Thắng Adelaide United 2-0, Công an Hà Nội đi tiếp, đại diện Úc bị loại Đánh bại Adelaide United 2-0 ngay trên sân Coopers Stadium nhờ các bàn thắng của Henen và Vargas, Công an Hà Nội giành vé đi tiếp vào vòng trong, đồng thời khiến đội chủ nhà dừng bước tại vòng sơ loại AFC Champions League Elite.

Adelaide United 0 - 2 Công an Hà Nội Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Adelaide United tiếp đón Công an Hà Nội.

8' Leygley Adou nhận thẻ vàng ngay phút thứ 8 Ngay phút thứ 8, Leygley Adou đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Việc dính thẻ phạt từ rất sớm đòi hỏi anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian còn lại, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Adelaide United và Công an Hà Nội vẫn đang có tỷ số 0-0.

13' Thế trận giằng co trong những phút đầu Bước sang phút 13, cuộc đối đầu giữa Adelaide United và Công an Hà Nội vẫn đang ở thế cân bằng với tỷ số 0-0. Thống kê kiểm soát bóng 50-50 phản ánh đúng sự thận trọng của hai đội khi chưa bên nào đẩy cao nhịp độ để áp đảo đối phương.

22' Panagiotis Kikianis dính thẻ vàng ở phút 22 Trận đấu tiếp tục gia tăng nhiệt độ khi Panagiotis Kikianis phải nhận thẻ vàng từ trọng tài ở phút 22. Trong thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng 50 - 50, cả Adelaide United lẫn Công an Hà Nội đều đang thi đấu rất quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

25' Thế trận giằng co cân bằng sau 25 phút Sau 25 phút bóng lăn, Adelaide United và Công an Hà Nội vẫn đang giằng co với tỷ số 0 - 0 . Thế trận diễn ra vô cùng cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng của hai bên đang là 50 - 50 . Adelaide United tạm nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc với tỷ lệ 1 - 0 , nhưng chưa đội nào tìm được bàn thắng khai thông bế tắc.

31' Harry Crawford nhận thẻ vàng thứ ba của trận đấu Phút 31, trọng tài tiếp tục phải rút thẻ phạt dành cho Harry Crawford sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ ba xuất hiện từ đầu trận, phản ánh sự quyết liệt giữa Adelaide United và Công an Hà Nội dù tỷ số vẫn đang hòa 0-0.

38' Công an Hà Nội áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Tính đến phút 38, Công an Hà Nội đang tạo ra thế trận làm chủ hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 14 - 86 trước Adelaide United. Dù nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động trên sân, đại diện Việt Nam vẫn chưa thể tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số khi bảng điện tử vẫn đang dừng ở kết quả 0 - 0 .

41' David Henen mở tỷ số cho Công an Hà Nội Phút 41, David Henen tận dụng thành công đường kiến tạo của Brayan Andrés Perea Vargas để ghi bàn đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn 0-1. Pha lập công này giúp đội khách cụ thể hóa thế trận lấn lướt trước Adelaide United ngay trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Công an Hà Nội làm chủ thế trận Bước sang phút 50, Công an Hà Nội thi đấu hoàn toàn chủ động và áp đảo về thời lượng cầm bóng 11 - 89 trước Adelaide United. Đại diện Việt Nam kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, duy trì sự chắc chắn để bảo vệ tỷ số 0 - 1 khi thống kê dứt điểm hiện là 0 - 1.

62' Công an Hà Nội nắm giữ thế trận Bước sang phút 62, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì thế chủ động khi tạm dẫn 0 - 1 trước Adelaide United. Đại diện Việt Nam áp đảo hoàn toàn về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 9 - 91 , đồng thời khiến đối thủ bế tắc khi chỉ số dứt điểm đang là 0 - 1 .

64' Brayan Perea nhân đôi cách biệt cho Công an Hà Nội Phút 64, nhận đường kiến tạo từ David Henen, Brayan Andrés Perea Vargas dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Công an Hà Nội . Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đại diện V-League tạo ra lợi thế vô cùng an toàn ngay trên sân của Adelaide United.

66' Adelaide United thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ Phút 66, Anselmo được tung vào sân thay cho Craig Goodwin bên phía Adelaide United. Ngay sau khi nhận bàn thua ở phút 64 và bị Công an Hà Nội dẫn 0-2, đội chủ nhà bắt buộc phải thực hiện sự điều chỉnh nhân sự để hy vọng xoay chuyển thế trận.

66' Thay người ở phút 66: Jacob Brazete vào sân Ở phút 66, Jacob Brazete được tung vào sân để thay thế cho Juan Muñiz . Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi Công an Hà Nội vừa nâng tỷ số lên 0-2.

66' Điều chỉnh nhân sự ở phút 66: Brody Burkitt thế chỗ Jonny Yull Phút 66, đội bóng quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Brody Burkitt được tung vào sân thay thế cho Jonny Yull . Nỗ lực điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi Công an Hà Nội vừa nhân đôi cách biệt lên 0-2 ở phút 64.

68' Minh Phuc Pham vào sân thay David Henen ở phút 68 Phút 68, Minh Phuc Pham được tung vào sân để thay thế David Henen . Trong bối cảnh đang dẫn 0-2, sự điều chỉnh nhân sự này giúp Công an Hà Nội tiếp tục duy trì sự chủ động và bảo toàn lợi thế trên sân.

74' Công an Hà Nội kiểm soát hoàn toàn thế trận Bước sang phút 74, Công an Hà Nội tiếp tục áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 10 - 90 trước Adelaide United. Lợi thế dẫn 0 - 2 giúp đại diện Việt Nam thi đấu thong dong nhưng vẫn vượt trội về chỉ số dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 3), khiến đội chủ nhà không có nhiều cơ hội phản kháng.

75' Adelaide United điều chỉnh nhân sự ở phút 75 Phút 75, Adelaide United có sự thay đổi người khi Luke Duzel được tung vào sân thay cho Fabian Talladira . Đội chủ nhà đang phải nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh bị Công an Hà Nội dẫn trước với tỷ số 0-2.

86' Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn ở phút 86 Bước sang phút 86, Công an Hà Nội tiếp tục làm chủ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 10-90 cùng lợi thế dẫn trước 0-2 . Adelaide United hoàn toàn bế tắc khi số cú dứt điểm trúng đích hiện là 0-3 (tổng dứt điểm 2-3 ). Với sự nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 1-3 , đội khách đang thi đấu vô cùng chủ động để bảo toàn chiến thắng.

87' Công an Hà Nội gia cố đội hình ở phút 87 Phút 87, Van Toan Hoang được tung vào sân để thay thế cho Alan Grafite . Công an Hà Nội chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm giữ vững lợi thế 2-0 khi thời gian thi đấu chính thức sắp sửa khép lại.

90+2' Công an Hà Nội thay người ở phút 90+2 Phút 90+2, Công an Hà Nội thực hiện sự thay đổi người khi Thanh Binh Dinh được tung vào sân thay cho Brayan Andrés Perea Vargas . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2, điều chỉnh này có thể nhằm giúp đại diện Việt Nam làm chậm nhịp độ và củng cố lực lượng ở những phút bù giờ cuối cùng.

90+2' Công an Hà Nội thay người ở những phút bù giờ Phút 90+2', Xuan Thinh Bui được tung vào sân thay thế cho Damià Sabater . Khi đã nắm chắc lợi thế dẫn trước 0-2, Công an Hà Nội thực hiện điều chỉnh nhân sự nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu trong những giây cuối cùng.

90+3' Thanh Binh Dinh nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Ở phút 90+3', Thanh Binh Dinh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù trận đấu đã đi về những phút bù giờ cuối cùng và Công an Hà Nội đang nắm lợi thế dẫn 0-2, sự quyết liệt trên sân vẫn chưa hạ nhiệt.

KT Kết thúc: Adelaide United 0-2 Công an Hà Nội Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 18:23 11/08/2026

Đội hình chính thức Adelaide United Sơ đồ 4-3-3 Công an Hà Nội Sơ đồ 3-4-3 22 J. Smits 14 Jay Barnett 3 Bart Vriends 4 Panagiotis Kikianis 62 Fabian Talladira 44 Ryan White 55 Ethan Alagich 58 Harry Crawford 12 Jonny Yull 10 Juan Muñiz 11 Craig Goodwin 1 Nguyễn Filip 55 Frans Dhia Putros 21 Dinh Trong Tran 38 Leygley Adou 93 K. Pham Ba 6 Stefan Mauk 14 Damià Sabater 7 Jason Pendant 8 David Henen 72 Alan Grafite 90 Brayan Andrés Perea Vargas Dự bị Adelaide United 13 Max Vartuli 21 Jacob Brazete 23 Luke Duzel 35 Brody Burkitt 40 Ethan Cox 52 Sotiri Phillis 87 Anselmo Công an Hà Nội 3 Ly Duc Pham 4 Ngoc Tin Phan 12 Van Toan Hoang 15 Xuan Thinh Bui 17 Vũ Văn Thanh 18 Thanh Binh Dinh 22 Minh Phuc Pham 23 Van Thanh Vu 26 Van Phuong Ha Cập nhật đội hình lúc 16:14 11/08/2026

Adelaide United Thống kê Công an Hà Nội 12% Kiểm soát bóng 88% 1 Phạt góc 3 2 Việt vị 1

Cầu thủ nổi bật David Henen Công an Hà Nội 1 bàn · 1 kiến tạo Brayan Andrés Perea Vargas Công an Hà Nội 1 bàn · 1 kiến tạo

Màn so tài loại trực tiếp tại AFC Champions League Elite

Cuộc đối đầu giữa Adelaide United và Công an Hà Nội thuộc khuôn khổ vòng sơ loại AFC Champions League Elite là trận cầu nhận được nhiều sự chú ý. Màn so tài này được tổ chức vào lúc 16:30 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Coopers Stadium.

Thể thức sinh tử không có cơ hội sửa sai

Tính chất của cuộc chạm trán này được xác định là loại trực tiếp. Theo quy định, đội giành chiến thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi. Do đây không phải là giai đoạn thi đấu vòng bảng, cả hai đội bóng đều không có điểm số hay thứ hạng để tích lũy, buộc phải thi đấu với sự tập trung tối đa trong trọn vẹn thời gian trận đấu.

Thử thách làm khách tại Coopers Stadium

Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Coopers Stadium mang lại lợi thế về mặt sân nhà cho Adelaide United. Trong khi đó, đại diện Việt Nam là Công an Hà Nội sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ trong chuyến làm khách này. Với tính chất sinh tử của một trận đấu loại trực tiếp, bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ sẽ đóng vai trò then chốt quyết định tấm vé đi tiếp của hai đội.

Công an Hà Nội 5 trận gần nhất B T H T T

Tình hình lực lượng Adelaide United ✚ Dylan Pierias (Broken Leg) ✚ Jake Najdovski (Knee Injury) ✚ Ajak Riak (Hamstring Injury) Công an Hà Nội Không có thông tin