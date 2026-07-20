Pháp luật Tái sử dụng ma túy đối diện án hình sự Từ việc siết chặt quản lý người nghiện, người sau cai và người sử dụng trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện các trường hợp tái sử dụng, từng bước xử lý theo quy định mới của Điều 256a, Bộ luật Hình sự.

Điều tra viên tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Vi Văn Hoàng

Xử lý nghiêm

Công an xã Đạ Tẻh tiến hành rà soát, lập danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người sau cai nghiện và các trường hợp có nguy cơ cao. Trên cơ sở dữ liệu quản lý, lực lượng công an xã thường xuyên gọi hỏi, kiểm tra đột xuất, xét nghiệm ma túy nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp tái sử dụng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Từ công tác quản lý này, lực lượng Công an xã phát hiện Vi Văn Hoàng (SN 2000), trú tại xã Đạ Tẻh, người đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện, dương tính với Methamphetamine. Sau khi hoàn tất việc thu mẫu, giám định và củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vi Văn Hoàng về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 256a, Bộ luật Hình sự.

Trung tá Nguyễn Phúc Sơn - Phó Trưởng Công an xã Đạ Tẻh cho biết, nhiều vụ trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng đều xuất phát từ người nghiện hoặc người sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, muốn kéo giảm tội phạm phải quản lý chặt người sử dụng ngay từ đầu. Công an xã sẽ kiên quyết lập hồ sơ, xử lý nghiêm những trường hợp đủ điều kiện xử lý theo Điều 256a theo quy định, từng bước làm giảm người sử dụng trái phép chất ma túy và xây dựng địa bàn không có ma túy.

Song song với việc xử lý các trường hợp vi phạm, Công an xã Đạ Tẻh tiếp tục siết chặt công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lực lượng công an đã xét nghiệm 80 lượt người thuộc diện quản lý, phát hiện 9 trường hợp dương tính với ma túy. Từ kết quả này, đơn vị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với 6 trường hợp, đề nghị đưa 3 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp theo quy định.

Siết chặt quản lý người nghiện

Thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công an các xã, phường đồng loạt rà soát, cập nhật dữ liệu quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy. Việc gọi hỏi, kiểm tra, xét nghiệm định kỳ, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, kiên quyết xử lý hình sự những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định mới.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy, từ chỗ chủ yếu xử lý khi hành vi vi phạm đã gây hậu quả sang chủ động quản lý, phát hiện và ngăn chặn ngay từ người sử dụng. Bên cạnh việc triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, quản lý chặt người nghiện được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm giảm “nguồn cầu” ma túy, kéo giảm các loại tội phạm liên quan.

Người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy luôn là nhóm có nguy cơ cao phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... Việc triển khai đồng bộ Điều 256a là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các xã, phường không có ma túy, giữ bình yên từ từng khu dân cư.