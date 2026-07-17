Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Bangkok từ tháng 8/2026 Từ ngày 8/8/2026, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Bangkok, mở rộng mạng lưới quốc tế lên 6 điểm đến và tăng cường khả năng đón khách toàn cầu.

Sun PhuQuoc Airways vừa công bố kế hoạch mở đường bay thẳng kết nối Phú Quốc, Kiên Giang với thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là điểm đến quốc tế thứ sáu của hãng sau Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Singapore và Thành Đô, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới bay toàn cầu sau chưa đầy một năm đi vào hoạt động.

Chi tiết lịch trình và dịch vụ bay thẳng Phú Quốc - Bangkok

Theo kế hoạch vận hành, các chuyến bay từ Phú Quốc sẽ khởi hành vào lúc 10h35 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 11h55. Ở chiều ngược lại, máy bay cất cánh từ Bangkok lúc 13h10 và trở về Phú Quốc lúc 14h30. Việc thiết lập đường bay thẳng này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai trọng điểm du lịch hàng đầu khu vực.

Hội thảo quy tụ hơn 100 đại diện doanh nghiệp lữ hành, đại lý cũng như đối tác tại Thái Lan. Ảnh: Sun Group

Sun PhuQuoc Airways định vị là hãng hàng không dịch vụ đầy đủ (full-service) đầu tiên khai thác chặng bay này. Chính sách giá vé của hãng đã bao gồm suất ăn nhẹ và 23kg hành lý ký gửi miễn cước. Đặc biệt, hãng áp dụng mức giá dành cho trẻ em bằng 75% giá vé người lớn, đi kèm các tiện ích đồng bộ như hotel check-in và hệ thống giải trí không dây IFE trên khoang hành khách được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng.

Sun PhuQuoc Airways hiện đang tập trung mở thêm nhiều đường bay mới. Ảnh: Sun Group

Kết nối Phú Quốc với trung tâm trung chuyển quốc tế

Việc chọn Bangkok làm mắt xích tiếp theo mang ý nghĩa chiến lược đối với hạ tầng du lịch của Phú Quốc, Kiên Giang. Bangkok hiện sở hữu sân bay Suvarnabhumi – một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất Đông Nam Á, kết nối trực tiếp với hàng trăm điểm đến tại châu Âu, Trung Đông và Nam Á.

Bangkok được ví như "kinh đô du lịch" của Thái Lan. Ảnh: Internet

Thông qua cửa ngõ này, Phú Quốc có cơ hội tiếp cận dòng khách trung chuyển quốc tế dồi dào, thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương. Nhân dịp khai trương, hành khách khởi hành từ Bangkok trong giai đoạn từ tháng 8/2026 đến tháng 2/2027 sẽ nhận được các gói ưu đãi trải nghiệm trong hệ sinh thái của Sun Group tại Nam Phú Quốc.

Năng lực tài chính và lộ trình phát triển của Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group, được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào tháng 6/2025. Sau chưa đầy một năm vận hành thương mại, hãng đã nâng vốn điều lệ lên mức 7.300 tỷ đồng và duy trì đội tàu bay gồm 10 chiếc tiêu chuẩn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số đúng giờ (OTP) của hãng đạt 85,71%, vượt xa mức bình quân chung của ngành hàng không Việt Nam. Theo lộ trình "Rise to the World", hãng đặt mục tiêu nâng quy mô đội tàu lên 32 máy bay ngay trong năm 2026. Sau Bangkok, các thị trường mục tiêu tiếp theo sẽ bao gồm Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản và khu vực Trung Á nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực.

Lưu ý: Thông tin về lịch trình và các chính sách ưu đãi có thể được điều chỉnh tùy theo điều kiện khai thác thực tế của hãng hàng không.