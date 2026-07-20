Học và làm theo Bác Hồ Tận tụy chăm sóc nơi an nghỉ của liệt sĩ Giữa những hàng mộ liệt sĩ trang nghiêm, đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý nghĩa trang ngày ngày tận tụy chăm sóc, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, chu toàn công tác đón tiếp thân nhân và các đoàn đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nhân viên quét dọn nghĩa trang

Lâm Đồng có 3 nghĩa trang liệt sĩ gồm Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông, với hơn 12.700 phần mộ liệt sĩ. Vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm và những ngày lễ lớn như: Tết Nguyên đán, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc khánh, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam... cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý nghĩa trang thuộc Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm, Sở Nội vụ Lâm Đồng luôn bận rộn với công việc để kịp phục vụ các đoàn khách và thân nhân đến viếng liệt sĩ.

Ông Phạm Ngọc Minh, Trưởng Phòng Quản lý nghĩa trang (Sở Nội vụ) cho biết : “Không kể ngày hay đêm, cán bộ, nhân viên của phòng luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm với các anh hùng, liệt sĩ. Chúng tôi lo chu toàn mọi việc ở nghĩa trang, từ bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa cây hoa tạo mỹ quan trong khuôn viên nghĩa trang cho đến hướng dẫn, phục vụ thân nhân và các đoàn khách đến viếng”.

Nhân viên chăm sóc cây cảnh

Cũng theo ông Minh, Phòng Quản lý nghĩa trang có 19 cán bộ, nhân viên nhưng phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn. Các nhân viên phải thường xuyên quét dọn sạch sẽ hơn 20 ha khuôn viên, trong đó khoảng 10 ha dành cho khu mộ liệt sĩ. Dịp Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, phòng còn cùng với bộ phận tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác lấy mẫu, số hóa, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang.

Lau chùi các phần mộ

Theo thông báo lịch thực hiện công tác lấy mẫu, số hóa, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh có hơn 4.700 mộ chưa xác định thông tin được lấy mẫu đợt này, trong đó Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông lấy mẫu từ ngày 1 - 7/7, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận đang chuẩn bị công tác lấy, bắt đầu từ ngày 10/8 - 10/10.

Tổ phó Tổ quản trang của Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông Nguyễn Thị Thúy cho biết: “Trước đó, vào tháng 6, chúng tôi cắt tỉa cây cối, dọn cỏ dại... bước sang tháng 7 chuẩn bị kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chúng tôi tập trung vào việc lau chùi phần mộ, nhất là những phần mộ gần khu vực đào lấy mẫu thử ADN. Phần mộ nào có bát hương, bình hoa hư hỏng thì thay; chăm sóc cây cảnh...”.

Đoàn viên thanh niên viếng nghĩa trang



Trước ngày lễ, khuôn viên, phần mộ liệt sĩ sạch sẽ, trang nghiêm để các đoàn khách, thân nhân đến viếng liệt sĩ cảm nhận được sự chu đáo, thấy cảnh quan sạch đẹp, ấn tượng. Từ đó, thấy ấm áp hơn vì người thân được quan tâm, chăm lo chu đáo, tận tình.