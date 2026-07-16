Y tế - Sức khỏe Tánh Linh “gõ cửa” từng nhà, không để thẻ BHYT bị gián đoạn Xác định bảo hiểm y tế (BHYT) là trụ cột của an sinh xã hội, UBND xã Tánh Linh triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia, duy trì tỷ lệ bao phủ bền vững. Một trong những cách làm nổi bật là chủ động rà soát người sắp hết hạn thẻ, đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động gia hạn.

Người dân xã Tánh Linh khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã

Đến hết tháng 6/2026, toàn xã có 33.931 người tham gia BHYT trong tổng số 34.202 người thuộc diện tham gia, đạt 99,21% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ đạt 94,35% dân số, tiến gần mục tiêu 95,1% năm 2026. Để đạt kết quả này, UBND xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Đức Linh, các tổ chức dịch vụ thu, Ban điều hành các thôn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình tham gia BHYT của người dân.

Từ danh sách người sắp hết hạn thẻ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng cung cấp, nhân viên các tổ chức dịch vụ thu chủ động đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn gia hạn thẻ. Nhờ đó, nhiều người dân không bị gián đoạn quyền lợi BHYT do quên thời hạn đóng hoặc chưa nắm đầy đủ thông tin. Song song đó, địa phương chú trọng rà soát các nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng BHYT. Đó là đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn Trà Cụ, Chăm, Đồng Me, một số thôn khác và những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc xác định đúng đối tượng, thực hiện kịp thời các chính sách giúp hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc cấp trùng thẻ.

Bên cạnh phát triển người tham gia BHYT, xã Tánh Linh chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện toàn xã có 839 người khuyết tật được cấp thẻ BHYT, đạt 100%. Riêng người khuyết tật nặng, người neo đơn hoặc gặp khó khăn trong đi lại được cán bộ y tế thường xuyên đến tận nhà thăm khám, tư vấn và hướng dẫn phục hồi chức năng. 6 tháng đầu năm 2026, có 205/205 trẻ sơ sinh trên địa bàn được sàng lọc sớm khuyết tật bẩm sinh. Các trường hợp có nguy cơ được tư vấn, giới thiệu đến cơ sở chuyên môn để theo dõi, can thiệp kịp thời.

Cùng với đó, chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở tiếp tục được nâng lên. Trạm Y tế xã tiếp đón 4.554 lượt khám, chữa bệnh, đạt 45,54% chỉ tiêu năm; duy trì 15 giường bệnh và bảo đảm có bác sĩ làm việc thường xuyên. Chất lượng phục vụ và điều kiện khám, chữa bệnh ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Từ đó nâng cao niềm tin, ý thức tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp xã cho biết: “Kết quả đạt được là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ quan BHXH, các tổ chức dịch vụ thu, các thôn, các đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân. Qua công tác tuyên truyền, người dân ngày càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa, quyền lợi của BHYT, từ đó chủ động tham gia và gia hạn thẻ khi đến hạn”.

Người dân thôn Đồng Me ở xã Tánh Linh được hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế

Thời gian tới, UBND xã Tánh Linh tiếp tục rà soát người chưa tham gia, người có thẻ sắp hết hạn và các nhóm có nguy cơ giảm tỷ lệ tham gia. Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; phát huy vai trò của Ban Điều hành thôn, các đoàn thể và tổ chức dịch vụ thu. Đồng thời, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tăng cường kiểm tra, theo dõi tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Duy trì thẻ BHYT liên tục không chỉ bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền an sinh xã hội bền vững. Với những giải pháp đồng bộ, xã Tánh Linh đang từng bước tiến gần mục tiêu bao phủ BHYT 95,1% năm 2026. Điều này góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi, bền vững.