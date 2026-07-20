Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ phát biểu ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự buổi gặp có lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam cùng khoảng 30 đại biểu đại diện các hội đoàn người Việt Nam, gồm Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân và Đầu tư, Hội Sinh viên, Hội Phụ nữ và một số tổ chức cộng đồng.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ thông tin với Đoàn về công tác về cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã thông tin với đoàn công tác về tình hình địa bàn và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam. Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh, trong khi Đại sứ quán đang tiếp tục củng cố hệ thống hội đoàn theo phương châm "đoàn kết là sức mạnh", tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc để hỗ trợ cộng đồng, hướng tới xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, vững mạnh và phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại diện các hội đoàn cho biết cộng đồng hiện có hơn 350.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc, trong đó có gần 100.000 cô dâu Việt trong các gia đình đa văn hóa và hơn 100.000 lưu học sinh. Các đại biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đại sứ quán; đồng thời chia sẻ kết quả các hoạt động gắn kết cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam, hỗ trợ bà con hội nhập và chấp hành pháp luật sở tại, cũng như kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài.