Kinh tế Tập đoàn Phúc Sinh đầu tư trung tâm chế biến nông sản quy mô lớn tại Lâm Đồng Ngày 21/7, tại xã Thuận Hạnh, Tập đoàn Phúc Sinh ra mắt Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông. Đây là nhà máy thứ 7 của tập đoàn, chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đối tác và doanh nghiệp.

Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông được định hướng trở thành trung tâm chế biến nông sản hiện đại quy mô lớn của khu vực Tây Nguyên.

Theo dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào vận hành trong quý I/2027, mục tiêu hướng đến là trở thành nhà máy đầu tiên tại Lâm Đồng đạt doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Đồng chí Lê Trọng Yên chúc mừng Tập đoàn Phúc Sinh, kỳ vọng dự án chế biến sâu sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, việc Tập đoàn Phúc Sinh xây dựng nhà máy chế biến sâu có ý nghĩa quan trọng để khai thác hiệu quả lợi thế về nông nghiệp của tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, mở rộng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - xuất khẩu và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đồng chí Lê Trọng Yên khẳng định, Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đưa nông sản Việt Nam nói chung và nông sản Lâm Đồng nói riêng vươn ra thị trường quốc tế.

“ Tỉnh Lâm Đồng coi hạnh phúc và kết quả của doanh nghiệp là động lực để chính quyền nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành. Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng

Đại diện Tập đoàn Phúc Sinh, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Tập đoàn cho biết, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư tại Lâm Đồng bởi đây là vùng nguyên liệu cà phê, hồ tiêu trọng điểm của cả nước, có nhiều tiềm năng phát triển chế biến sâu.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh phát biểu tại lễ ra mắt

Theo ông Thông, mục tiêu của Phúc Sinh không chỉ là xây dựng một nhà máy mà còn hình thành trung tâm chế biến hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng hành cùng người nông dân nâng cao giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

“ Với 25 năm kinh nghiệm, xuất khẩu nông sản đến 120 quốc gia và sở hữu 3 vùng nguyên liệu bền vững, Phúc Sinh đang từng bước hoàn thiện chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh

Lâm Đồng với lợi thế là vùng nguyên liệu cà phê và hồ tiêu lớn của cả nước, việc Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao năng lực xuất khẩu, gia tăng giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Tập đoàn Phúc Sinh

Đây cũng là tiền đề tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.