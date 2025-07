Chính trị Suối Kiết: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng vào năm 2030 Ngày 22/7, Đảng bộ xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đến dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Gia Huynh và Suối Kiết. Đảng bộ xã có 24 chi bộ trực thuộc và 387 đảng viên.

Đại biểu dự Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, trong 5 năm qua, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục ổn định và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 48,5 triệu đồng. Xã đạt chuẩn nông thôn mới và giữ vững 19/19 tiêu chí. Thu ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt trên 133 tỷ đồng.

Xã giữ chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, hàng năm huy động học sinh ra lớp đạt trên 99%. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 3,22%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đồng chí Lưu Đức Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Suối Kiết phát biểu tại Đại hội

Đại hội đặt mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế tư nhân, gắn với phát triển bền vững về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xây dựng xã Suối Kiết đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại hội phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm trên 7% so với chỉ tiêu giao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 75 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 0,5% - 1%/năm. Đến cuối năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%. Duy trì và nâng chuẩn xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt 80% và 80% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Các đại biểu biếu quyết tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Suối Kiết đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đại hội và Đảng bộ xã Suối Kiết phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức chính quy, chuyên nghiệp, lấy phục vụ Nhân dân làm phương châm hành động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đối ngoại, giao thông vào các vùng sản xuất, khu, cụm công nghiệp, gắn với đảm bảo hạ tầng chuyển đổi số, nước sản xuất và sinh hoạt; thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, phấn đấu hình thành nên một khu công nghiệp để tạo đột phá trong phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Suối Kiết

Đồng chí Nguyễn Văn Quang cũng yêu cầu, xã thường xuyên chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo; xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, tiến bộ, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đảng ủy xã phải lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp về quốc phòng - quân sự địa phương; chú trọng nắm bắt và dự báo tình hình từ sớm, từ xa để chủ động phòng ngừa, đấu tranh giải quyết tình hình, vụ việc kịp thời; không để bị động, bất ngờ, phát sinh phức tạp, điểm nóng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Lưu Đức Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Suối Kiết cho biết, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề phù hợp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất.

Quang cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Suối Kiết.