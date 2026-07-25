Thể thao 360 Thái Lan chiếm ngôi đầu, Lào chật vật sau thất bại 0-5 Thái Lan thắng Lào 5-0 tại New Laos National Stadium để vươn lên dẫn đầu bảng với 3 điểm, trong khi Lào đứng thứ năm với 0 điểm. Cả hai đội đều chưa chốt suất đi tiếp khi bảng đấu vẫn chưa đá xong.

Lào 0 - 5 Thái Lan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lào tiếp đón Thái Lan.

11' Teerasak Poeiphimai đưa Thái Lan vượt lên Phút 11', Teerasak Poeiphimai đánh đầu ghi bàn sau đường kiến tạo của Sarach Yooyen, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 0-1 trước Lào. Thái Lan sớm tạo được lợi thế đáng kể.

12' Thái Lan áp đảo, Lào chịu trận Sau 12 phút, Thái Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 19 - 81 và dẫn trước. Sức ép còn được thể hiện qua 4 - 0 lần dứt điểm cùng 5 - 0 quả phạt góc, trong khi Lào chủ yếu lùi sâu phòng ngự.

14' Somlith Sengvanny nhận thẻ vàng Phút 14, Somlith Sengvanny nhận thẻ vàng. Lào vẫn bị dẫn 0-1 và đang chịu sức ép lớn từ Thái Lan.

24' Thái Lan hoàn toàn áp đảo Phút 24, Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 26 - 74 , đồng thời vượt trội về dứt điểm 0 - 6 . Lào đang phải lùi sâu chịu trận khi chưa có cú sút nào, còn Thái Lan liên tục gây sức ép với 0 - 6 quả phạt góc.

25' Vongsakda Chanthaleuxay nhận thẻ vàng Phút 25', Vongsakda Chanthaleuxay bị trọng tài cảnh cáo bằng thẻ vàng. Trận đấu xuất hiện thêm một mốc đáng chú ý về kỷ luật.

26' Kakana Khamyok nhận thẻ vàng Phút 26', Kakana Khamyok nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện chỉ trong hai phút, cho thấy trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng.

27' Kakana Khamyok nhân đôi cách biệt cho Thái Lan Phút 27, Kakana Khamyok lập công sau đường kiến tạo của Sarach Yooyen, giúp Thái Lan nhân đôi cách biệt lên 0-2 trước Lào.

36' Thái Lan áp đảo, Lào chịu trận Sau 36 phút, Thái Lan hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 24-76 và áp đảo 1-8 về dứt điểm. Lào phải chịu sức ép lớn khi phạt góc là 0-7.

37' Lào thay người ở phút 37 Phút 37, Soukphachan Leuanthala vào sân thay Bounpharng Xaysombath. Lào điều chỉnh nhân sự trong thế đang bị Thái Lan dẫn 0-2.

43' Lào nhận thêm bất lợi với thẻ đỏ phút 43 Phút 43, Phetdavanh Somsanid nhận thẻ đỏ, khiến Lào phải chơi thiếu người. Trong bối cảnh đang bị Thái Lan dẫn 0-2, đây là bất lợi lớn cho Lào.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Phonsak Seesavath vào sân Phút 46', Phonsak Seesavath được tung vào sân. Lào đang tạm bị dẫn 0-2 sau hiệp đầu nhiều biến động.

48' Thái Lan áp đảo sau giờ nghỉ Phút 48', Thái Lan tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 24-76 và số lần dứt điểm 3-9 nghiêng rõ về đội khách. Lào đang phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua cách biệt phạt góc 0-7.

49' Yotsakon Burapha nới rộng cách biệt cho Thái Lan Phút 49, Yotsakon Burapha tung cú sút chân phải, đưa bóng vào lưới sau đường kiến tạo của Seksan Ratree. Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép và nới rộng cách biệt lên 0-3.

