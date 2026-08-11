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    Talisca lập công, Fenerbahçe gieo sầu cho Sturm Graz ngay tại Merkur Arena

    Đại Ngàn11/08/2026 20:31

    Pha lập công duy nhất của Talisca ở phút 66 giúp Fenerbahçe đánh bại Sturm Graz với tỷ số 0-1 ngay trên sân Merkur Arena, khiến đội chủ nhà ngậm ngùi trắng tay.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Sturm Graz0 - 1FenerbahçeKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Sturm Graz tiếp đón Fenerbahçe.

    • 12'Sturm Graz và Fenerbahçe nhập cuộc cân bằng

      Bước sang phút 12, trận đấu giữa Sturm Graz và Fenerbahçe khởi đầu khá giằng co khi tỷ lệ cầm bóng của hai đội đang là 51 - 49. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về số cú dứt điểm 2 - 1, tuy nhiên chỉ số phạt góc 2 - 2 cho thấy sự cân bằng trong thế trận của hai bên.

    • 24'Fenerbahçe lấn lướt thế trận trước Sturm Graz

      Bước sang phút 24, Fenerbahçe nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 36 - 64 thời lượng kiểm soát bóng. Sturm Graz nỗ lực đáp trả để quân bình chỉ số dứt điểm 3 - 3, nhưng đội khách tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ vượt trội ở chỉ số trúng đích 0 - 2.

    • 36'Fenerbahçe nhỉnh hơn thế trận, Sturm Graz tích cực dứt điểm

      Bước sang phút 36, Fenerbahçe nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 41 - 59. Dù Sturm Graz tích cực dứt điểm 9 - 4, các pha hãm thành của đội khách mới đem lại hiệu quả cao hơn với chỉ số trúng đích 0 - 3, khiến thủ môn chủ nhà phải làm việc vất vả để giữ nguyên tỷ số 0 - 0.

    • 40'Nélson Semedo dính thẻ vàng ở phút 40

      Phút 40, Nélson Semedo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái quy định. Trận đấu giữa Sturm Graz và Fenerbahçe vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi với tỷ số tạm thời là 0-0.

    • 45'Archie Brown nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một

      Phút 45, Archie Brown phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là tấm thẻ phạt tiếp theo xuất hiện ở những phút cuối hiệp một, trong bối cảnh trận đấu giữa Sturm Graz và Fenerbahçe vẫn đang giữ tỷ số 0-0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Thế trận giằng co, đôi bên tìm bàn mở tỷ số

      Bước sang phút 50, trận đấu vẫn duy trì tỷ số hòa 0 - 0 trong thế giằng co. Dù Fenerbahçe nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 44 - 56, Sturm Graz lại tích cực bắn phá khung thành đối phương với vượt trội dứt điểm 14 - 6. Tuy nhiên, đội khách mới là bên tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 4.

    • 61'Sturm Graz làm mới hàng công với Beganovic

      Ở phút 61, Belmin Beganovic chính thức vào sân thay cho Seedy Jatta. Khi tỷ số trận đấu vẫn đang giữ ở mức 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho mặt trận tấn công.

    • 61'Jürgen Heil vào sân thay Arjan Malic ở phút 61

      Phút 61, trận đấu có sự thay đổi nhân sự khi Jürgen Heil được tung vào sân để thế chỗ cho Arjan Malic. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh lực lượng này được kỳ vọng sẽ mang đến sự tươi mới và tạo ra bước ngoặt tiếp theo của trận đấu.

    • 61'Nelson Weiper được tung vào sân ở phút 61

      Phút 61, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Nelson Weiper được tung vào sân để thế chỗ cho Axel Kayombo. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra nét mới cho lối chơi trong thời gian còn lại.

    • 62'Mert Müldür thế chỗ Nélson Semedo trên sân

      Phút 62, BHL quyết định đưa Mert Müldür vào sân thay cho Nélson Semedo. Việc rút Semedo rời sân được xem là động thái an toàn khi cầu thủ này đã nhận một thẻ vàng ở phút 40.

    • 63'Fenerbahçe tung Oğuz Aydın vào thay Mason Greenwood

      Phút 63, Fenerbahçe có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Oğuz Aydın được tung vào sân thế chỗ cho Mason Greenwood. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 cùng thống kê dứt điểm 16-8 nghiêng về phía Sturm Graz, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội khách.

