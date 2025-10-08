Kinh tế Tăng trưởng 8% trở lên, dễ hay khó? Vấn đề đặt ra là việc vận hành chính quyền 2 cấp đang còn những bỡ ngỡ ban đầu, trong khi đó, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng đang hiện diện các yếu tố bất lợi, việc nỗ lực đạt ngưỡng tăng 8% trở lên cả năm 2025 là khó hay dễ?

Phải tăng mức 9,46% những tháng cuối

Trước khi kết thúc mùa du lịch hè, Dzô! Fest - Lễ hội bia mùa hè 2025, một hoạt động nằm trong khuôn khổ “Sport Festival 2025” do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức tại Novaworld Phan Thiết (đường Lạc Long Quân, phường Tiến Thành, Lâm Đồng) sẽ diễn ra từ ngày 22 - 26/8. Lễ hội này được định vị như điểm hẹn của nhiều thương hiệu bia và thực phẩm uy tín, đặc biệt là sự tham gia của những nhãn hàng bia thủ công cao cấp, góp phần tạo nên sự kiện ẩm thực - giải trí đặc sắc tại Novaworld Phan Thiết.

Đây được xem là sự kiện thu hút du khách gần nhất trong chuỗi nhiều sự kiện sẽ diễn ra trong các tháng còn lại của năm 2025 với hi vọng thu hút du khách đến Lâm Đồng nhiều hơn kế hoạch đặt ra. Chính du lịch đóng vai trò quyết định góp phần đưa lĩnh vực dịch vụ của tỉnh đạt mức tăng 11,35% như kịch bản tăng trưởng GRDP các quý năm 2025, do Thống kê tỉnh xây dựng gửi Sở Tài chính vào ngày 21/7/2025. Thực tế, 6 tháng qua, dịch vụ đạt mức tăng trưởng 7,83% nên quý 3, thời gian cao điểm du lịch hè, theo kịch bản sẽ đẩy mức tăng trên lên 14,61%. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng cuối năm, sẽ giảm nhẹ về quanh 14,5%.

Đây là mức tăng trưởng đặt ra cao nhất so với 2 lĩnh vực khác gồm: nông, lâm, thủy sản tăng 5,57%; công nghiệp – xây dựng tăng 8,42%, trong đó, công nghiệp là 7,03%. Nếu bảo đảm mức tăng trên của 3 lĩnh vực thì tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 6 tháng cuối năm sẽ đạt 9,46%. Từ đây, mới có hi vọng hòa vào mức tăng 5,97% trong 6 tháng đầu để tạo ra tăng trưởng GRDP cả năm 2025 của Lâm Đồng đạt 8%.

Chính vì thế, quỹ thời gian còn lại của năm 2025 này cực kỳ quan trọng. Và mức tăng trưởng GRDP năm 2025, Lâm Đồng phải đạt trên 8% được Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm xác định trong cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội... tổ chức vào ngày 1/8 vừa rồi, nói lên nhiều vấn đề. Nổi rõ nhất là sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu đạt ngưỡng tăng trưởng này, mức chung của cả nước, vì trước sáp nhập, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25 nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên…

Vấn đề đặt ra là việc vận hành chính quyền 2 cấp đang còn những bỡ ngỡ ban đầu, trong khi đó, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng đang hiện diện các yếu tố bất lợi, việc nỗ lực đạt mức tăng 9,46% trong các tháng còn lại để cũng đạt tăng trưởng 8% trở lên cả năm 2025 là khó hay dễ?

Có “của để dành”

Thách thức mới ít ai ngờ tới trong 6 tháng đầu năm nay nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng GRDP của Bình Thuận (trước đây) là sản lượng điện sản xuất thấp so với kế hoạch. Vì thế, đã kéo đà tăng trưởng của công nghiệp chung xuống, bất chấp có góp phần không nhỏ của công nghiệp chế biến, chế tạo. Vấn đề xoay quanh chỗ 4 nhà máy tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân có quy mô rất lớn, thời điểm ấy, gặp khó khăn chung lẫn riêng, như nhu cầu phụ tải không tăng cao; giá than, dầu DO biến động bất thường; trùng tu các tổ máy kéo dài, gặp sự cố... khiến sản lượng điện sụt giảm.