52' Sarach Yooyen nới rộng cách biệt cho Thái Lan Phút 52, Sarach Yooyen dứt điểm chân phải lập công sau đường kiến tạo của Kakana Khamyok, nâng tỷ số lên 0-4 cho Thái Lan. Đội bóng áo xanh tiếp tục cho thấy sự vượt trội và đang tạm đứng trước cơ hội giữ vị trí thứ hai nếu bảo toàn tỷ số này.

59' Kakana Khamyok nâng tỷ số lên 0-5 Phút 59, Kakana Khamyok dứt điểm chân phải ghi bàn sau đường kiến tạo của Teerasak Poeiphimai. Thái Lan tiếp tục nới rộng cách biệt lên 0-5.

60' Waris Choolthong vào sân ở phút 60 Phút 60, Waris Choolthong vào sân thay Narubadin Weerawatnodom. Thái Lan đang dẫn Lào 0-5, nên sự thay đổi này giúp đội bóng có thêm điều chỉnh cho phần còn lại.

60' Chawanwit Saelao vào sân thay Kakana Khamyok Phút 60', Chawanwit Saelao vào sân thay Kakana Khamyok. Thái Lan đang dẫn 0-5, và sự thay đổi này diễn ra ngay sau bàn thắng của Kakana Khamyok.

60' O. Thiangkham vào sân ở phút 60 Phút 60, O. Thiangkham vào sân thay Wanchai Jarunongkran. Đây là sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Thái Lan nâng tỷ số lên 0-5.

60' Thái Lan áp đảo, Lào chịu trận Phút 60', Thái Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 23 - 77 và số lần dứt điểm 4 - 13 . Lào gần như chỉ tập trung phòng ngự khi đối thủ đã có tới 0 - 7 quả phạt góc.

65' Lào thay người ở phút 65 Phút 65', Bounchay Chernvanglien vào sân thay Chanthavixay Khounthoumphone. Lào có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Thái Lan dẫn 0-5.

65' Vilai Koulangsy vào sân Phút 65' , Vilai Koulangsy vào sân khi Lào đang bị dẫn 0-5. Sự thay đổi này mang đến thêm nhân sự cho Lào trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

65' Xayasith Singsavang vào sân Phút 65, Xayasith Singsavang vào sân thay Kouaycheng Noophackde. Trong thế trận Lào đang bị dẫn 0-5, sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng làm mới cách tiếp cận trận đấu.

72' Thái Lan áp đảo toàn diện Phút 72, Thái Lan hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 25-75 và số lần dứt điểm vượt trội 4-15. Lào gần như chỉ biết chống đỡ khi đối thủ đã có 9 quả phạt góc, trong khi họ chưa được hưởng quả nào.

73' Pokkhao Anan vào sân ở phút 73 Phút 73', Pokkhao Anan vào sân thay Teerasak Poeiphimai. Thái Lan đang dẫn Lào 0-5, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận rất thuận lợi cho đội khách.

73' Jehhanafee Mamah vào sân phút 73 Phút 73', Jehhanafee Mamah vào sân thay Sarach Yooyen. Sự điều chỉnh diễn ra khi Thái Lan đang dẫn Lào 0-5 và thế trận đã nghiêng rõ về phía đội bóng này.

79' Yotsakon Burapha nhận thẻ vàng Phút 79, Yotsakon Burapha nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

82' Vilai Koulangsy nhận thẻ vàng phút 82 Phút 82, Vilai Koulangsy nhận thẻ vàng trong bối cảnh Lào đang bị Thái Lan dẫn 0-5. Chiếc thẻ khiến những phút cuối thêm phần căng thẳng.

84' Thái Lan áp đảo ở cuối trận Phút 84', Thái Lan vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 28 - 72 và 15 - 5 lần dứt điểm. Lào gần như chỉ lo phòng ngự khi đối thủ tiếp tục gây sức ép qua 9 - 0 quả phạt góc.