    • 63'Fenerbahçe tung Fred vào sân thay Asensio

      Phút 63, Fenerbahçe thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Fred được tung vào sân thế chỗ cho Marco Asensio. Trong thế trận đang hòa 0 - 0, sự xuất hiện của Fred được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho tuyến giữa của đội khách.

    • 63'Sturm Graz gia tăng áp lực nhưng chưa thể ghi bàn

      Bước sang phút 63, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng khi hai đội đang hòa 0-0. Sturm Graz liên tục tổ chức hãm thành và vượt trội về số cú dứt điểm 16 - 8, tuy nhiên Fenerbahçe lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống quyết định với chỉ số sút trúng đích 1 - 4 cùng tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 47 - 53.

    • 66'Talisca mở tỷ số cho Fenerbahçe trên chấm phạt đền

      Phút 66, Talisca bước lên chấm 11m và thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Fenerbahçe vươn lên dẫn 0-1. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách khai thông thế bế tắc và cụ thể hóa lợi thế thế trận.

    • 70'Sturm Graz điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

      Phút 70, Sturm Graz thực hiện sự thay đổi người khi Ryan Fosso được tung vào sân thay cho Jon Gorenc Stankovic. Trong bối cảnh vừa bị Fenerbahçe dẫn trước 0-1, đội bóng nước Áo buộc phải làm mới đội hình để gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

    • 73'Fenerbahçe củng cố tuyến giữa, İsmail Yüksek vào thay Kanté

      Phút 73, Fenerbahçe có sự thay đổi nhân sự ở khu vực trung tuyến khi İsmail Yüksek được tung vào sân thay cho N'Golo Kanté. Trong thế đang dẫn 0-1, sự bổ sung này nhằm gia tăng năng lượng giúp đội khách bảo vệ lợi thế bàn thắng.

    • 75'Sturm Graz gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 75, Sturm Graz nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ trong thế bị Fenerbahçe dẫn 0-1. Dù áp đảo về tổng số cú dứt điểm 17-9, đội chủ nhà lại tỏ ra kém hiệu quả khi số lần trúng đích chỉ là 1-5 nghiêng về phía đội khách.

    • 77'Fenerbahçe làm mới hàng công với Vedat Muriqi

      Phút 77, Fenerbahçe quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Vedat Muriqi được tung vào sân thay thế cho Talisca. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách kỳ vọng sự có mặt của Muriqi sẽ giúp củng cố thế trận và duy trì sức ép trong khoảng thời gian cuối trận.

    • 79'Paul Koller vào sân thay Petar Petrovic ở phút 79

      Phút 79, Sturm Graz quyết định điều chỉnh nhân sự khi Paul Koller được tung vào sân thay cho Petar Petrovic. Trong bối cảnh đang bị Fenerbahçe dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm gia tăng áp lực lên phần sân đối phương trong những phút cuối.

    • 80'Fabio Ingolitsch nhận thẻ vàng ở phút 80

      Phút 80, Fabio Ingolitsch phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh Sturm Graz đang bị Fenerbahçe dẫn 0-1, sức ép tâm lý gia tăng khiến những tình huống va chạm căng thẳng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở thời điểm cuối trận.

    • 84'Thẻ vàng cho Jeyland Mitchell ở phút 84

      Phút 84, Jeyland Mitchell phải nhận thẻ vàng sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Trong bối cảnh đang bị Fenerbahçe dẫn 0-1, áp lực tâm lý gia tăng khiến những tấm thẻ phạt liên tiếp xuất hiện ở giai đoạn cuối trận.

    • 87'Fenerbahçe đứng vững trước sức ép của Sturm Graz

      Bước sang phút 87, Sturm Graz dồn lực ép sân nhằm tìm bàn gỡ với 18-10 cú dứt điểm cùng 7-6 quả phạt góc. Dù vậy, Fenerbahçe vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số 0-1, đồng thời tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt phản công khi vượt trội về số lần dứt điểm trúng đích 2-5.

    • 89'Kerem Aktürkoğlu nhận thẻ vàng ở những phút cuối

      Phút 89, cầu thủ Kerem Aktürkoğlu bên phía Fenerbahçe phải nhận một tấm thẻ vàng. Trong bối cảnh trận đấu trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội khách vẫn đang nỗ lực tập trung để bảo vệ tỷ số 0-1.

