Đời sống Tánh Linh chung tay chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm”, xã Tánh Linh đã tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững.

Tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Chăm lo tốt người có công

Giữa tháng 6/2026, xã Tánh Linh tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chị Mai Thị Hiệp tại thôn Trà Cụ. Căn nhà có diện tích khoảng 26 m2, tổng kinh phí xây dựng 104 triệu đồng.

Chị Hiệp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị khuyết tật nghe, nói bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, đang nuôi 3 con nhỏ; thu nhập chủ yếu từ công việc mót mủ bèo và chăn bò thuê.

Xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, chị Mai Thị Hiệp chia sẻ: “Tôi rất vui và biết ơn khi được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Đây là mong ước của gia đình từ lâu, giúp tôi có thêm động lực chăm lo cho các con và vươn lên trong cuộc sống”.

Từ trường hợp của chị Hiệp và nhiều gia đình khác được hỗ trợ nhà ở có thể thấy, công tác chăm lo người có công và thân nhân người có công luôn được xã Tánh Linh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Hiện nay, xã đang thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 249 trường hợp thuộc diện hưởng chính sách người có công, với tổng kinh phí gần 886 triệu đồng mỗi tháng.

Xã Tánh Linh khởi công xây dựng nhà cho gia đình chị Mai Thị Hiệp, thôn Trà Cụ

Trong năm 2025, địa phương đã hỗ trợ xây mới một căn nhà và sửa chữa 13 căn nhà cho các gia đình chính sách, với tổng kinh phí 525 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp các gia đình ổn định nơi ở. Cùng với đó, các hoạt động tri ân được duy trì thường xuyên vào các dịp lễ, tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, xã đã trao 319 phần quà cho các gia đình chính sách, với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng; đồng thời vận động trao 215 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành cùng người yếu thế

Trên nền tảng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xã Tánh Linh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dân cư còn nhiều khó khăn. Theo kết quả rà soát đầu năm 2026, toàn xã có 229 hộ nghèo và 346 hộ cận nghèo. Đây là cơ sở để địa phương xác định đúng đối tượng, xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện, nhu cầu và khả năng vươn lên của từng hộ gia đình.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xã đã triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, cải thiện dinh dưỡng và truyền thông về giảm nghèo, với tổng nguồn lực hơn 2,4 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tiếp tục được triển khai đồng bộ, với tổng kinh phí 5,8 tỷ đồng để thực hiện các chế độ, chính sách đối với các nhóm đối tượng theo quy định.

Hội Nông dân xã Tánh Linh tổ chức cho hội viên học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ca cao.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Tánh Linh tiếp tục rà soát đầy đủ các nhóm đối tượng, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nhân rộng những mô hình sinh kế phù hợp; gắn hỗ trợ với trách nhiệm, ý chí tự lực và khả năng thoát nghèo bền vững của mỗi hộ gia đình.