KT Kết thúc: Lào 0-5 Thái Lan Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 21:52 25/07/2026

Đội hình chính thức Lào Sơ đồ 5-4-1 Thái Lan Sơ đồ 5-4-1 1 Kop Lokphathip 8 Damoth Thongkhamsavath 21 Vongsakda Chanthaleuxay 5 Phetdavanh Somsanid 19 Bounphaeng Xaysombath 2 Phoutthavong Sangvilay 14 Kouaycheng Noophackde 4 Kaharn Phetsivilay 6 Chanthavixay Khounthoumphone 11 Chony Waenpaseuth 22 Somlith Sengvanny 1 Kampon Phatomakkakul 14 Teerasak Poeiphimai 4 Manuel Bihr 5 Seksan Ratree 9 Yotsakon Burapha 2 Nattapong Sayriya 21 Chaiyaphon Otton 6 Sarach Yooyen 15 Narubadin Weerawatnodom 24 Wanchai Jarunongkran 7 Kakana Khamyok Dự bị Lào 3 Sonevilay Phetviengsy 9 Khonesavanh Keonuchanh 10 Soukphachan Leuanthala 12 Souvannasangso 13 Viengxay Sydavong 15 Phayak Siphanom 16 Xayasith Singsavang 17 Bounphachan Bounkong 20 Bounchay Chernvanglien Thái Lan 3 Pansa Hemviboon 8 Thossawat Limwanasathian 10 Worachit Kanitsribumphen 11 Chawanwit Saelao 12 Waris Choolthong 13 O. Thiangkham 16 Adison Promrak 17 Picha Autra 18 Jehhanafee Mamah Cập nhật đội hình lúc 19:20 25/07/2026

Lào Thống kê Thái Lan 30% Kiểm soát bóng 70% 8 Dứt điểm 16 0 Trúng đích 8 1 Phạt góc 9 10 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Kakana Khamyok Thái Lan 2 bàn · 1 kiến tạo Sarach Yooyen Thái Lan 1 bàn · 2 kiến tạo Teerasak Poeiphimai Thái Lan 1 bàn · 1 kiến tạo Y Yotsakon Burapha Thái Lan 1 bàn S Seksan Ratree Thái Lan 1 kiến tạo Nattapong Sayriya Thái Lan Điểm 7.23

Thông tin trận đấu

Đây là trận ra quân của Lào và Thái Lan tại bảng B AFF Cup 2026. Cả hai đội đều hướng tới một kết quả thuận lợi để tạo đà cho chặng đường phía trước, nhưng mục tiêu và vị thế của họ có sự khác biệt rõ rệt.

Lào có lợi thế sân nhà và đặt mục tiêu tạo ra màn trình diễn tích cực trước đối thủ mạnh. Thái Lan bước vào giải với vị thế ứng viên vô địch, vì vậy “Voi chiến” cần giành trọn 3 điểm để khởi đầu thuận lợi và sớm chiếm ưu thế trong cuộc đua tại bảng B.

Thái Lan bất bại trong 4 lần gần nhất gặp Lào

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Thái Lan. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, đội bóng xứ Chùa vàng không thua, giành 2 chiến thắng và có 2 trận hòa.

Dù sở hữu thành tích tốt hơn, Thái Lan không thể chủ quan. Ở lần gặp nhau tại AFF Cup 2024, Lào từng gây bất ngờ khi cầm hòa “Voi chiến” với tỷ số 1-1. Kết quả đó cho thấy đội bóng xứ Triệu Voi vẫn có khả năng tạo ra khó khăn nếu duy trì được sự tập trung và tinh thần thi đấu quyết liệt.

Lào có lợi thế được thi đấu tại New Laos National Stadium và nhận sự cổ vũ từ khán giả nhà. Đây có thể là nguồn động lực giúp các cầu thủ trẻ nhập cuộc tự tin hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận.

Thái Lan được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, đội khách cần sớm tạo ra sức ép đủ lớn, tránh để Lào kéo trận đấu vào thế giằng co giống như cuộc đối đầu tại AFF Cup 2024.

