Thắng áp đảo Blackpool 1-4, Lincoln giành vé đi tiếp tại League Cup Đánh bại Blackpool với tỷ số 1-4 ngay trên sân Bloomfield Road ở vòng 64 đội League Cup, Lincoln xuất sắc giành quyền đi tiếp vào vòng trong, đồng thời khiến đội chủ nhà chính thức bị loại.

Blackpool 1 - 4 Lincoln Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Blackpool tiếp đón Lincoln.

13' Lincoln kiểm soát bóng vượt trội Sau hơn 10 phút bóng lăn, Lincoln là đội chủ động cầm trịch trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 66% so với 34% của đội chủ nhà. Dẫu vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi hai bên chưa có pha dứt điểm 0 - 0 nào, trong khi Blackpool đã phải thực hiện 3 - 0 lần phạm lỗi để ngăn cản đối thủ triển khai tấn công.

25' Thế trận giằng co và chặt chẽ Trôi qua 25 phút thi đấu, thế trận diễn ra cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 51% - 49% . Đôi bên chủ động chơi chặt chẽ khiến cơ hội nguy hiểm chưa thể xuất hiện, với tổng số pha dứt điểm mới dừng ở mức 0 - 1 (trúng đích 0 - 0 ).

31' Thẻ vàng cho Z. Ashworth sau pha phạm lỗi Phút 31, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Z. Ashworth bên phía Blackpool sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Bloomfield Road vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội chơi thận trọng.

35' Thẻ vàng cho M. Melia của Lincoln Phút 35, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Melia bên phía Lincoln sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Bloomfield Road đang trở nên quyết liệt hơn khi hai đội liên tiếp phải nhận thẻ, trong lúc Lincoln vẫn bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1.

36' T. Olaofe mở tỷ số cho Lincoln Phút 36, T. Olaofe dứt điểm chính xác đưa Lincoln vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Bloomfield Road. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội khách chiếm lợi thế lớn trong thế trận giằng co.

37' Blackpool tích cực dâng cao tìm bàn gỡ Bước sang phút 37, Lincoln vẫn bảo toàn cách biệt dẫn trước 0-1 trong thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52%. Blackpool nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ với số lần dứt điểm nhỉnh hơn là 5 - 2, song độ hiệu quả của hai đội chưa cao khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 pha dứt điểm trúng đích.

45' L. Clarkson ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Blackpool Đúng vào phút 45, L. Clarkson đã tỏa sáng kịp thời để ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số 1-1 cho Blackpool. Pha lập công quan trọng ngay trước giờ nghỉ giải lao giúp đội chủ sân Bloomfield Road đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co sau giờ nghỉ Bước sang phút 49, thế trận giữa hai đội tiếp tục duy trì trạng thái giằng co khi thời lượng kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% . Blackpool nhỉnh hơn đôi chút về số pha hãm thành với 8 - 6 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 2 ), nhưng chưa thể tạo nên sự khác biệt khi tỷ số vẫn là 1-1.

52' Z. Ashworth nhận thẻ vàng thứ hai rời sân Phút 52, Z. Ashworth phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Do đã dính thẻ phạt trước đó ở phút 31, cầu thủ của Blackpool bị truất quyền thi đấu với chiếc thẻ đỏ gián tiếp, đẩy đội chủ nhà vào thế thiếu người khi tỷ số đang là 1-1.

52' Z. Ashworth nhận thẻ đỏ, Blackpool mất người Phút 52, Z. Ashworth phạm lỗi nguy hiểm và phải nhận thẻ đỏ rời sân, đẩy Blackpool vào thế thiếu người khi tỷ số đang là 1-1. Mất người từ sớm ở hiệp hai mang đến vô vàn bất lợi cho đội chủ sân Bloomfield Road trong trận đấu loại trực tiếp.

53' T. Bayliss đưa Lincoln vượt lên dẫn 1-2 Phút 53, T. Bayliss dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của C. Elder , nâng tỷ số lên 1-2 cho Lincoln. Tận dụng triệt để lợi thế hơn người ngay sau chiếc thẻ đỏ của đội chủ nhà Blackpool, các vị khách đã nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn.

55' R. Street gia tăng cách biệt 1-3 cho Lincoln Phút 55, nhận đường kiến tạo từ T. Bayliss, R. Street lập công nới rộng cách biệt lên 1-3 cho Lincoln. Tận dụng triệt để lợi thế hơn người sau chiếc thẻ đỏ của đội chủ nhà, các cầu thủ Lincoln đã trừng phạt Blackpool bằng hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong ít phút.

57' J. Bowler nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Bowler bên phía Blackpool sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua những phút thi đấu đầy ức chế khi vừa chơi thiếu người vừa bị dẫn trước 1-3.

