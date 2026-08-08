Telstar thắng NEC Nijmegen 2-1 ở vòng 1 Eredivisie, chủ nhà rượt đuổi bất thành Sớm vươn lên dẫn hai bàn nhờ công của Brouwer và Mendes, Telstar đánh bại NEC Nijmegen 2-1 ngay tại sân Goffertstadion ở trận ra quân Eredivisie, bất chấp bàn rút ngắn tỷ số muộn màng từ Sierhuis bên phía đội chủ nhà.

NEC Nijmegen 1 - 2 Telstar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Telstar.

1' P. Brouwer mở tỷ số sớm cho Telstar Ngay ở phút 1, P. Brouwer đã đưa Telstar vượt lên dẫn trước sau đường kiến tạo của A. Soualhia. Bàn thắng từ rất sớm giúp đội khách tạo lợi thế 0-1 ngay trên sân của NEC Nijmegen.

15' NEC Nijmegen ép sân dù bị Telstar dẫn trước Sau 15 phút thi đấu, NEC Nijmegen hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 79% - 21% dù đang bị Telstar dẫn trước 0 - 1. Đội chủ nhà dồn ép liên tục và vượt trội về chỉ số dứt điểm 3 - 1 cũng như phạt góc 3 - 0, nhưng chưa thể tìm được bàn quân bình tỷ số trước hàng thủ tập trung của đối phương.

24' R. Mendes nhân đôi cách biệt cho Telstar Phút 24, nhận đường dọn cỗ từ P. Brouwer, R. Mendes dứt điểm tung lưới NEC Nijmegen để nâng tỷ số lên 0-2. Bàn thắng giúp Telstar nhân đôi cách biệt và tiếp tục thăng hoa ngay trên sân Goffertstadion dù cầm bóng ít hơn đối thủ.

30' Telstar dẫn 0 - 2 nhờ sự hiệu quả Chạm mốc phút 30, NEC Nijmegen dù áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 70% - 30% cùng chỉ số phạt góc 5 - 2 nhưng vẫn bế tắc. Trái lại, Telstar tận dụng cơ hội cực tốt để vượt lên dẫn 0 - 2 nhờ sự sắc bén ở các tình huống dứt điểm trúng đích 1 - 3.

43' Telstar dẫn 0 - 2 dù NEC Nijmegen cầm bóng 69% - 31% Trận đấu trôi về phút 43, NEC Nijmegen dù hoàn toàn làm chủ thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 69% - 31% nhưng lại gặp bế tắc lớn trước hàng thủ đối phương. Dù tung ra 7 - 6 dứt điểm, đội chủ nhà chỉ có 1 - 3 cú sút trúng đích và đành chấp nhận bị Telstar dẫn trước 0 - 2 nhờ khả năng tận dụng cơ hội vượt trội.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' NEC Nijmegen điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, NEC Nijmegen quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung K. Sierhuis vào sân thế chỗ D. Nejasmic . Ban huấn luyện đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trên hàng công nhằm lật ngược thế cờ sau khi bị dẫn 0-2 trong hiệp một.

55' Telstar thay người: E. Demircan thế chỗ R. Mendes Phút 55, Telstar thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Demircan được tung vào sân thay cho R. Mendes . Đang nắm lợi thế dẫn 0-2 trên sân khách, đội bóng này hướng tới việc bổ sung năng lượng mới nhằm bảo vệ thành quả trong khoảng thời gian còn lại.

57' B. Pereira nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân Phút 57, B. Pereira bên phía NEC Nijmegen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Đội chủ nhà dù nỗ lực ép sân nhưng vẫn gặp rất nhiều bế tắc khi đang bị Telstar dẫn trước 0-2.

57' NEC Nijmegen bế tắc dù áp đảo thế trận Tính đến phút 57, NEC Nijmegen nỗ lực đẩy cao đội hình khi nắm 69% - 31% thời lượng cầm bóng và vượt trội về số quả phạt góc 7 - 3 . Mặc dù áp đảo về tổng số dứt điểm 13 - 7 , đội chủ nhà vẫn đang bị dẫn 0 - 2 trước một Telstar thi đấu đầy thực dụng khi nhỉnh hơn về số cú dứt điểm trúng đích 2 - 3 .