    • KTKết thúc: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 03:21 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Sturm Graz
    Sơ đồ 4-4-2
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-2-3-1
    53
    Daniil Khudyakov
    23
    Arjan Malic
    2
    Jeyland Mitchell
    21
    Petar Petrovic
    18
    Emran Soglo
    19
    Simon Seidl
    4
    Jon Gorenc Stankovic
    39
    Luca Weinhandl
    43
    Jacob Peter Hödl
    11
    Axel Kayombo
    20
    Seedy Jatta
    34
    Mert Günok
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    3
    Archie Brown
    6
    Mattéo Guendouzi
    91
    N'Golo Kanté
    11
    Mason Greenwood
    10
    Marco Asensio
    9
    Kerem Aktürkoğlu
    94
    Talisca
    Dự bị
    Sturm Graz
    5 Albert Vallci15 Gizo Mamageishvili17 Szymon Wlodarczyk22 Ammar Helac26 Belmin Beganovic27 Luis Balbo28 Jürgen Heil30 Paul Koller40 Julian Halwachs
    Fenerbahçe
    4 Çağlar Söyüncü5 İsmail Yüksek7 Fred13 Tarık Çetin14 Yiğit Efe Demir17 İrfan Can Kahveci18 Mert Müldür19 Vedat Muriqi26 Sidiki Chérif
    Cập nhật đội hình lúc 00:51 12/08/2026
    Sturm GrazThống kêFenerbahçe
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    19
    Dứt điểm
    11
    2
    Trúng đích
    6
    7
    Phạt góc
    6
    12
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Talisca
    Talisca
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Milan Škriniar
    Milan Škriniar
    Fenerbahçe
    Điểm 7.65
    Emran Soglo
    Emran Soglo
    Sturm Graz
    Điểm 7.61
    Jon Gorenc Stankovic
    Jon Gorenc Stankovic
    Sturm Graz
    Điểm 7.55
    Archie Brown
    Archie Brown
    Fenerbahçe
    Điểm 7.31
    Mert Günok
    Mert Günok
    Fenerbahçe
    Điểm 7.21

    Cuộc chạm trán giữa Sturm Graz và Fenerbahçe diễn ra lúc 01h30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Merkur Arena hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính trong khuôn khổ UEFA Champions League. Màn so tài này thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào sân với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tâm lý quyết tâm cao.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Fenerbahçe

    Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lịch sử chạm trán đang gọi tên đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 3 lần đụng độ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Fenerbahçe thể hiện sự áp đảo khi giành 2 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Sturm Graz chưa giành được chiến thắng nào.

    Thử thách lớn cho Sturm Graz tại Merkur Arena

    Đặc biệt, việc sở hữu thành tích đối đầu vượt trội mang lại cho Fenerbahçe sự tự tin rất lớn dù phải làm khách. Đội bóng khách có cơ sở để chủ động triển khai thế trận nhằm duy trì chuỗi kết quả thuận lợi trước đối thủ. Trong khi đó, Sturm Graz chắc chắn phải tận dụng tối đa điểm tựa từ khán giả nhà trên sân Merkur Arena để chủ động tổ chức lối chơi và nỗ lực đạt được kết quả tích cực.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Sturm Graz · 0 thắng1 hòaFenerbahçe · 2 thắng
    06/08/2026
    Fenerbahçe
    2 - 0
    Sturm Graz
    FEN
    04/08/2017
    Fenerbahçe
    1 - 1
    Sturm Graz
    Hòa
    28/07/2017
    Sturm Graz
    1 - 2
    Fenerbahçe
    FEN
    Sturm Graz
    5 trận gần nhất
    BTT
    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    THTTT
    Tình hình lực lượng
    Sturm Graz
    Niklas Geyrhofer (No Eligibility)
    Otar Kiteishvili (Calf Injury)
    Amady Camara (Muscle Injury)
    Maurice Malone (No Eligibility)
    Arjan Malic (Broken Nose Bone)
    Leon Grgic (No Eligibility)
    Filip Rózga (No Eligibility)
    Jeyland Mitchell (Back Injury)
    Fenerbahçe
    İrfan Can Eğribayat (No Eligibility)
    Abdou Aziz Fall (No Eligibility)
    Dorgeles Nene (No Eligibility)
    Ederson (Ill)
    Amara Diouf (No Eligibility)
    Diego Carlos (Unknown Injury)
    Rodrigo Becão (No Eligibility)
    Omar Fayed (No Eligibility)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Talisca lập công, Fenerbahçe gieo sầu cho Sturm Graz ngay tại Merkur Arena
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