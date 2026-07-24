Du lịch Tân Thành - điểm hẹn mới của du lịch biển Lâm Ðồng Nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, xã Tân Thành sở hữu đường bờ biển dài 23,5 km cùng cảnh quan thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ, hệ sinh thái biển phong phú và không gian nghỉ dưỡng trong lành. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp bình yên của biển cả, Tân Thành còn là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đang từng bước khẳng định vị trí trong hành trình phát triển du lịch biển của tỉnh.

Mỗi thời khắc trong ngày, vùng biển nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng

Nơi hội tụ vẻ đẹp biển, văn hóa và lịch sử

Đặt chân đến Tân Thành, du khách dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp đặc trưng của một vùng biển hiền hòa với những bãi cát trải dài, làn nước trong xanh, sóng biển êm dịu và không gian rộng mở. Mỗi thời khắc trong ngày, vùng biển nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng. Buổi sớm, ánh bình minh phủ lên mặt biển sắc vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh khoáng đạt, tràn đầy sức sống. Khi chiều xuống, những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ mặt biển, mang đến vẻ đẹp lãng mạn, bình yên.

Không sôi động như những trung tâm du lịch biển lớn, Tân Thành hấp dẫn du khách bằng sự mộc mạc, gần gũi vốn có. Đó là những bước chân thong thả trên bờ cát dài, tiếng sóng vỗ rì rào, hình ảnh những con thuyền đánh cá trở về sau chuyến biển hay nhịp sống giản dị của người dân miền biển. Đến đây, du khách còn có cơ hội thưởng thức những sản vật tươi ngon từ biển cả. Hải sản được đánh bắt trong ngày cùng những món ăn mang đậm hương vị vùng biển trở thành một phần trải nghiệm không thể thiếu, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến Tân Thành.

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết: Những năm gần đây, cùng với định hướng phát triển du lịch của địa phương, hệ thống hạ tầng và dịch vụ du lịch tại Tân Thành từng bước được đầu tư, mở rộng. Tuyến đường ven biển ĐT719 kết nối các điểm du lịch quan trọng của khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khám phá.

Biển Tân Thành thu hút du khách bằng sự mộc mạc, gần gũi vốn có

Dọc tuyến đường ven biển, nhiều cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, homestay và điểm dịch vụ du lịch được hình thành, tạo nên không gian nghỉ dưỡng đa dạng cho du khách. Các điểm lưu trú như Mộc Lam Homestay, Lara Homestay, Lala Chill Homestay, Lighthouse Villa, Khu nghỉ dưỡng Wocal, Du lịch Bờ Biển Vàng, Rock Water Bay, Eden See Kê Gà… góp phần đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp thiên nhiên của vùng biển Tân Thành.

Không gian nghỉ dưỡng nơi đây hướng đến sự gần gũi với thiên nhiên, từ những căn homestay nhỏ xinh, các khu nghỉ dưỡng ven biển đến những quán cà phê, nhà hàng có tầm nhìn hướng biển. Đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng để du khách kết hợp nghỉ dưỡng với hành trình khám phá các điểm đến nổi tiếng trong khu vực.

Hải đăng Kê Gà - điểm nhấn du lịch biển Tân Thành

Nhắc đến du lịch Tân Thành, không thể bỏ qua đảo Kê Gà - điểm nhấn đặc sắc gắn liền với vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị lịch sử của vùng biển nơi đây. Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà từ lâu đã trở thành biểu tượng của biển Bình Thuận (cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, thu hút du khách bởi sự hòa quyện giữa cảnh quan kỳ vĩ và dấu ấn kiến trúc độc đáo.

Giữa không gian biển trời rộng lớn, đảo Kê Gà nổi bật với những khối đá granite tự nhiên có hình thù độc đáo, xen giữa màu xanh của biển và bầu trời. Vẻ đẹp nguyên sơ của những ghềnh đá, bãi biển cùng âm thanh của sóng nước tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Điểm đặc biệt làm nên sức hấp dẫn của Kê Gà là vào những thời điểm thủy triều xuống thấp, du khách có thể trải nghiệm đi bộ giữa biển để ra đảo. Khi nước rút, con đường cát và đá tự nhiên hiện ra, nối liền đất liền với đảo nhỏ. Hành trình bước giữa biển, khám phá những bãi đá phủ rêu xanh, cảm nhận hơi thở của đại dương là trải nghiệm khó quên đối với nhiều du khách.

Hải đăng Kê Gà là công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt

Trên đỉnh đảo Kê Gà là ngọn hải đăng cổ nổi tiếng được xây dựng từ năm 1897 - 1899 và đưa vào hoạt động năm 1900. Trải qua hơn 1 thế kỷ tồn tại giữa biển khơi, công trình vẫn vững vàng trước sự khắc nghiệt của thời tiết, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ dẫn đường, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua lại trên vùng biển Nam Trung Bộ. Không chỉ có giá trị về hàng hải, Hải đăng Kê Gà còn là công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt. Được xây dựng chủ yếu bằng đá granite với kết cấu bền vững, công trình là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng của hơn 1 thế kỷ trước và hiện đã được xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh.

Cùng với giá trị của di tích, cảnh quan xung quanh Hải đăng Kê Gà cũng tạo nên sức hút riêng. Những ghềnh đá tự nhiên, bãi biển xanh trong, không khí trong lành cùng vẻ đẹp bình dị của vùng biển đã biến nơi đây trở thành điểm tham quan, chụp ảnh và khám phá được nhiều du khách yêu thích.

Ông Nguyễn Xuân Thanh cho biết thêm, để bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, UBND xã Tân Thành đã thành lập Ban Quản lý Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà. Công tác quản lý, bảo tồn và khai thác giá trị di tích từng bước được triển khai. Ngoài ra, địa phương còn phối hợp với đơn vị Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ để thực hiện hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch và duy trì hoạt động hàng hải.

Khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ qua đảo để tham quan ngọn hải đăng 100 năm tuổi

Không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, Tân Thành còn mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc: từ vẻ đẹp bình yên của biển xanh, những món hải sản tươi ngon, nhịp sống giản dị của ngư dân đến hành trình khám phá đảo Kê Gà và chiêm ngưỡng ngọn hải đăng hơn 1 thế kỷ vẫn ngày đêm tỏa sáng giữa biển trời. Với những giá trị đặc sắc ấy, Tân Thành hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn. Qua đó góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng, hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững và giàu bản sắc.