64' Telstar điều chỉnh nhân sự ở phút 64 Phút 64, Telstar thực hiện sự thay đổi người khi P. Aning được tung vào sân thay thế cho S. Hetli . Với lợi thế dẫn trước 0-2, việc bổ sung nhân tố mới hứa hẹn sẽ giúp đội khách gia cố tuyến sau và duy trì thế trận an toàn trong thời gian còn lại.

64' Telstar điều chỉnh nhân sự, N. Shenkman vào sân Phút 64, Telstar thực hiện sự thay đổi người khi N. Shenkman được tung vào sân thay thế cho N. Rossen . Đội khách đang có những tính toán nhân sự để củng cố thể lực nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 0-2 trước sức ép từ phía NEC Nijmegen.

64' Telstar thay người nhằm củng cố thế trận Phút 64, Telstar quyết định rút G. Alders rời sân để nhường chỗ cho I. Ahmed . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách chủ động bổ sung nhân sự tươi mới để duy trì sự chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu.

64' NEC Nijmegen điều chỉnh nhân sự: B. Linssen vào sân Phút 64, NEC Nijmegen quyết định rút T. Chery ra nghỉ để nhường chỗ cho B. Linssen . Đang trong thế bị Telstar dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công của đội bóng.

64' NEC Nijmegen tung Sandler vào sân điều chỉnh nhân sự Phút 64, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi người khi P. Sandler được tung vào sân thế chỗ J. Monteiro . Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà Goffertstadion, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội bóng.

64' NEC Nijmegen thay người nhằm tìm bàn rút ngắn tỷ số Phút 64, ban huấn luyện NEC Nijmegen tung W. T. Willumsson vào sân thế chỗ N. Lebreton. Đang bị đối thủ dẫn trước 0-2 ngay tại sân nhà, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo ra làn gió mới trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

68' Thẻ vàng cho Hansen-Aaroen trong thế bị dẫn 0-2 Phút 68, cầu thủ I. Hansen-Aaroen bên phía NEC Nijmegen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi thô bạo. Sự nôn nóng ngày càng lộ rõ với đội chủ nhà khi họ vẫn đang bế tắc và bị Telstar dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà.

69' NEC Nijmegen dồn lực ép sân nhưng Telstar vẫn đứng vững Bước sang phút 69, NEC Nijmegen dồn toàn lực ép sân với tỷ lệ cầm bóng 70% - 30% cùng 8 - 3 quả phạt góc. Mặc dù đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm 16 - 8 , Telstar lại tỏ ra sắc bén hơn khi nhỉnh hơn về số lần sút trúng đích 2 - 3 để duy trì lợi thế dẫn 0 - 2 .

70' Telstar tung G. Caschili vào sân thay T. Owusu Phút 70, Telstar có sự thay đổi nhân sự khi G. Caschili vào sân thế chỗ T. Owusu . Đội khách đang duy trì lợi thế dẫn 0-2 và muốn bổ sung nguồn năng lượng mới cho tuyến giữa nhằm bảo vệ thành quả trong thời gian còn lại.

74' I. Ahmed nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng phạt I. Ahmed bên phía Telstar sau tình huống ngáng chân đối thủ. Trong bối cảnh NEC Nijmegen gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 69%, đội khách vẫn đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-2.

78' R. Koeman bị phạt thẻ vàng vì lỗi câu giờ Phút 78, R. Koeman bên phía Telstar phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi câu giờ (Delay of game). Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách bắt đầu chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo vệ kết quả có lợi trong khoảng thời gian còn lại.

79' NEC Nijmegen tung E. Mor vào sân ở phút 79 Phút 79, NEC Nijmegen thực hiện sự thay đổi người khi E. Mor được tung vào sân thay cho S. Ouaissa . Dù làm chủ thế trận với tổng cộng 20-8 cú dứt điểm, đội chủ sân Goffertstadion vẫn đang bế tắc và bị Telstar dẫn trước 0-2.

82' NEC Nijmegen gia tăng áp lực nhưng Telstar vẫn vững vàng Bước sang phút 82, NEC Nijmegen dốc toàn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số dù đang bị dẫn 0-2. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ cầm bóng (69% - 31%) cùng số cú dứt điểm (20 - 8) và phạt góc (9 - 3), nhưng Telstar vẫn đang tập trung phòng ngự để bảo vệ lợi thế.

83' K. Sierhuis thắp lại hy vọng cho NEC Nijmegen Phút 83, K. Sierhuis đã lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho NEC Nijmegen. Dù áp đảo hoàn toàn với 70% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 21 cú dứt điểm, đội chủ sân Goffertstadion phải chờ tới những phút cuối trận mới có bàn thắng nhen nhóm hy vọng giành điểm trước Telstar.

