Thái Lan phản lưới nhà, Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ hai liên tiếp Bàn phản lưới nhà của Thái Lan trở thành bước ngoặt quyết định, giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

Việt Nam 2 - 2 Thái Lan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Việt Nam tiếp đón Thái Lan.

Việt Nam tiếp đón Thái Lan. 10' T. T. Phan sớm được tung vào sân

Phút 10', Việt Nam thực hiện thay người khi T. T. Phan vào sân thay Nguyen Van Vi . Thay đổi đến sớm trong trận chung kết ASEAN Championship.

Phút 10', Việt Nam thực hiện thay người khi vào sân thay . Thay đổi đến sớm trong trận chung kết ASEAN Championship. 12' Y. Burapha mở tỷ số cho Thái Lan

Phút 12', Y. Burapha lập công, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước Việt Nam 0-1. Bàn mở tỷ số sớm khiến trận chung kết ASEAN Championship thêm phần căng thẳng.

Phút 12', lập công, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước Việt Nam 0-1. Bàn mở tỷ số sớm khiến trận chung kết ASEAN Championship thêm phần căng thẳng. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 48' K. Khamyok bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m

Phút 48', K. Khamyok của Thái Lan sút hỏng phạt đền. Việt Nam tránh được bàn thua thứ hai trong trận chung kết ASEAN Championship.

Phút 48', K. Khamyok của Thái Lan sút hỏng phạt đền. Việt Nam tránh được bàn thua thứ hai trong trận chung kết ASEAN Championship. 52' C. Bootprom phản lưới nhà, Việt Nam gỡ hòa 1-1

Phút 52, sai lầm đáng tiếc của C. Bootprom khi lúng túng đá phản lưới nhà đã mang về bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Trận chung kết trên sân My Dinh National Stadium lại được đưa về vạch xuất phát đầy kịch tính.

Phút 52, sai lầm đáng tiếc của khi lúng túng đá phản lưới nhà đã mang về bàn san bằng tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Trận chung kết trên sân My Dinh National Stadium lại được đưa về vạch xuất phát đầy kịch tính. 68' Việt Nam tung Nguyen Quang Hai vào sân

Phút 68, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi Nguyen Quang Hai được tung vào sân thay thế cho Le Pham Thanh Long . Khi tỷ số đang là 1-1 trong trận chung kết đầy căng thẳng, sự xuất hiện của Nguyen Quang Hai được kỳ vọng sẽ tạo thêm đột biến cho mặt trận tấn công.

Phút 68, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Khi tỷ số đang là 1-1 trong trận chung kết đầy căng thẳng, sự xuất hiện của Nguyen Quang Hai được kỳ vọng sẽ tạo thêm đột biến cho mặt trận tấn công. 68' Việt Nam làm mới đội hình với Nguyen Hai Long

Phút 68, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi Nguyen Hai Long được tung vào sân thay cho Hen Do Hoang . Trong thế trận đang hòa 1-1 đầy căng thẳng của trận chung kết, sự góp mặt của Hai Long được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà.

Phút 68, đội tuyển có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Trong thế trận đang hòa 1-1 đầy căng thẳng của trận chung kết, sự góp mặt của Hai Long được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công đội chủ nhà. 69' Thái Lan điều chỉnh hàng công với J. Mamah

Phút 69, Thái Lan thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Mamah được tung vào sân để thay thế cho Y. Burapha . Khi tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại nét tươi mới cho lối chơi tấn công của đội khách.

Phút 69, Thái Lan thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thay thế cho . Khi tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại nét tươi mới cho lối chơi tấn công của đội khách. 69' Thái Lan thay đổi nhân sự trên sân

Phút 69, đội tuyển Thái Lan thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi P. Anan được tung vào sân để thay thế cho S. Ratree . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trong lối chơi khi tỷ số trận chung kết vẫn đang là 1-1.

