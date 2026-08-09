Giáo dục - Đào tạo Tây Lâm Đồng gấp rút hoàn thiện trường lớp trước năm học mới Chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027, các địa phương khu vực phía Tây Lâm Đồng đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, bảo đảm điều kiện dạy và học trước ngày khai giảng.

Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Quảng Tín khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trước năm học mới

Khẩn trương chỉnh trang trường lớp

Tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Quảng Tín, các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Công trình sửa chữa, nâng cấp 4 phòng học với tổng diện tích 220m²; sân trường rộng 1.100m² được đầu tư xây dựng mới, tạo không gian học tập, vui chơi an toàn cho học sinh. Các hạng mục dự kiến được bàn giao để nhà trường đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng.

Ông Chu Văn Duy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp, giám sát quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn các công trình khi đưa vào sử dụng. Việc đầu tư, sửa chữa góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo diện mạo mới cho trường.

Tại Trường Mầm non Họa Mi, xã Quảng Tín, công trình xây mới 2 phòng học, mỗi phòng rộng 100m² cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn thành, 2 phòng học đáp ứng nhu cầu học tập của gần 50 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số được chuyển từ điểm trường lẻ về điểm trường chính.

Theo bà Đinh Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, việc học tập tại điểm trường chính giúp trẻ có điều kiện tham gia nhiều hoạt động giáo dục hơn, đồng thời được tổ chức ăn bán trú, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Xã Quảng Tín hiện có 16 trường học từ bậc mầm non đến THCS. Trong dịp hè năm 2026, địa phương triển khai 4 công trình xây dựng, sửa chữa trường học với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

2 phòng học mới tại Trường Mầm non Họa Mi, xã Quảng Tín đang được gấp rút hoàn thành trước năm học mới

Ông Phan Văn Tấn, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Quảng Tín cho biết, các công trình đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, địa phương chỉ đạo các trường vệ sinh trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học và rà soát các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Hai phòng học mới tại Trường Mầm non Họa Mi, xã Quảng Tín đang được gấp rút hoàn thành



Ưu tiên điều kiện học tập cho học sinh vùng khó

Tại xã biên giới Tuy Đức, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp cũng được tập trung triển khai, trong đó ưu tiên khắc phục những hạng mục xuống cấp tại các điểm trường còn khó khăn.

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Họa Mi, xã Tuy Đức dự kiến có trên 300 học sinh, hơn 65% là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường được đầu tư sửa chữa phòng học và tường rào tại hai điểm trường lẻ với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Các hạng mục xuống cấp được sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn, cải thiện môi trường học tập và điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trường Mầm non Họa Mi, xã Tuy Đức được đầu tư sửa chữa phòng học và tường rào tại hai điểm trường lẻ

Năm học 2026 - 2027, xã Tuy Đức có 15 trường học từ bậc mầm non đến THCS với trên 7.300 học sinh. Từ nguồn vốn của tỉnh và ngân sách địa phương, xã được bố trí gần 40 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa phòng học, phòng chức năng, tường rào, sân trường và bổ sung trang thiết bị dạy học. Đến nay, hầu hết các công trình đạt trên 60% khối lượng thi công.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, xã Tuy Đức vệ sinh trường lớp, rà soát các điều kiện chuẩn bị năm học mới



Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Phòng Văn hóa và Xã hội xã Tuy Đức cho biết, địa phương đang tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng để kịp bàn giao, đưa các công trình vào sử dụng trước năm học mới.

Với việc tập trung đầu tư, sửa chữa trường lớp và trang thiết bị, các địa phương phía Tây Lâm Đồng đang từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh trở lại trường an toàn, thuận lợi trong năm học 2026 - 2027.