61' Jürgen Heil vào sân thay Arjan Malic ở phút 61

Phút 61, trận đấu có sự thay đổi nhân sự khi Jürgen Heil được tung vào sân để thế chỗ cho Arjan Malic. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh lực lượng này được kỳ vọng sẽ mang đến sự tươi mới và tạo ra bước ngoặt tiếp theo của trận đấu.