Thái Lan được chờ đợi kiểm soát thế trận

Thái Lan nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ, kiểm soát khu vực giữa sân và duy trì sức ép bằng những đợt luân chuyển bóng liên tục. Khả năng pressing cùng chất lượng nhân sự tốt hơn có thể giúp đội khách chiếm quyền chủ động trong phần lớn thời gian.

Sarach Yooyen, Kritsada Kaman và Weerathep Pomphan được kỳ vọng tạo nên sự cân bằng ở tuyến giữa. Phía trên, Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha có thể liên tục di chuyển để kéo giãn hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Lào cần ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Việc giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và hỗ trợ bọc lót kịp thời sẽ là nền tảng để đội chủ nhà duy trì thế cân bằng.

Điểm quan trọng nằm ở khả năng Lào chống lại sức ép trong khoảng thời gian đầu trận. Nếu bảo vệ tốt khu vực trung tuyến và không để đối phương dễ dàng đưa bóng vào vòng cấm, đội chủ nhà có thể khiến Thái Lan gặp khó khăn.

Lào cũng có thể tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh. Khi Thái Lan đẩy đội hình lên cao, Peter Phanthavong, Kydavone Souvanny và Chanthavixay Khounthoumphone có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội khách.

Lực lượng và đội hình dự kiến Lào vs Thái Lan

Hai đội đều có đầy đủ lực lượng cho trận ra quân. Lào dự kiến sử dụng bộ khung gồm nhiều cầu thủ trẻ, với đội trưởng Bounphachan Bounkong giữ vai trò quan trọng ở khu vực giữa sân.

Damoth Thongkhamsavath được kỳ vọng hỗ trợ khả năng thu hồi và triển khai bóng, còn Photthavong Sangvilay là nhân tố đáng chú ý tại hàng phòng ngự.

Thái Lan không có một số ngôi sao quen thuộc như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta do bận phục vụ câu lạc bộ. Dù vậy, đội hình của HLV Anthony Hudson vẫn có chiều sâu và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế.

Đội hình dự kiến Lào: Keo-Oudone Souvannasangso; Photthavong Sangvilay, Phetdavanh Somsanid, Anantaza Siphongphan, Khamsanga Phimmasone; Bounphachan Bounkong, Damoth Thongkhamsavath, Somlith Sengvanny; Chanthavixay Khounthoumphone, Peter Phanthavong, Kydavone Souvanny.

Đội hình dự kiến Thái Lan: Patiwat Khammai; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Suphanan Bureerat, Adisorn Promrak; Sarach Yooyen, Kritsada Kaman, Weerathep Pomphan; Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha.

Nhận định trước trận

Lào và Thái Lan cùng bước vào trận ra quân với mục tiêu giành kết quả tích cực. Lợi thế sân nhà có thể giúp đội bóng xứ Triệu Voi thi đấu quyết tâm hơn, nhưng Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm và phong độ ổn định.

Lào nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên bảo vệ khu vực trước khung thành và chờ cơ hội phản công. Đội chủ nhà cần hạn chế những sai sót cá nhân bởi Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tận dụng khoảng trống tốt.

“Voi chiến” được dự báo cầm bóng nhiều hơn, đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục. Dù vậy, đội khách cần kiên nhẫn trước hệ thống phòng ngự số đông của Lào, đồng thời đề phòng các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Với sự chênh lệch về chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Thái Lan có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Lào vẫn có thể gây khó khăn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng xứ Triệu Voi cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu mới có hy vọng tạo bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Lào · 0 thắng 2 hòa Thái Lan · 1 thắng Thái Lan 1 - 1 Lào Hòa Thái Lan 2 - 2 Lào Hòa Lào 0 - 6 Thái Lan TL

Lào 5 trận gần nhất T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Thái Lan 5 trận gần nhất H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 0 0 0 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 0 0 0 0 0 0 5 Lào 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Lào ✚ Kop Lokphathip (Foot Injury) Thái Lan Không có thông tin