Tuy nhiên, những tháng cuối năm thường là vào thời gian của tăng tốc sản xuất, kinh doanh nên dự báo sẽ sử dụng điện nhiều, chắc chắn điện sản xuất của các nhà máy này sẽ tăng cao. Cụ thể như, chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng thông tin là 5 tháng cuối năm 2025, sản lượng điện sản xuất của 2 nhà máy ước thực hiện khoảng 4.612 triệu kWh, đưa sản lượng cả năm 2025 đạt 10.202 triệu kWh, đạt 89,24% kế hoạch. Trong nền chung đó, các nhà máy khác cũng thế, kể cả các nhà máy năng lượng tái tạo nên thách thức này dự báo gỡ được.

Thế nên, giải pháp kịch bản tăng trưởng mà ngành chức năng khuyến nghị cần tăng sản lượng điện lên khoảng 4,5% so với năm 2024, đặc biệt là các Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân tại địa bàn Lâm Đồng biển xanh là có thể. Có nghĩa, năm 2025, sản lượng điện sản xuất đạt trên 37.000 triệu KWh, trong đó, riêng khu vực Bình Thuận (trước đây) phải đạt từ 31.000 triệu KWh.

Song song đó, kịch bản cũng đặt ra giải pháp khác là rà soát, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi, gỡ vướng mắc để các dự án đang đầu tư xây dựng đi vào hoạt động đúng thời gian. Theo dõi, tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Tất cả như áp dụng nhiều cách tác động kích thích để công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh, vốn dĩ đang có nhiều yếu tố thuận lợi, sẽ được tiếp tục tăng trưởng.

Bên cạnh nhấn mạnh các giải pháp để đẩy tỷ lệ tăng trưởng dịch vụ qua kích cầu du lịch đạt doanh thu trên 60 ngàn tỷ đồng, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 260 ngàn tỷ đồng; để bảo đảm nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì mức tăng trưởng, ngành chức năng cũng vạch ra giải pháp rất khó khác. Đó là cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, các công trình chào mừng đại hội Đảng, tạo ra đột phá cho phát triển kinh tế của tỉnh cũng như tạo động lực, lan tỏa cho các ngành phát triển.

Vướng đền bù giải tỏa ở nhiều công trình, khiến chưa thể đẩy nhanh thi công, chưa thể giải ngân đầu tư công đạt kế hoạch, thậm chí hiện tại, Lâm Đồng đang có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung toàn quốc. Đây có lẽ là thực trạng đầy thách thức của Lâm Đồng sau sáp nhập. Thế nên, chuỗi những ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã liên tục có những chuyến đi cơ sở thị sát, tìm nguyên nhân và chỉ đạo gỡ vướng mắc, khó khăn cũng như đốc thúc thời gian hoàn thành các dự án. Với yêu cầu giải ngân đạt 100% vào cuối năm, nên những tháng còn lại này cũng là thời gian vàng để đẩy nhanh. Quá trình này, vốn đầu tư công sẽ phát huy tác dụng của “vốn mồi”, kích thích các ngành nghề khác phát triển, mà cụ thể nhất là vật liệu xây dựng... Đó là sự góp phần bước đầu vào tăng trưởng GRDP cho các tháng cuối năm 2025. Vì theo độ trễ trong đầu tư thì phải năm sau, các dự án mới đóng góp tăng trưởng rõ rệt. Thế nên, điều đó được ví như có “của để dành”.

Bên cạnh đó, việc quan trọng khác vừa thuận lợi và quyết định là tập trung vào 3 lĩnh vực như đã nêu trên, để tạo ra sự đột phá. Kế hoạch của tỉnh là tháng 8 sẽ có buổi đối thoại với các doanh nghiệp, tháng 10 sẽ xúc tiến đầu tư và còn nhiều hoạt động khác nữa. Tất cả rất cần sự chung sức trí tuệ, nỗ lực, đồng lòng triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, cơ sở, doanh nghiệp... Từ đây, sẽ có lời giải đúng cho thách thức tăng trưởng GRDP 8% trở lên.