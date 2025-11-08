Pháp luật Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu đập phá hàng chục xe ô tô ở Lâm Đồng Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết cho biết đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Quốc Long để củng cố hồ sơ xử lý về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nhiều ô tô bị Long đạp vỡ kính

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối ngày 3/8, đối tượng tên Nguyễn Quốc Long (SN 2005), thường trú tại phường Đông Ninh Hòa (Khánh Hòa) uống rượu cùng 2 người bạn mới quen tại khu vực Cảng Phú Hài, phường Phú Thủy (Lâm Đồng).

Kết thúc cuộc nhậu, 2 người bạn hẹn Long tiếp tục đến khu vực Bệnh viện Tâm Phúc, phường Phan Thiết để nhậu tiếp, nhưng khi đến nơi tìm bạn để nhậu nhưng không gặp.

Bực tức vì bạn hẹn nhậu nhưng không đến và trong người đã có men rượu, không kiềm chế bản thân, Long dùng gạch, đá đập phá vào 10 chiếc xe ô tô đậu trên đường thuộc địa bàn phường Phan Thiết mà Long trông thấy.

Đối tượng Nguyễn Quốc Long tại cơ quan Công an

Từ vụ việc trên có thể thấy, việc lạm dụng rượu bia không chỉ gây hại cho sức khỏe, mà còn làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng về pháp lý và xã hội.

Chỉ vì một phút nóng giận trong cơn say, đối tượng đã gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng an ninh trật tự và phải đối mặt với vòng lao lý. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ để mỗi người cần nâng cao ý thức, uống có chừng mực và tuyệt đối không để rượu bia điều khiển hành vi của mình.