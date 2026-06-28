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    Suzuki XL7 Hybrid 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi 55 triệu đồng tháng 6/2026

    Tuệ Nhân28/06/2026 05:59

    Suzuki XL7 Hybrid 2026 duy trì sức hút trong phân khúc MPV 7 chỗ với giá niêm yết từ 599,9 triệu đồng cùng các gói hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo dưỡng giá trị cao.

    Suzuki XL7 Hybrid hiện là mẫu xe chủ lực của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt bản nâng cấp vào tháng 8/2024, mẫu MPV này đã cải thiện đáng kể khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính thân thiện với môi trường nhờ hệ truyền động Mild-Hybrid. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander Cross và Toyota Veloz Cross.

    Suzuki XL7 Hybrid 2026 với ngoại hình cứng cáp và hiện đại

    Giá niêm yết và chương trình ưu đãi tháng 6/2026

    Trong tháng 6/2026, Suzuki áp dụng chính sách ưu đãi khác nhau dựa trên năm sản xuất (VIN) của xe. Cụ thể, khách hàng mua xe VIN 2025 sẽ nhận được gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng 6,5 năm, tổng giá trị khoảng 55 triệu đồng. Đối với phiên bản VIN 2026, mức ưu đãi là 50% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng 1,5 năm, tương đương 35 triệu đồng.

    Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND)
    Suzuki XL7 Hybrid 599,9 688 676 662
    Suzuki XL7 Hybrid 2026 sở hữu khoảng sáng gầm xe 200 mm

    Thiết kế ngoại thất và thông số kỹ thuật

    Suzuki XL7 Hybrid 2026 giữ vững phong cách SUV khỏe khoắn với kích thước tổng thể 4.450 x 1.775 x 1.710 mm. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha LED phản quang tích hợp tính năng tự động bật/tắt và đèn chạy ban ngày sắc sảo. So với phiên bản thuần xăng trước đây, bản Hybrid có logo mặt trước lớn hơn và bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen thể thao.

    Cận cảnh thiết kế đầu xe Suzuki XL7 Hybrid

    Hệ thống gương chiếu hậu trên xe tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện tự động khi khóa máy và sấy gương tiện lợi. Phía sau, cụm đèn hậu LED với đồ họa chỉ dẫn đặc trưng giúp tăng khả năng nhận diện. Xe cũng được trang bị sẵn thanh giá nóc, hỗ trợ tối đa cho các chuyến đi xa cần chở nhiều đồ đạc.

    Đuôi xe Suzuki XL7 Hybrid có thiết kế cá tính

    Không gian nội thất và tiện nghi công nghệ

    Khoang cabin của XL7 Hybrid 2026 được tối ưu hóa cho 7 người lớn với không gian trần xe thoáng đãng. Táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp các phím điều khiển chức năng và hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control).

    Nội thất rộng rãi với màn hình trung tâm 10 inch

    Ghế ngồi tiêu chuẩn sử dụng chất liệu da pha nỉ, trong đó hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập một chạm, giúp việc ra vào hàng ghế thứ ba trở nên dễ dàng. Các tiện ích đáng chú ý khác bao gồm điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây Qi, cốp mở điện tích hợp tính năng đá cốp rảnh tay và gương chiếu hậu trong xe tích hợp camera hành trình.

    Hàng ghế thứ ba của Suzuki XL7 Hybrid có thể gập phẳng

    Vận hành Mild-Hybrid và an toàn

    Trái tim của Suzuki XL7 Hybrid 2026 là động cơ 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện và pin Lithium-ion 0,072 kWh. Hệ thống này sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Công nghệ Hybrid giúp xe vận hành mượt mà hơn khi tăng tốc và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 6,39 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

    Động cơ 1.5L Mild-Hybrid trên Suzuki XL7

    Về an toàn, xe được trang bị hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), camera 360 độ và cảm biến lùi. Thân xe được cấu tạo từ thép cường độ cao giúp giảm nhẹ chấn thương cho người đi bộ và bảo vệ hành khách tốt hơn trong trường hợp va chạm.

    Suzuki XL7 Hybrid 2026 là lựa chọn thực dụng cho gia đình

    Thông số kỹ thuật cơ bản Suzuki XL7 Hybrid 2026

    Động cơ 1.5 Mild-Hybrid
    Công suất tối đa 103 mã lực
    Mô-men xoắn cực đại 138 Nm
    Hộp số Tự động 4 cấp (4AT)
    Khoảng sáng gầm 200 mm
    Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 6,39 lít/100 km
    Số túi khí 2

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          Suzuki XL7 Hybrid 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi 55 triệu đồng tháng 6/2026
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