Pháp luật - Đời sống Tân Hải quyết tâm xây dựng xã không ma túy Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2025 - 2030, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế gia tăng người nghiện mới và xây dựng xã không ma túy.

Tang vật một vụ án liên quan đến ma túy được Công an xã Tân Hải triệt phá

Toàn xã Tân Hải hiện đang quản lý 98 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 71 người sử dụng, 19 người nghiện và 8 người đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Trong nửa đầu năm nay, Công an xã Tân Hải đã phát hiện, bắt quả tang 5 vụ với 6 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Song song với đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, Công an xã cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 46 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, 32 trường hợp bị phạt cảnh cáo, 14 trường hợp bị phạt tiền với tổng số tiền xử phạt là 20,5 triệu đồng. Công an xã đã lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc với 9 người.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch giai đoạn 2025 - 2030 là xã Tân Hải đã chọn hai thôn làm điểm để xây dựng địa bàn không có ma túy trong năm 2025, gồm thôn Hiệp Tín và thôn Hiệp Thuận. Kế hoạch xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025 - 2030 của UBND xã Tân Hải đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có ít nhất 20% thôn đạt chuẩn không ma túy, đến năm 2030 đạt tỷ lệ 50%. Trên cơ sở đó, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Xã Tân Hải sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu xã không ma túy giai đoạn 2025 - 2030

Để đạt được mục tiêu trên, xã Tân Hải xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm. Xã sẽ đẩy mạnh truyền thông sâu rộng trong Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên - nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo sử dụng ma túy. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng cảnh báo về các loại ma túy tổng hợp, cỏ mỹ và các chất gây nghiện mới xuất hiện.

Bên cạnh tuyên truyền, việc rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện được thực hiện chặt chẽ. UBND xã chỉ đạo các lực lượng chức năng lập hồ sơ quản lý, tổ chức giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng tại địa bàn. Đồng thời, phân công cán bộ theo dõi sát sao, phối hợp Mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ người nghiện cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Việc điều trị thay thế bằng Methadone tiếp tục được phát huy, đảm bảo người nghiện có điều kiện thuận lợi để tiếp cận và tham gia điều trị hiệu quả. Song song đó, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được đẩy mạnh. Lực lượng công an tăng cường biện pháp nghiệp vụ, triệt phá các tụ điểm, đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn như nhà nghỉ, karaoke, quán cà phê… Các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh, góp phần răn đe và phòng ngừa.

Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025 - 2030, diễn ra vào ngày 28/7 vừa qua, đồng chí Lưu Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Tân Hải nhấn mạnh: "Việc triển khai kế hoạch xây dựng xã không ma túy có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên và phát triển bền vững của địa phương". Đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, chủ động tham gia cùng Công an xã trong công tác phòng, chống ma túy. Phải bám sát thực tiễn, bảo đảm thực hiện hiệu quả, khoa học, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện địa bàn.