60' H. Coulson nhận thẻ vàng, Blackpool tiếp tục gặp khó Phút 60, đến lượt H. Coulson bên phía Blackpool phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế thiếu người và đang bị dẫn 1-3, đội chủ sân Bloomfield Road đang liên tiếp rơi vào những pha bóng bất lợi.

61' Lincoln duy trì lợi thế dẫn bàn trước Blackpool Bước qua phút 60, Blackpool nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 52% - 48% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Lincoln vẫn tạo ra sự sắc bén với 8 - 9 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 5 ). Đội khách kiểm soát tốt nhịp độ để bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn 1-3 .

64' Blackpool tăng cường nhân sự tìm hy vọng Phút 64, Blackpool thực hiện quyền thay đổi người khi K. Kouassi được tung vào sân thế chỗ cho T. Bloxham . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 và phải thi đấu thiếu người.

64' Blackpool điều chỉnh nhân sự, J. Williams vào sân Phút 64, Blackpool quyết định làm mới đội hình khi J. Williams được tung vào sân thế chỗ J. Bowler . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trong bối cảnh vừa phải chơi thiếu người vừa bị dẫn 1-3.

71' Lincoln rút Melia ra nghỉ, Hackett-Fairchild vào sân Phút 71, Lincoln thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Hackett-Fairchild được tung vào sân thay cho M. Melia . Nắm lợi thế dẫn trước 1-3 cùng ưu thế hơn người, đội khách đang chủ động làm mới đội hình để duy trì quyền kiểm soát.

71' Lincoln điều chỉnh nhân sự trên hàng công Phút 71, Lincoln thực hiện sự thay đổi người khi F. Draper được tung vào sân để thay thế R. Street . Nắm lợi thế dẫn trước 1-3 cùng ưu thế hơn người trên sân, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn.

72' Lincoln thay người nhằm củng cố thế trận Phút 72, Lincoln quyết định có sự thay đổi nhân sự khi I. Varfolomeev được tung vào sân thế chỗ của T. Bayliss . Đội khách lúc này đang dẫn trước 1-3 và nắm hoàn toàn quyền chủ động trong việc kiểm soát trận đấu.

73' Lincoln duy trì lợi thế dẫn bàn Bước sang phút 73, Lincoln vẫn duy trì thế trận an toàn khi dẫn trước 1-3 và nắm 53% thời lượng kiểm soát bóng. Đội khách tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt hãm thành với 10 cú dứt điểm (5 trúng đích), trong khi Blackpool dù nỗ lực tìm kiếm cơ hội với 8 lần dứt điểm (3 trúng đích) nhưng chưa thể tạo ra thêm khác biệt.

77' C. Elder nâng tỷ số lên 1-4 cho Lincoln Phút 77, từ đường kiến tạo của J. Honohan, C. Elder dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 1-4 cho Lincoln. Lợi thế chơi hơn người giúp đội khách duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn tại Bloomfield Road.

85' Lincoln rút T. Olaofe ra nghỉ Phút 85, Lincoln tiến hành điều chỉnh nhân sự khi E. Wheatley được tung vào sân thay thế cho T. Olaofe . Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-4 trên sân Bloomfield Road, đội khách chủ động làm mới đội hình để duy trì nhịp độ ở những phút cuối trận.

85' Lincoln rút Y. E. Konak nghỉ ngơi ở phút 85 Phút 85, Lincoln thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Jefferies được tung vào sân thế chỗ Y. E. Konak . Nắm lợi thế dẫn trước 1-4 trên sân Bloomfield Road, đội khách chủ động điều chỉnh để giữ vững thế trận ở những phút cuối.

85' Lincoln kiểm soát trận đấu trong những phút cuối Bước sang phút 85, Lincoln hoàn toàn làm chủ tình hình khi nắm lợi thế dẫn trước 1-4. Đội khách duy trì tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% cùng sự hiệu quả vượt trội ở khâu tấn công qua số pha dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 3 - 7), khiến hy vọng lật ngược thế cờ của Blackpool gần như không còn.