KT Kết thúc: NEC Nijmegen 1-2 Telstar Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:26 08/08/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder Telstar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henk Brugge 1 Gonzalo Crettaz 2 Brayann Pereira 6 Darko Nejašmić 24 Deveron Fonville 25 Sami Ouaissa 35 Jamiro Monteiro 8 Isak Hansen Aarøen 99 Clement Bischoff 9 Tjaronn Chery 20 Noe Lebreton 10 Dušan Tadić 1 Ronald Koeman Jr 3 Gerald Alders 4 Abdelnour Soualhia 43 Marvin Peersman 2 Jeff Hardeveld 10 Tyrone Owusu 17 Nils Rossen 7 Rui Mendes 27 Patrick Brouwer 11 Soufiane Hetli 9 Jelani Seedorf Dự bị NEC Nijmegen 36 Freek Entius 38 Joep Geneste 21 Tobias Storm 5 Thomas Ouwejan 37 Merijn van de Wiel 3 Philippe Sandler 19 Adam Tahaui 7 Emre Mor 11 Willum Thor Willumsson Telstar 20 Daan Reiziger 13 Finn Mulder 5 Prince Aning 18 Gabi Caschili 15 Nigel Ogidi Nwankwo 6 Isaiah Ahmed 28 Rojendro Oudsten 8 Emirhan Demircan 19 Fabiano Rust Cập nhật đội hình lúc 21:05 08/08/2026

NEC Nijmegen Thống kê Telstar 71% Kiểm soát bóng 29% 27 Dứt điểm 8 4 Trúng đích 3 13 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Patrick Brouwer Telstar 1 bàn · 1 kiến tạo Kaj Sierhuis NEC Nijmegen 1 bàn Rui Mendes Telstar 1 bàn Abdelnour Soualhia Telstar 1 kiến tạo · điểm 8 Dušan Tadić NEC Nijmegen 1 kiến tạo · điểm 7.5 Philippe Sandler NEC Nijmegen Điểm 7.6

Trận đấu giữa NEC Nijmegen và Telstar trong khuôn khổ giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 08/08/2026 tại sân vận động Goffertstadion. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang lại nhiều diễn biến kịch tính khi hai câu lạc bộ bước vào màn so tài với những thông số tương đồng.

Bối cảnh trận đấu và vị trí hiện tại

Trận đấu này đánh dấu màn chạm trán đáng chú ý tại Eredivisie. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Telstar tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 với 0 điểm, trong khi NEC Nijmegen đứng ở vị trí thứ 10 cũng với 0 điểm. Sự chênh lệch về thứ hạng ở thời điểm này chưa phản ánh nhiều khoảng cách trình độ giữa hai bên khi điểm số của cả hai vẫn đang ở mốc xuất phát.

Thành tích đối đầu giằng co

Xét về lịch sử đối đầu gần đây, sự cân bằng được thể hiện rõ nét qua các con số thống kê. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, NEC Nijmegen giành được 1 chiến thắng, Telstar có 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng, và 3 cuộc đối đầu còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Sự giằng co này cho thấy không câu lạc bộ nào thực sự chiếm ưu thế áp đảo trước đối phương.

Đánh giá chung trước giờ bóng lăn

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà Goffertstadion, NEC Nijmegen kỳ vọng sẽ tạo ra điểm tựa tinh thần quan trọng. Tuy nhiên, kết quả đối đầu cân bằng trong quá khứ phản ánh Telstar là đối thủ không dễ bị khuất phục. Màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co khi cả hai đội đều đặt quyết tâm cao.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất NEC Nijmegen · 1 thắng 3 hòa Telstar · 1 thắng NEC Nijmegen 1 - 1 Telstar Hòa Telstar 2 - 2 NEC Nijmegen Hòa NEC Nijmegen 1 - 1 Telstar Hòa Telstar 5 - 2 NEC Nijmegen TEL Telstar 1 - 7 NEC Nijmegen NN

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0 3 Telstar 0 0 0 0 0 0 4 PEC Zwolle 0 0 0 0 0 0 … 9 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 10 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 11 Utrecht 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ P. Schuurs (Knee Injury) ✚ P. Schuurs (Knee Injury) Telstar Không có thông tin