nhé!”, cô Lương Thị Thanh, giáo viên tại lớp học Moon Art nhẹ nhàng hướng dẫn. Đồng thời, cô khuyến khích các em tự do sáng tạo, bởi mỗi sản phẩm không nhất thiết phải giống nhau mà quan trọng là thể hiện được ý tưởng và dấu ấn riêng của từng em.

Lớp học làm gốm mang lại sự thú vị dành cho học sinh

Từ một khối đất tưởng như vô tri, qua đôi bàn tay nhỏ, hình hài bắt đầu xuất hiện. Có em cẩn thận tạo một chiếc cốc nhỏ, rồi vẽ lên đó những bông hoa, chiếc giỏ xinh. Có em làm những con vật ngộ nghĩnh, làm chiếc đĩa hay những món đồ trang trí theo ý thích. Sau gần 3 tiếng đồng hồ kiên trì sáng tạo, mỗi sản phẩm mang một dáng vẻ khác nhau. Có sản phẩm chưa thật tròn trịa, đường nét đôi chỗ còn vụng về, nhưng chính sự chưa hoàn hảo ấy lại làm nên nét đáng yêu của lớp học. Em Tường Lâm (9 tuổi) chia sẻ: “Lúc đầu em nghĩ làm gốm dễ, nhưng khi bắt tay vào mới thấy mất nhiều thời gian và công đoạn. Nhờ cô hướng dẫn, cuối cùng em cũng làm được chiếc ly như ý”.

Thêm trải nghiệm về văn hóa truyền thống

Theo cô Lương Thị Thanh, làm gốm đòi hỏi sự kiên nhẫn. Đất quá khô sẽ khó tạo hình, đất quá mềm lại dễ biến dạng. Thêm nữa mỗi công đoạn đều buộc trẻ tập trung, quan sát và điều chỉnh. Từ đất, các em còn học cách cảm nhận hình khối, rèn sự khéo léo của đôi tay. Những bài học từ quá trình học làm gốm còn giúp trẻ hiểu rằng không phải mọi việc đều thành công ngay từ lần đầu tiên mà mỗi lần thử sức đều là cơ hội để học hỏi. Vì thế không chỉ là một giờ học của trẻ, mà các hoạt động này còn là khoảng thời gian để cha mẹ tạm gác công việc và những bận rộn thường ngày để ngồi cạnh con.

Trải nghiệm làm gốm thủ công của những đứa trẻ gốc Việt

Đồng hành cùng con trong buổi học, chị Minh Hiếu (phường Bình Thuận) cho biết: “Ban đầu, tôi đưa con đến đây chỉ nghĩ cho cháu có thêm một hoạt động vui chơi vào cuối tuần. Nhưng khi ngồi tham gia thực hành, làm sản phẩm với con và nhìn con kiên nhẫn nắn từng chút đất rồi vui mừng khi hoàn thành sản phẩm, tôi thấy những trải nghiệm như thế này rất cần thiết đối với trẻ”.

Tại khu vực Lâm Đồng biển xanh, những không gian thực hành gốm thủ công tại Moon Art, Hoa Đất Phan, Ấp Art… đang mở ra những không gian trải nghiệm mới, thú vị dành cho mọi đối tượng. Đặc biệt, với các đoàn khách khách quốc tế hay những người Việt sinh sống xa quê trở về, trải nghiệm làm gốm giúp họ dễ cảm nhận hơn về giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất.

Chị Nhiên Châu (phường Phan Thiết), sau nhiều năm sinh sống ở Nga, khi đưa 2 con trở về quê hương đã đăng ký ngay cho các bé đến thực hành nặn gốm. Chị Nhiên Châu chia sẻ: “Tôi muốn các con có thêm những trải nghiệm về văn hóa quê hương. Chỉ cần được tự tay chạm vào đất, tạo ra một sản phẩm, các con đã có thể hiểu hơn về công việc của những người thợ thủ công”.

Từ những lớp học nhỏ, nghề gốm thủ công đang có một đời sống mới gần gũi hơn. Qua đó, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với mọi người, cũng như góp thêm một trải nghiệm đặc trưng cho hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với vùng đất Lâm Đồng biển xanh.