Đời sống Tạo sinh kế, mở hướng thoát nghèo bền vững Giảm nghèo không chỉ là giảm số hộ nghèo, mà còn giúp người dân có sinh kế ổn định, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Với cách tiếp cận đó, nhiều địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ, hướng đến mục tiêu giảm nghèo thực chất và bền vững.

Người Dao ở Đam Rông 1 có thu nhập cao từ cây cà phê

Khơi dậy nội lực từ cơ sở

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn 3,33%; riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giảm từ 26,96% xuống còn 9,18%, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 giảm 3,56%/năm. Những kết quả này phản ánh hiệu quả của việc đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tín dụng ưu đãi và thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội tại vùng đồng bào DTTS.

Ghi nhận tại xã Đam Rông 1 cho thấy, công tác giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo ông Phan Văn Đáng - Phó Chủ tịch UBND xã, giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm qua từng năm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vẫn còn 2,98%, nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu.

Đồng bào DTTS có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp

Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân còn thiếu vốn sản xuất, việc làm chưa ổn định, trình độ lao động hạn chế, khả năng tiếp cận khoa học - kỹ thuật còn thấp. Bên cạnh đó, nhiều hộ còn thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: nhà ở, nước sạch, thông tin, bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Từ thực tế đó, xã Đam Rông 1 xác định phát triển sinh kế, tạo việc làm là giải pháp trọng tâm trong công tác giảm nghèo. Hằng năm, xã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cùng với đào tạo nghề, xã đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất, kết nối lao động với doanh nghiệp, nhà vườn trong và ngoài địa phương. Qua đó, mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 100 - 200 lao động. Theo ông Phan Văn Đáng, việc có thêm việc làm và nguồn thu nhập ổn định không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nhiều doanh nghiệp, nhà vườn thu hút lao động địa phương

Tiếp thêm nguồn lực cho vùng khó

Ở quy mô toàn tỉnh, nguồn lực dành cho chương trình tiếp tục được ưu tiên. Đến năm 2025, tổng nguồn vốn được giao thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 1.239,6 tỷ đồng. Đến ngày 31/5/2026, tỉnh đã giải ngân 827,7 tỷ đồng, đạt khoảng 66,8% kế hoạch. Đồng thời, địa phương đang ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu như: cấp nước sinh hoạt, điện lưới, nhà ở và hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế lâu dài.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư, tỉnh cũng xác định nhiều nhu cầu cấp thiết cần được ưu tiên trong thời gian tới, như đầu tư 55 công trình cấp nước sinh hoạt, 16 công trình điện lưới, 3 công trình điện chiếu sáng và hỗ trợ nhà ở cho 35 hộ dân, với tổng nhu cầu vốn khoảng 325,5 tỷ đồng. Đây đều là những công trình thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện sản xuất và tạo động lực để người dân phát triển kinh tế, ổn định sinh kế.

Tại buổi làm việc đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết, mục tiêu của tỉnh không chỉ là hoàn thành kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân. Quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về sinh kế, thu nhập, hạ tầng, dịch vụ xã hội cơ bản và chất lượng sống của đồng bào DTTS.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ sản xuất theo hướng phát huy nội lực của người dân, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa gắn với lợi thế từng vùng; tăng cường liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, hợp tác xã để hình thành chuỗi giá trị bền vững. Việc phát triển sinh kế sẽ gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời thực hiện đồng bộ các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tín dụng ưu đãi nhằm nâng cao thu nhập và hạn chế tái nghèo trong vùng đồng bào DTTS.