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    Tập đoàn FLC đề xuất đầu tư nâng cấp sân bay Pleiku và Phù Cát tại Gia Lai

    Tuệ Nhân17/07/2026 04:30

    UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho Tập đoàn FLC nghiên cứu phương án mở rộng hai cảng hàng không Pleiku và Phù Cát theo hình thức PPP, với tổng vốn đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng.

    Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam đề nghị ghi nhận chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai về việc cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Pleiku và Cảng hàng không Phù Cát. Dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

    Đề xuất đầu tư hạ tầng hàng không quy mô lớn

    Theo đề xuất, Tập đoàn FLC mong muốn các cơ quan quản lý tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục làm việc với đơn vị chức năng, hoàn thiện hồ sơ và phương án đầu tư theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp nhấn mạnh việc lựa chọn phương án đầu tư cần dựa trên kinh nghiệm thực tế tại địa phương và nguyện vọng của tỉnh Gia Lai nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa hạ tầng hàng không và hệ sinh thái dịch vụ.

    Ông Trịnh Văn Năm, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, khẳng định doanh nghiệp cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực để xây dựng phương án đầu tư khả thi, tuân thủ pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương cũng như địa phương trong suốt quá trình triển khai.

    Sân bay Pleiku được đề xuất nâng cấp lên công suất 2 triệu hành khách vào năm 2030
    Sân bay Pleiku. Ảnh: HKVN

    Thông số kỹ thuật và quy hoạch hai sân bay

    Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, cả Pleiku và Phù Cát đều được xác định là cảng hàng không nội địa, khai thác lưỡng dụng phục vụ cả dân dụng và quân sự. Chi tiết quy hoạch cụ thể như sau:

    Thông số quy hoạchSân bay PleikuSân bay Phù Cát
    Tiêu chuẩn cấp sân bayCấp 4CCấp 4E
    Diện tích quy hoạch383,68ha1.042,64ha
    Công suất đến năm 20302 triệu khách/năm3 triệu khách/năm
    Vốn đầu tư đến năm 203012.660 tỷ đồng8.785 tỷ đồng
    Công suất đến năm 20505 triệu khách/năm7 triệu khách/năm

    Đáng chú ý, sân bay Pleiku dự kiến cần thêm khoảng 2.420 tỷ đồng để nâng cấp công suất vào giai đoạn 2050. Trong khi đó, sân bay Phù Cát có quy mô lớn hơn đáng kể về diện tích và tiêu chuẩn kỹ thuật, dự kiến cần bổ sung 6.308 tỷ đồng cho giai đoạn phát triển sau năm 2030.

    Điều kiện nghiên cứu và tính pháp lý

    UBND tỉnh Gia Lai lưu ý rằng việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở bước cho phép doanh nghiệp lập đề xuất dự án. Điều này chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được chấp thuận đầu tư chính thức hoặc được lựa chọn làm nhà đầu tư.

    Hồ sơ nghiên cứu của doanh nghiệp phải làm rõ các yếu tố kỹ thuật và tài chính, bao gồm: phạm vi và hạng mục đầu tư, cơ sở pháp lý, mức độ phù hợp quy hoạch, phương án tài chính sơ bộ, khả năng huy động vốn và tác động lan tỏa đối với kinh tế - xã hội địa phương. Đây là căn cứ để tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xem xét các bước tiếp theo.

    Sân bay Phù Cát có quy mô diện tích hơn 1.000ha theo quy hoạch mới
    Sân bay Phù Cát. Ảnh: Internet

    Vị thế địa kinh tế của tỉnh Gia Lai

    Sau đợt sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai (hợp thành từ tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định cũ) đã trở thành địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước với gần 22.000km². Việc sở hữu hai cảng hàng không quan trọng là Pleiku và Phù Cát tạo ra lợi thế lớn về kết nối hạ tầng cho tỉnh này.

    Hiện nay, trong nhóm các tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng đứng đầu với hơn 24.000km², tiếp theo là Gia Lai và đứng thứ ba là tỉnh Đắk Lắk với hơn 18.000km².

    Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

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      Tập đoàn FLC đề xuất đầu tư nâng cấp sân bay Pleiku và Phù Cát tại Gia Lai
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