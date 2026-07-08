Chính trị Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân tộc Quán triệt quan điểm của Đảng xem công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược quan trọng, các cấp ủy trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách dân tộc.

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Dấu ấn từ sự lãnh đạo của Đảng

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được triển khai tương đối đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống của Nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS từng bước được đầu tư, nâng cấp. 100% thôn, bon có điện lưới quốc gia, trên 90% tuyến đường giao thông liên xã được cứng hóa. Đời sống của đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc. Thu nhập bình quân vùng đồng bào DTTS đạt khoảng 45 - 47 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn 3,33%; riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 26,96% xuống còn 9,18%, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 giảm 3,56%/năm.

Đơn cử như xã Trường Xuân, với 23 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 21,7% dân số, xã đã tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản, đồng thời huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ nhà ở, sinh kế và chuyển giao kỹ thuật cho người dân. Theo rà soát năm 2025, toàn xã còn 134 hộ nghèo, giảm 16 hộ so với năm 2024; trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS còn 78 hộ, giảm 15 hộ. Ông Phan Quốc Lập - Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân cho biết: “Xã xác định giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tập trung lãnh đạo sát cơ sở, huy động các nguồn lực và khơi dậy ý chí tự lực của người dân để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ông Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cho biết, sau sáp nhập, đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách, bảo đảm không để khoảng trống, không để người dân bị gián đoạn trong thụ hưởng các chương trình, dự án; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở để giữ vững ổn định xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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Tạo động lực mới cho công tác dân tộc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào DTTS với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn khá lớn; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn cao; chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều. Từ thực tiễn này, việc ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ là sự cụ thể hóa chủ trương của Trung ương mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh nhằm tạo bước chuyển mới đối với công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 12 không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt, mà còn mở ra định hướng phát triển lâu dài cho vùng đồng bào DTTS.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân tộc, đưa các mục tiêu phát triển vùng đồng bào DTTS vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định ở cơ sở tiếp tục được chú trọng.

Nhiều tuyến đường giao thông ở thôn Thanh Sơn, xã Đắk Sắk được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con

Có thể thấy, ở đâu có sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, ở đó công tác dân tộc đạt hiệu quả thiết thực. Do đó, việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc và phát huy nội lực của người dân sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển.