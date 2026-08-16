Pháp luật - Đời sống “Tai mắt” trên những cung đường Những phản ánh của người dân trên mạng xã hội đang trở thành "tai mắt" cung cấp nguồn thông tin kịp thời, hữu ích giúp Cảnh sát giao thông (CSGT) Lâm Đồng xác minh, xử lý vi phạm, góp phần giữ an toàn trên những cung đường.

Hình ảnh phương tiện vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội

Phản ánh kịp thời, xử lý đến nơi

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng.

Mới đây, qua nguồn tin từ mạng xã hội, ngày 13/8, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản xử lý đối với tài xế điều khiển xe ô tô tải vượt xe tại nơi có biển báo cấm vượt.

Trước đó, ngày 6/8, trong quá trình theo dõi, nắm tình hình trên mạng xã hội, Tổ CSGT Tà Đùng phát hiện một đoạn video được đăng tải trên Facebook phản ánh xe ô tô tải mang biển kiểm soát 48C-136.80 có hành vi vượt xe tại khu vực có biển báo cấm vượt trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Khê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh nội dung phản ánh, trích xuất dữ liệu, đối chiếu thông tin phương tiện và mời người điều khiển phương tiện đến làm việc.

Qua xác minh, ông L.V.B., trú tại xã Quảng Tín, đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt. Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Hình ảnh các thanh thiếu niên vi phạm

Trước đó, ngày 23/7, Đội CSGT đường bộ số 5 cũng đã ra quyết định xử phạt một thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm thu hút lượt xem.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo một người khác, nhiều lần thực hiện hành vi "bốc đầu" trên các tuyến đường Quang Trung và Lê Duẩn, thuộc phường Nam Gia Nghĩa.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là P.N.D.L. (SN 2006, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt). Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh để quay video đăng tải lên TikTok.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với người vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 6 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành các thủ tục để tịch thu phương tiện theo quy định.

Lực lượng CSGT làm việc với các thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Những vụ việc nêu trên cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ và khai thác thông tin trên không gian mạng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nếu như trước đây, việc phát hiện vi phạm chủ yếu dựa vào hoạt động tuần tra, kiểm soát trực tiếp thì hiện nay, với sự phát triển của công nghệ số và sự tham gia tích cực của người dân, nhiều hành vi vi phạm đã nhanh chóng được phát hiện, xử lý kịp thời.

Anh Nguyễn Quốc Phong, một tài xế lâu năm ở phường Hàm Thắng, cho rằng việc lực lượng chức năng chủ động tiếp nhận và phản hồi thông tin trên môi trường số đã tạo niềm tin cho người dân.

"Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh các phản ánh của người dân thông qua mạng xã hội đã tạo cảm giác những thông tin mà người dân cung cấp thực sự hữu ích. Từ đó, người dân cũng tích cực hơn trong việc phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm", anh Phong chia sẻ.

Mở rộng kênh tương tác với người dân

Không chỉ tiếp nhận thông tin từ các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hay TikTok, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng còn ghi nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thông qua các nền tảng số, người dân có thể dễ dàng gửi hình ảnh, video, phản ánh những bất cập về hạ tầng giao thông, tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông hoặc những vấn đề phát sinh trên các tuyến đường.

Lực lượng CSGT làm việc với các thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông qua phản ánh của người dân trên mạng xã hội

Các thông tin sau khi được tiếp nhận đều được phân loại, xác minh và xử lý theo đúng quy định. Những trường hợp vi phạm được làm rõ đều bị xử lý nghiêm; các kiến nghị, đề xuất liên quan đến tổ chức giao thông cũng được chuyển đến các đơn vị chức năng để xem xét, giải quyết.

Thực tế cho thấy, việc mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã tiếp nhận 10 phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng VNeTraffic và 38 kiến nghị, phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tất cả các phản ánh kiến nghị đều được lực lượng CSGT tiếp nhận, xử lý.

Tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường công tác nắm bắt thông tin trên không gian mạng. Qua đó, kịp thời ghi nhận, xử lý những trường hợp vi phạm mà người dân phản ánh.

Lực lượng chức năng cần tiếp tục khai thác hiệu quả dữ liệu giám sát hành trình, dữ liệu hình ảnh người lái xe để phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT hướng dẫn các học viên tham gia sát hạch lái xe sử dụng ứng dụng VNeTraffic

Mỗi phản ánh của người dân trên môi trường mạng, khi được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đều góp thêm một “mắt xích” cho an toàn giao thông. Từ sự kết nối ấy, mạng xã hội không chỉ giúp phát hiện, ngăn ngừa vi phạm mà còn lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, để mỗi người cùng chung tay xây dựng những cung đường an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.