Đời sống Tân Hải: Nâng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp Nhiều thủ tục hành chính tại xã Tân Hải nay được hoàn tất ngay tại quầy, có hồ sơ chỉ mất khoảng 15 phút thay vì phải chờ qua ngày như trước. Đó là kết quả của việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính. Trong đó, mô hình dân vận khéo "Hồ sơ không hẹn" là điểm nhấn.

Người dân đang làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hải

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

Mô hình dân vận khéo "Hồ sơ không hẹn" được áp dụng cho 4 thủ tục gồm: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch và xác nhận hành chính đơn xin việc. Với những hồ sơ đủ điều kiện, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, số hóa, thẩm định đến trả kết quả được thực hiện liên thông ngay tại quầy. Nhờ vậy, thời gian xử lý rút ngắn còn khoảng 1/3 so với quy định. Nhiều trường hợp nhận kết quả ngay trong buổi làm việc. Riêng thủ tục xác nhận hành chính chỉ mất khoảng 15 phút.

Bà Nguyễn Thị Huệ, người dân xã Tân Hải, chia sẻ: "Làm thủ tục bây giờ thuận tiện hơn trước rất nhiều. Hồ sơ được cán bộ hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu nên không phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ, rất tiện cho người dân".

Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua những con số cụ thể. 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hải tiếp nhận 3.921 hồ sơ. Trong đó 1.473 hồ sơ được giải quyết theo mô hình "Hồ sơ không hẹn". Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm, đúng hạn đạt 99,9%. Những kết quả này cho thấy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm số lần người dân phải đi lại và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Ghi nhận những kết quả đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hải được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

Công chức trực tiếp đến tận nhà người dân tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và trả kết quả theo nhu cầu

Phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện

Ông Nguyễn An Khôi - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hải cho biết: "Cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà quan trọng hơn là mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, trung tâm thường xuyên rà soát quy trình, ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức để những hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết nhanh nhất.

Thêm vào đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hải tiếp tục hoàn thiện quy trình phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện. Người dân được hướng dẫn, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ ngay từ khi tiếp nhận, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Khu vực chờ được bố trí nước uống, bánh kẹo, tạo sự thoải mái trong thời gian giao dịch. Đồng thời, trung tâm đẩy mạnh hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ qua tài khoản định danh điện tử VNeID. Những hồ sơ phát sinh vướng mắc được công chức trung tâm chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn phối hợp xử lý kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo trung tâm chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân. Với người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách và những trường hợp khó khăn trong đi lại, công chức trực tiếp đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và trả kết quả theo nhu cầu. Để nâng cao chất lượng phục vụ, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tăng cường ứng dụng công nghệ, hướng dẫn công dân tự nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà thông qua mạng xã hội. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng người dân chưa quen với dịch vụ công số và giảm áp lực giải quyết hồ sơ vào giờ cao điểm.

Từ những kết quả đạt được và yêu cầu đặt ra trong thực tiễn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hải tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Những cải tiến về quy trình, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức xã Tân Hải được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.