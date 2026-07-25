An sinh - Cuộc sống Tàu cá chở khoảng 400 giỏ cá cơm mắc cạn, chìm tại cửa biển La Gi Chiều 25/7, một tàu cá làm nghề hậu cần khai thác thủy sản bị mắc cạn rồi chìm tại khu vực cửa biển, gần cảng cá La Gi (phường Phước Hội). Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Quang cảnh cửa biển cảng cá La Gi thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BTh 96120 TS có công suất 240 CV, chiều dài 12,55 m, do ông Nguyễn Văn Thành (SN 1976, trú phường Phước Hội) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có 2 lao động.

Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 25/7, sau khi nhận cá từ các tàu khai thác tại khu vực cửa biển để vận chuyển vào bờ tiêu thụ, tàu trên đường vào cảng cá La Gi thì bị mắc cạn, nước tràn vào khoang khiến tàu bị chìm.

Ngư dân cùng nhau di chuyển cá cơm vào bờ

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ tàu đã liên hệ các phương tiện hoạt động gần đó, đồng thời nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ trục vớt, đưa tàu ra khỏi khu vực mắc cạn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Toàn cảnh tàu hậu cần mắc cạn

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường. Đồng thời, chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình chủ phương tiện.

Người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực cửa biển có mưa lớn, sóng mạnh, khiến công tác cứu hộ, trục vớt gặp nhiều khó khăn.

Người dân tại hiện trường cho biết, tàu chở khoảng 400 giỏ cá cơm. Khi tàu mắc cạn rồi chìm, nhiều người đã bất chấp mưa gió, lội nước đưa từng giỏ cá vào bờ để hạn chế thiệt hại.