Phút 69, đội tuyển Thái Lan thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân để thay thế cho . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trong lối chơi khi tỷ số trận chung kết vẫn đang là 1-1. 80' Việt Nam tung Geovane vào sân tìm kiếm đột biến

Phút 80, đội tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Geovane được tung vào sân để thế chỗ Nguyen Hoang Duc . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 ở trận chung kết kịch tính tại sân My Dinh National Stadium, sự xuất hiện của gương mặt mới trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo nên đột biến ở những phút cuối.

Phút 80, đội tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thế chỗ . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 ở trận chung kết kịch tính tại sân My Dinh National Stadium, sự xuất hiện của gương mặt mới trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo nên đột biến ở những phút cuối. 84' Thái Lan thay người ở những phút cuối

Phút 84, Thái Lan có sự điều chỉnh nhân sự khi W. Kanitsribampen được tung vào sân thay thế cho S. Yooyen . Đội khách muốn làm mới đội hình khi tỷ số trận chung kết vẫn đang là 1-1 trên sân My Dinh National Stadium.

Phút 84, Thái Lan có sự điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Đội khách muốn làm mới đội hình khi tỷ số trận chung kết vẫn đang là 1-1 trên sân My Dinh National Stadium. 84' Thái Lan thay người ở những phút cuối

Phút 84, Thái Lan quyết định điều chỉnh lực lượng khi W. Jarunongkran được tung vào sân thay thế cho O. Thiangkham nhằm tăng cường sức ép trong những phút thi đấu chính thức còn lại của trận chung kết.

Phút 84, Thái Lan quyết định điều chỉnh lực lượng khi được tung vào sân thay thế cho nhằm tăng cường sức ép trong những phút thi đấu chính thức còn lại của trận chung kết. 85' W. Jarunongkran đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước

Phút 85, W. Jarunongkran tỏa sáng với pha lập công quý giá giúp Thái Lan vươn lên dẫn 1-2. Bàn thắng ở những phút cuối trận chung kết mang lại lợi thế vô cùng lớn cho đội khách ngay tại sân My Dinh National Stadium.

Phút 85, tỏa sáng với pha lập công quý giá giúp Thái Lan vươn lên dẫn 1-2. Bàn thắng ở những phút cuối trận chung kết mang lại lợi thế vô cùng lớn cho đội khách ngay tại sân My Dinh National Stadium. 86' W. Choolthong nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 86, W. Choolthong bên phía Thái Lan phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Không khí trên sân My Dinh National Stadium đang nóng lên từng phút khi đội khách vừa vươn lên dẫn 1-2 ở giai đoạn then chốt của trận chung kết.

Phút 86, bên phía Thái Lan phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Không khí trên sân My Dinh National Stadium đang nóng lên từng phút khi đội khách vừa vươn lên dẫn 1-2 ở giai đoạn then chốt của trận chung kết. 88' Thái Lan thay người ở những phút cuối

Phút 88, Thái Lan tiến hành điều chỉnh nhân sự khi P. Gustavsson được tung vào sân thay thế cho T. Poeiphimai . Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình để bảo toàn lợi thế dẫn 1-2 trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Phút 88, Thái Lan tiến hành điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình để bảo toàn lợi thế dẫn 1-2 trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng. 90+3' Kịch tính phút bù giờ, Việt Nam gỡ hòa 2-2

Phút 90+3', may mắn mỉm cười với ĐT Việt Nam khi hậu vệ W. Jarunongkran bên phía Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà, cân bằng tỷ số 2-2 . Bàn thắng quý như vàng ở những phút bù giờ cuối cùng đã thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà trong trận chung kết đầy kịch tính.

Phút 90+3', may mắn mỉm cười với ĐT Việt Nam khi hậu vệ bên phía Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà, cân bằng tỷ số . Bàn thắng quý như vàng ở những phút bù giờ cuối cùng đã thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà trong trận chung kết đầy kịch tính. KT Kết thúc: Việt Nam 2-2 Thái Lan

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 21:53 26/08/2026

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sau chiến thắng 2-0 tại Rajamangala ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế hai bàn trước trận đấu quyết định chức vô địch.

Với cách biệt hiện tại, Việt Nam sẽ đăng quang nếu thắng, hòa hoặc chỉ thua với cách biệt một bàn. Nếu Thái Lan thắng cách biệt hai bàn sau 90 phút, tổng tỷ số hai lượt sẽ trở về thế cân bằng và hai đội phải tiếp tục phân định chức vô địch theo điều lệ giải. Vì vậy, đây không còn là trận đấu nhằm tạo lợi thế cho lượt sau mà chính là 90 phút quyết định ngôi vô địch AFF Cup 2026.

Phong độ thăng hoa của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với phong độ rất cao khi toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt thắng Indonesia 3-0, Campuchia 3-1, đánh bại Malaysia 2-0 ở cả hai lượt bán kết trước khi hạ Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok.

Khả năng phòng ngự đang trở thành điểm tựa quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Ba trận gần nhất tại vòng knock-out, gồm hai lượt bán kết gặp Malaysia và chung kết lượt đi trước Thái Lan, đội bóng áo đỏ đều thắng 2-0 và không để thủng lưới.

Trở lại sân Mỹ Đình với lợi thế hai bàn, Việt Nam không bắt buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm. Việc duy trì cự ly đội hình, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng khoảng trống khi Thái Lan buộc phải dâng cao có thể là phương án phù hợp hơn.

Thái Lan buộc phải mạo hiểm

Thái Lan bước vào trận lượt về với áp lực lớn hơn nhiều sau thất bại 0-2 ngay trên sân Rajamangala. Trong 5 trận gần nhất, "Voi chiến" thắng 3 nhưng đã thua liên tiếp hai trận trước Singapore và Việt Nam.

Bất lợi hai bàn khiến Thái Lan gần như không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động tấn công tại Mỹ Đình. Đội khách cần ghi ít nhất hai bàn và đồng thời hạn chế tối đa khả năng phản công của Việt Nam nếu muốn đưa cuộc đua vô địch trở lại thế cân bằng.

Đây cũng là bài toán khó đối với Thái Lan. Việc phải đẩy đội hình lên cao có thể tạo thêm khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, nơi những cầu thủ có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh của Việt Nam có cơ hội khai thác.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét 5 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam đang nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, còn Thái Lan thắng 2 trận và không có trận hòa. Đáng chú ý, cả ba chiến thắng của Việt Nam đều đến trong ba lần chạm trán gần nhất, gồm hai trận chung kết AFF Cup trước đó và chiến thắng 2-0 tại lượt đi chung kết AFF Cup 2026.

Tuy nhiên, nếu mở rộng dữ liệu đối đầu được ghi nhận từ năm 2015 đến 2026, Thái Lan vẫn có thành tích tốt hơn với 5 chiến thắng, Việt Nam thắng 3 và hai đội hòa 4 trận. Vì vậy, lợi thế hiện tại của đội tuyển Việt Nam chủ yếu nằm ở phong độ, kết quả lượt đi và đà tâm lý trong những cuộc đối đầu gần đây.

Với lợi thế 2-0 sau lượt đi, mục tiêu của Việt Nam không phải tạo khoảng cách trước một trận tái đấu khác mà là bảo vệ thành quả để đăng quang ngay tại Mỹ Đình. Thái Lan ở thế ngược lại buộc phải mạo hiểm tìm bàn thắng, khiến trận chung kết lượt về có thể diễn ra cởi mở hơn khi thời gian trôi về cuối.

Nếu duy trì được sự chắc chắn đã thể hiện xuyên suốt vòng knock-out và tận dụng tốt những khoảng trống do đối phương để lại, đội tuyển Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế để hoàn tất 90 phút cuối cùng và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Việt Nam · 3 thắng 0 hòa Thái Lan · 2 thắng Thái Lan 0 - 2 Việt Nam VN Thái Lan 2 - 3 Việt Nam VN Việt Nam 2 - 1 Thái Lan VN Việt Nam 1 - 2 Thái Lan TL Thái Lan 1 - 0 Việt Nam TL

Việt Nam 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 6-1-0 T-H-B 19 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới Thái Lan 5 trận gần nhất B B T T T 7 Trận 5-0-2 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới