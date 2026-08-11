Đời sống Tân Hải kết nối nguồn lực, mở không gian phát triển Những kết quả từ 4 phần việc cốt lõi mà Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Hải thực hiện từ đầu năm đến nay như tạo ra kết nối để khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực ở nơi đây.

Một tuyến đường ở Tân Hải. Ảnh: Ngọc Hiển

Tập trung khâu then chốt là cán bộ

Phải đến tháng 9 âm lịch, Lễ hội Dinh Thầy Thím mới được tổ chức nhưng bây giờ, du khách đến viếng Dinh cũng như du lịch biển ở xã Tân Hải diễn ra hằng ngày. Đây là lĩnh vực ổn định nhất ở Tân Hải, tính từ đầu năm đến nay với lượng khách thu hút hơn 27.000 lượt, trong đó khách lưu trú hơn 12.000 lượt. Bởi nông sản nổi bật như thanh long thì có nhiều đợt giá giảm sâu nhiều hơn tăng, dù sản lượng lên gần 40.000 tấn; lúa thì giá thấp kéo dài, dù sản lượng thu về 1.700 tấn. Hay thủy sản, toàn xã khai thác ước đạt 67,5% kế hoạch năm với hơn 5.400 tấn nhưng cửa Ba Đăng bị vùi lấp ngày một nặng luôn là nỗi ám ảnh của ngư dân mỗi khi ra khơi và mùa bão lũ về. Trong khi đó, dọc ven biển nhiều dự án đã có vị trí, có tên nhưng nhiều năm nay vẫn chưa khởi động vì nhiều vướng mắc và xã Tân Hải sau sáp nhập đã có những động thái quyết liệt để tháo gỡ…

Những bất lợi trên không mới, còn có yếu tố tích tụ nên khả năng ảnh hưởng ổn định xã hội có thể xảy ra. Vì vậy, Đảng ủy xã Tân Hải đã triển khai các bước đi nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Theo ông Mai Văn Hiệu - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải, khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh là xã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt ngay để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm biết nhằm định hướng tốt dư luận. Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã bám sát địa bàn dân cư, tuyên truyền các văn bản cấp trên, nhất là chú trọng đến công tác dân vận với 30 mô hình dân vận khéo lan tỏa trên nhiều lĩnh vực đã tạo sự kết nối Nhân dân. Bên cạnh đó, củng cố trong xây dựng và nâng cao chất lượng cơ sở Đảng cũng như phát triển đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ xã có 22 chi bộ, đảng bộ cơ sở, sau khi giảm 6 chi bộ thôn do sáp nhập 12 thôn còn 6 thôn. Đồng thời đó cũng kiện toàn đầy đủ cấp ủy, bí thư, phó bí thư ở 6 chi bộ thôn qua bố trí bí thư là người có trình độ tốt nghiệp THPT trở lên và trẻ; trong đó có 4/6 bí thư có trình độ đại học. Còn công tác phát triển đảng viên trong năm, đến tháng 8, Đảng ủy xã đã kết nạp 16/17 đảng viên theo kế hoạch, tập trung vào người trẻ, có trình độ đại học với 9/16 đảng viên, còn lại là cao đẳng, trung cấp, THPT.

Kết nạp Đảng ở Tân Hải

Trong khi đó, việc điều chuyển cán bộ bên khối Đảng và chính quyền, MTTQ Việt Nam xã cũng được lãnh đạo xã quan tâm. Nhờ vậy, đã phát huy sở trường cũng như kích hoạt sự nỗ lực của cán bộ và kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Tân Hải đã chứng minh.

Triển khai 4 việc cốt lõi

Nổi lên là việc giải ngân đầu tư công, nếu giữa tháng 4/2026, Tân Hải mới giải ngân được 5 - 6% cùng chuyện lo ngại sẽ không đạt yêu cầu của lãnh đạo tỉnh. Thế nhưng, sau một vài điều chỉnh, sắp xếp, đến ngày 30/7/2026, xã đã giải ngân được 13,71 tỷ đồng/18,568 tỷ đồng, đạt 73,83% tổng kế hoạch vốn.

Bên cạnh đó, quy hoạch chung của xã cũng đã được phê duyệt. Từ đây đã tạo cơ sở cho xã tăng thu ngân sách đột biến trong những tháng về cuối năm, khi hiện tại Tân Hải đã thu về hơn 31,3 tỷ đồng/38,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,54%. Vì từ quy hoạch chung đã được phê duyệt, không chỉ người dân thực hiện nhu cầu liên quan đến đất mà các dự án đã được xã triển khai các giải pháp tháo gỡ cũng chờ có cơ sở này để tiếp tục triển khai và nộp tiền thuê đất.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thành lập các Tổ công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, UBND xã Tân Hải đã chủ động phối hợp với Tổ công tác của UBND tỉnh, các sở, ngành và các nhà đầu tư tổ chức rà soát từng dự án, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, theo dõi tiến độ thực hiện các kết luận, thông báo của UBND tỉnh và kịp thời đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, nhiều dự án đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc, đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, môi trường và xây dựng; trong đó có 1 dự án đã khởi công xây dựng trong tháng 7/2026. Điều này đã tạo làn gió mới trong thu hút đầu tư vào Tân Hải.

Tân Hải nhìn từ trên cao (ảnh: Ngọc Hiển)

Cũng trong thời gian trên, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã hoàn tất kiểm kê các cơ sở nhà đất dôi dư, cập nhật vào quy hoạch chung xã để chuyển đổi công năng những cơ sở xuống cấp, không phù hợp. Đồng thời xây dựng xong phương án sắp xếp tài sản dôi dư sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết quả trên là những phần việc nằm trong 4 nội dung cốt lõi mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu tập trung (đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc dự án, xử lý trụ sở dôi dư, thu hút đầu tư) để góp phần đẩy tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Với Tân Hải, nơi trước đây được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, đã thu hút nhiều du khách tham quan, những chuyển động trên như tạo ra kết nối trong tình hình còn khó khăn tựa như bị phân tán nguồn lực, để xã khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển vùng đất này.