Tám tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo dự báo, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từ 8 giờ phút đến 13 giờ 30 phút ngày 10/7, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Nậm Sỏ, Tà Tổng; Bum Tở, Khoen On, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Hàng, Thu Lũm (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Mường Lay, Mường Phăng, Mường Tùng, Nà Tấu, Điện Biên Phủ, Pu Nhi, Sín Thầu.

Tỉnh Sơn La có các xã, phường: Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La; Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Sung, Mai Sơn, Mường Hung, Mường Khiêng, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tà Xùa, Xím Vàng, Yên Châu.

Đối với tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: An Nghĩa, Bằng Luân, Lập Thạch, Long Cốc, Phong Châu, Phùng Nguyên, Thái Hòa, Văn Miếu, Võ Miếu; An Bình, Bản Nguyên, Bình Phú, Chân Mộng, Chí Đám, Cự Đồng, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hợp Lý, Hương Cần, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Thủy, Lâm Thao, Mường Bi, Phú Mỹ, Phù Ninh, Tam Đảo, Tam Dương Bắc, Tam Sơn, Tây Cốc, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Trạm Thản, Vạn Xuân, Yên Lãng.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Thác Bà, Chế Tạo, Hưng Khánh, Lao Chải, Văn Chấn.

Các xã, phường tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm: Hùng Lợi, Mỹ Lâm, Đông Thọ, Hồng Sơn, Minh Thanh, Nhữ Khê, An Tường, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Trào, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh; Bình Ca, Lực Hành, Minh Quang, Nà Hang, Bình Thuận, Minh Xuân, Nông Tiến, Phú Lương, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Thanh, Thái Bình, Yên Sơn.

Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Bình Thành, Bình Yên, Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Đức Lương, Hợp Thành, La Bằng, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Trung Hội, Yên Trạch; An Khánh, Nghĩa Tá, Phượng Tiến, Vạn Phú, Vô Tranh; Bằng Vân, Chợ Mới, Đồng Hỷ, Kha Sơn, Kim Phượng, Lam Vỹ, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Quan Triều, Quyết Thắng, Trung Thành, Vạn Xuân, Phú Bình, Quân Chu, Quang Sơn, Tân Cương, Thanh Thịnh, Văn Hán, Văn Lăng, Yên Phong.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Ba Chẽ; Điền Xá, Cao Xanh, Đông Mai, Hoành Bồ, Mông Dương; Bình Liêu, Đặc khu Vân Đồn, Đông Ngũ, Hải Lạng, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Lương Minh, An Sinh, Bãi Cháy, Bình Khê, Cẩm Phả, Cửa Ông, Đông Triều, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hồng Gai, Mạo Khê, Quang Hanh, Tuần Châu, Uông Bí, Vàng Danh, Việt Hưng, Yên Tử, Quảng Hà, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên.