Talisca lập công, Fenerbahçe gieo sầu cho Sturm Graz ngay tại Merkur Arena
Pha lập công duy nhất của Talisca ở phút 66 giúp Fenerbahçe đánh bại Sturm Graz với tỷ số 0-1 ngay trên sân Merkur Arena, khiến đội chủ nhà ngậm ngùi trắng tay.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sturm Graz tiếp đón Fenerbahçe.
- 12'Sturm Graz và Fenerbahçe nhập cuộc cân bằng
Bước sang phút 12, trận đấu giữa Sturm Graz và Fenerbahçe khởi đầu khá giằng co khi tỷ lệ cầm bóng của hai đội đang là 51 - 49. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về số cú dứt điểm 2 - 1, tuy nhiên chỉ số phạt góc 2 - 2 cho thấy sự cân bằng trong thế trận của hai bên.
- 24'Fenerbahçe lấn lướt thế trận trước Sturm Graz
Bước sang phút 24, Fenerbahçe nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 36 - 64 thời lượng kiểm soát bóng. Sturm Graz nỗ lực đáp trả để quân bình chỉ số dứt điểm 3 - 3, nhưng đội khách tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ vượt trội ở chỉ số trúng đích 0 - 2.
- 36'Fenerbahçe nhỉnh hơn thế trận, Sturm Graz tích cực dứt điểm
Bước sang phút 36, Fenerbahçe nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 41 - 59. Dù Sturm Graz tích cực dứt điểm 9 - 4, các pha hãm thành của đội khách mới đem lại hiệu quả cao hơn với chỉ số trúng đích 0 - 3, khiến thủ môn chủ nhà phải làm việc vất vả để giữ nguyên tỷ số 0 - 0.
- 40'Nélson Semedo dính thẻ vàng ở phút 40
Phút 40, Nélson Semedo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái quy định. Trận đấu giữa Sturm Graz và Fenerbahçe vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi với tỷ số tạm thời là 0-0.
- 45'Archie Brown nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một
Phút 45, Archie Brown phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là tấm thẻ phạt tiếp theo xuất hiện ở những phút cuối hiệp một, trong bối cảnh trận đấu giữa Sturm Graz và Fenerbahçe vẫn đang giữ tỷ số 0-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Thế trận giằng co, đôi bên tìm bàn mở tỷ số
Bước sang phút 50, trận đấu vẫn duy trì tỷ số hòa 0 - 0 trong thế giằng co. Dù Fenerbahçe nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 44 - 56, Sturm Graz lại tích cực bắn phá khung thành đối phương với vượt trội dứt điểm 14 - 6. Tuy nhiên, đội khách mới là bên tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 4.
- 61'Sturm Graz làm mới hàng công với Beganovic
Ở phút 61, Belmin Beganovic chính thức vào sân thay cho Seedy Jatta. Khi tỷ số trận đấu vẫn đang giữ ở mức 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho mặt trận tấn công.
- 61'Jürgen Heil vào sân thay Arjan Malic ở phút 61
Phút 61, trận đấu có sự thay đổi nhân sự khi Jürgen Heil được tung vào sân để thế chỗ cho Arjan Malic. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh lực lượng này được kỳ vọng sẽ mang đến sự tươi mới và tạo ra bước ngoặt tiếp theo của trận đấu.
- 61'Nelson Weiper được tung vào sân ở phút 61
Phút 61, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Nelson Weiper được tung vào sân để thế chỗ cho Axel Kayombo. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra nét mới cho lối chơi trong thời gian còn lại.
- 62'Mert Müldür thế chỗ Nélson Semedo trên sân
Phút 62, BHL quyết định đưa Mert Müldür vào sân thay cho Nélson Semedo. Việc rút Semedo rời sân được xem là động thái an toàn khi cầu thủ này đã nhận một thẻ vàng ở phút 40.
- 63'Fenerbahçe tung Oğuz Aydın vào thay Mason Greenwood
Phút 63, Fenerbahçe có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Oğuz Aydın được tung vào sân thế chỗ cho Mason Greenwood. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 cùng thống kê dứt điểm 16-8 nghiêng về phía Sturm Graz, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội khách.
- 63'Fenerbahçe tung Fred vào sân thay Asensio
Phút 63, Fenerbahçe thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Fred được tung vào sân thế chỗ cho Marco Asensio. Trong thế trận đang hòa 0 - 0, sự xuất hiện của Fred được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho tuyến giữa của đội khách.
- 63'Sturm Graz gia tăng áp lực nhưng chưa thể ghi bàn
Bước sang phút 63, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng khi hai đội đang hòa 0-0. Sturm Graz liên tục tổ chức hãm thành và vượt trội về số cú dứt điểm 16 - 8, tuy nhiên Fenerbahçe lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống quyết định với chỉ số sút trúng đích 1 - 4 cùng tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 47 - 53.
- 66'Talisca mở tỷ số cho Fenerbahçe trên chấm phạt đền
Phút 66, Talisca bước lên chấm 11m và thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Fenerbahçe vươn lên dẫn 0-1. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách khai thông thế bế tắc và cụ thể hóa lợi thế thế trận.
- 70'Sturm Graz điều chỉnh nhân sự sau bàn thua
Phút 70, Sturm Graz thực hiện sự thay đổi người khi Ryan Fosso được tung vào sân thay cho Jon Gorenc Stankovic. Trong bối cảnh vừa bị Fenerbahçe dẫn trước 0-1, đội bóng nước Áo buộc phải làm mới đội hình để gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
- 73'Fenerbahçe củng cố tuyến giữa, İsmail Yüksek vào thay Kanté
Phút 73, Fenerbahçe có sự thay đổi nhân sự ở khu vực trung tuyến khi İsmail Yüksek được tung vào sân thay cho N'Golo Kanté. Trong thế đang dẫn 0-1, sự bổ sung này nhằm gia tăng năng lượng giúp đội khách bảo vệ lợi thế bàn thắng.
- 75'Sturm Graz gia tăng sức ép tìm bàn gỡ
Bước sang phút 75, Sturm Graz nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ trong thế bị Fenerbahçe dẫn 0-1. Dù áp đảo về tổng số cú dứt điểm 17-9, đội chủ nhà lại tỏ ra kém hiệu quả khi số lần trúng đích chỉ là 1-5 nghiêng về phía đội khách.
- 77'Fenerbahçe làm mới hàng công với Vedat Muriqi
Phút 77, Fenerbahçe quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Vedat Muriqi được tung vào sân thay thế cho Talisca. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách kỳ vọng sự có mặt của Muriqi sẽ giúp củng cố thế trận và duy trì sức ép trong khoảng thời gian cuối trận.
- 79'Paul Koller vào sân thay Petar Petrovic ở phút 79
Phút 79, Sturm Graz quyết định điều chỉnh nhân sự khi Paul Koller được tung vào sân thay cho Petar Petrovic. Trong bối cảnh đang bị Fenerbahçe dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm gia tăng áp lực lên phần sân đối phương trong những phút cuối.
- 80'Fabio Ingolitsch nhận thẻ vàng ở phút 80
Phút 80, Fabio Ingolitsch phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh Sturm Graz đang bị Fenerbahçe dẫn 0-1, sức ép tâm lý gia tăng khiến những tình huống va chạm căng thẳng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở thời điểm cuối trận.
- 84'Thẻ vàng cho Jeyland Mitchell ở phút 84
Phút 84, Jeyland Mitchell phải nhận thẻ vàng sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Trong bối cảnh đang bị Fenerbahçe dẫn 0-1, áp lực tâm lý gia tăng khiến những tấm thẻ phạt liên tiếp xuất hiện ở giai đoạn cuối trận.
- 87'Fenerbahçe đứng vững trước sức ép của Sturm Graz
Bước sang phút 87, Sturm Graz dồn lực ép sân nhằm tìm bàn gỡ với 18-10 cú dứt điểm cùng 7-6 quả phạt góc. Dù vậy, Fenerbahçe vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số 0-1, đồng thời tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt phản công khi vượt trội về số lần dứt điểm trúng đích 2-5.
- 89'Kerem Aktürkoğlu nhận thẻ vàng ở những phút cuối
Phút 89, cầu thủ Kerem Aktürkoğlu bên phía Fenerbahçe phải nhận một tấm thẻ vàng. Trong bối cảnh trận đấu trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội khách vẫn đang nỗ lực tập trung để bảo vệ tỷ số 0-1.
- KTKết thúc: Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 03:21 12/08/2026
Cuộc chạm trán giữa Sturm Graz và Fenerbahçe diễn ra lúc 01h30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Merkur Arena hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính trong khuôn khổ UEFA Champions League. Màn so tài này thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào sân với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tâm lý quyết tâm cao.
Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Fenerbahçe
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lịch sử chạm trán đang gọi tên đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 3 lần đụng độ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Fenerbahçe thể hiện sự áp đảo khi giành 2 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Sturm Graz chưa giành được chiến thắng nào.
Thử thách lớn cho Sturm Graz tại Merkur Arena
Đặc biệt, việc sở hữu thành tích đối đầu vượt trội mang lại cho Fenerbahçe sự tự tin rất lớn dù phải làm khách. Đội bóng khách có cơ sở để chủ động triển khai thế trận nhằm duy trì chuỗi kết quả thuận lợi trước đối thủ. Trong khi đó, Sturm Graz chắc chắn phải tận dụng tối đa điểm tựa từ khán giả nhà trên sân Merkur Arena để chủ động tổ chức lối chơi và nỗ lực đạt được kết quả tích cực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)