KT Kết thúc: Blackpool 1-4 Lincoln Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 03:35 26/08/2026

Đội hình chính thức Blackpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ian Evatt Lincoln Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tom Shaw 1 Bailey Peacock-Farrell 2 Andy Lyons 4 Oliver Casey 3 Zachary Ashworth 15 Hayden Coulson 26 Finley Munroe 22 CJ Hamilton 10 George Honeyman 11 Josh Bowler 7 Leighton Clarkson 14 Tom Bloxham 46 Joe Gauci 20 Callum Elder 5 Adam Jackson 4 Andrei Coubiș 6 Ryley Towler 26 Yunus Konak 8 Tom Bayliss 23 Joshua Honohan 19 Tanto Olaofe 17 Robert Street 10 Mason Melia Dự bị Blackpool 43 Charlie Brier 23 Luke Southwood 49 Harry Quinn 28 Jordan Lee Williams 46 Ollie Hunter 17 Karoy Anderson 39 Shay Mannix 27 Kylian Kouassi 19 Dion Charles Lincoln 21 James Pardington 22 Tom Hamer 25 Deji Elerewe 3 Adam Reach 7 Reeco Hackett-Fairchild 16 Dom Jefferies 34 Freddie Draper 29 Ethan Wheatley Cập nhật đội hình lúc 01:30 26/08/2026

Blackpool Thống kê Lincoln 39% Kiểm soát bóng 61% 8 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 9 1 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Tom Bayliss Lincoln 1 bàn · 1 kiến tạo Callum Elder Lincoln 1 bàn · 1 kiến tạo Tanto Olaofe Lincoln 1 bàn Leighton Clarkson Blackpool 1 bàn Robert Street Lincoln 1 bàn Joshua Honohan Lincoln 1 kiến tạo · điểm 6.9

Trận so tài giữa Blackpool và Lincoln diễn ra vào lúc 01:45 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Bloomfield Road mang tính chất vô cùng then chốt. Dưới thể thức thi đấu loại trực tiếp, không có chỗ cho những sai lầm chiến thuật bởi đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng kế tiếp, trong khi kẻ thất bại phải dừng bước ngay lập tức.

Tính chất khốc liệt ở thể thức loại trực tiếp

Khác với các trận đấu tính điểm thông thường, thể thức loại trực tiếp đòi hỏi sự tập trung tối đa trong từng khoảnh khắc. Mỗi toan tính chiến thuật trên sân Bloomfield Road đều gắn liền với áp lực sinh tử, khi mục tiêu duy nhất của cả hai câu lạc bộ là tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

Sự cân não sẽ bao trùm suốt thời gian thi đấu. Cả Blackpool lẫn Lincoln đều hiểu rõ mức độ rủi ro, do đó một thế trận chặt chẽ và thận trọng nhiều khả năng sẽ được thiết lập ngay từ những phút đầu tiên nhằm thăm dò đối phương.

Phong độ và điểm tựa đối đầu của Blackpool

Blackpool bước vào trận cầu then chốt này với sự tự tin sau khi giành chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Kết quả tích cực đó mang lại tinh thần hưng phấn cho toàn đội trước khi bước vào cuộc đối đầu sống còn trên sân nhà.

Bên cạnh yếu tố sân bãi, Blackpool cũng nắm giữ lợi thế nhất định từ thành tích chạm trán trong quá khứ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, Blackpool chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Sự áp đảo nhẹ này tạo nên điểm tựa tâm lý vững vàng cho đội chủ sân Bloomfield Road trước giờ bóng lăn.

Lincoln sẵn sàng vượt qua thử thách

Ở phía bên kia chiến tuyến, Lincoln không hề tỏ ra e ngại khi cũng có được cú hích phong độ bằng 1 trận thắng ở lần xuất quân gần nhất. Thắng lợi này tiếp thêm động lực to lớn cho các cầu thủ khách trong chuyến hành quân đầy thách thức.

Dù chỉ có 1 chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lincoln vẫn cho thấy sự khó chịu khi từng cầm chân đối thủ trong 2 trận hòa. Tinh thần chiến đấu ở một trận đấu cúp không có đường lùi chính là vũ khí nguy hiểm nhất mà đội khách sở hữu.

Cục diện chặt chẽ và cơ hội định đoạt tấm vé đi tiếp

Với tính chất quan trọng của một trận đấu loại trực tiếp, cả Blackpool và Lincoln đều sẽ đặt sự an toàn nơi hậu phương lên hàng đầu. Blackpool có phần nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà Bloomfield Road và thành tích đối đầu gần đây thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, Lincoln với phong độ vừa giành chiến thắng cũng sẵn sàng tạo ra thế trận giằng co. Trận đấu hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự sắc bén trong các thời khắc quyết định, nơi đội bóng tận dụng tốt hơn sơ hở của đối phương sẽ giành trọn vẹn niềm vui đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Blackpool · 2 thắng 2 hòa Lincoln · 1 thắng Lincoln 4 - 0 Blackpool LIN Blackpool 2 - 2 Lincoln Hòa Lincoln 0 - 2 Blackpool BLA Blackpool 1 - 1 Lincoln Hòa Blackpool 2 - 0 Lincoln BLA

Blackpool 5 trận gần nhất T H T B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Lincoln 5 trận gần nhất B B T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới