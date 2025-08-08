Tin mới

    Giáo dục - Đào tạo

    Tân Minh: Hơn 50 triệu đồng trao tặng sách, vở cho học sinh trước thềm năm học mới

    Thanh Duyên 08/08/2025 19:17

    Ngày 8/8, Đoàn Thanh niên xã Tân Minh (Lâm Đồng) tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Tân Minh – Nâng bước em thơ”, trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2025 – 2026.

    Những bộ sách được các đoàn viên, thanh niên phân loại để trao tặng cho các em học sinh tiểu học

    Chương trình đã trao 40 suất quà gồm sách giáo khoa và vở học tập cho học sinh nghèo. Đồng thời, tặng hơn 400 bộ sách giáo khoa cũ và 500 cuốn vở cho các em học sinh các trường học trên địa bàn gồm: Tiểu học Tân Phúc 1, Tiểu học & THCS Tân Minh, Tiểu học Tân Đức 1 và Tiểu học Tân Đức 2.

    Tặng sách cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn xã

    Tổng giá trị quà tặng hơn 50 triệu đồng, do các nhà hảo tâm đóng góp. Những phần quà là nguồn động viên kịp thời, giúp các em học sinh khó khăn có thêm điều kiện học tập, tự tin bước vào năm học mới.

    Niềm vui các em nhỏ tham gia trò chơi

    Ngoài ra, Đoàn xã Tân Minh cũng tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại Thôn 8, Thôn 9 và Trường Tiểu học Tân Phúc 2, với nhiều hoạt động phong phú như trò chơi dân gian, thể dục thể thao, văn nghệ… Các hoạt động vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa giúp các em rèn kỹ năng sống, phát huy năng khiếu và tăng cường sự tự tin.

