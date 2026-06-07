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    Tặng 300 suất quà cho hội viên người mù và hộ nghèo

    Quang Nhân 06/07/2026 14:36

    Sáng 6/7, Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Tặng quà tình thương”, trao quà cho hội viên người mù, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

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    Đoàn Từ thiện Từ Tâm cùng với Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng và các sư cô chùa Hương Đức Ni Tự tại buổi trao quà

    Chương trình diễn ra tại phường Mũi Né. Cụ thể, Hội Người mù tỉnh đã phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng 150 suất quà cho hội viên người mù, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.

    Dịp này, chương trình cũng trao 150 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí đợt trao quà là 180 triệu đồng.

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    Ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng trao bảng tri ân cho đơn vị tài trợ

    Ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là những phần quà thiết thực, góp phần động viên tinh thần, giúp hội viên người mù và các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong lao động, ổn định cuộc sống.

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    Trao quà cho hộ gia đình khó khăn tại Mũi Né
    Quang Nhân Quang Nhân

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      An sinh - Cuộc sống
      Tặng 300 suất quà cho hội viên người mù và hộ nghèo
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