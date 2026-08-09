Tân binh 50 triệu bảng Andrey Santos nhanh chóng hòa nhập và coi Man Utd là ngôi nhà mới Chuyển đến Man Utd từ Chelsea với mức phí 50 triệu bảng, tiền vệ Andrey Santos lập tức để lại ấn tượng mạnh mẽ trong chuỗi trận tiền mùa giải tại Ireland.

Chỉ sau một tháng chuyển đến Manchester United từ Chelsea với bản hợp đồng trị giá 48 triệu bảng kèm 2 triệu bảng phụ phí, tiền vệ Andrey Santos đã nhanh chóng khẳng định giá trị và tìm thấy sự gắn kết kỳ lạ tại đội bóng mới.

Andrey Santos nhanh chóng xem Manchester United là ngôi nhà mới sau khi gia nhập từ Chelsea.

Màn trình diễn thuyết phục trước nhà vô địch Champions League

Cầu thủ 22 tuổi người Brazil liên tục góp mặt trong cả 4 trận đấu giao hữu tiền mùa giải của Quỷ đỏ và nhanh chóng chiếm trọn cảm tình từ người hâm mộ. Trong cuộc đối đầu mới nhất với Paris Saint-Germain tại Gothenburg, Santos tiếp tục có một màn trình diễn chói sáng ở tuyến giữa.

Dù trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1, Manchester United mới là đội thi đấu lấn lướt khi tung ra tới 7 cú sút trúng đích, so với vỏn vẹn 3 lần của đối thủ. Cá nhân Santos suýt chút nữa đã điền tên mình lên bảng tỷ số ở cuối hiệp một sau tình huống không chiến từ quả đánh đầu kiến tạo của Harry Maguire, tiếc rằng cú dứt điểm lại đi vọt xà ngang.

Tìm lại bản thân sau chuỗi ngày bôn ba

Trước khi cập bến sân Old Trafford, Santos từng trải qua quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Strasbourg và Nottingham Forest. Việc gia nhập Quỷ đỏ chính là bước ngoặt giúp tiền vệ trẻ hướng tới cơ hội đá chính thường xuyên hơn ở cấp độ cao nhất.

Chia sẻ độc quyền trên kênh MUTV, tân binh của Manchester United hào hứng thổ lộ: "Tôi cảm thấy rất thoải mái. Nơi đây giờ là nhà của tôi. Kể từ ngày đầu tiên, tôi đã có cảm giác như ở nhà và tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại đây".

Đánh giá về màn thể hiện vừa qua, anh nhận định thêm: "Trận đấu này hơi khó khăn, nhưng chắc chắn chúng tôi đang ngày càng tiến bộ hơn. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi tốt trong hiệp một, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Đó là bóng đá, bạn phải tập luyện chăm chỉ cho trận đấu tiếp theo".

Phong độ ấn tượng của Santos cùng lối chơi ngày càng gắn kết là tín hiệu tích cực để thầy trò HLV tự tin hướng tới chiến dịch mới, trong bối cảnh đội bóng vẫn đang tiếp tục chuyến du đấu tại Cộng hòa Ireland.