Thắng Bolton 1-0, Sheffield Wednesday đi tiếp, tiễn đối thủ rời League Cup Đánh bại Bolton 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Lowe trên sân Hillsborough ở vòng 128 đội League Cup, Sheffield Wednesday giành vé đi tiếp vào vòng trong, đồng thời khiến đối thủ chính thức bị loại.

Sheffield Wednesday 1 - 0 Bolton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sheffield Wednesday tiếp đón Bolton.

14' Bolton tích cực hãm thành trong thế trận cân bằng Bước sang phút 14, trận đấu giữa Sheffield Wednesday và Bolton vẫn duy trì sự cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%. Dù vậy, đội khách tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng hãm thành khi sở hữu số cú dứt điểm 0 - 3 và phạt góc 0 - 1, cho dù chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên vẫn dừng ở 0 - 0.

26' Bolton lấn lướt về số cơ hội dứt điểm Trôi qua nửa đầu hiệp một, Bolton đang tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận khi sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng 45% - 55% cùng 0 - 2 về phạt góc. Đội khách liên tục tạo sóng gió lên khung thành Sheffield Wednesday khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 1 ), dù vậy tỷ số trận đấu ở phút 26 vẫn đang là 0 - 0 .

37' A. Famewo của Bolton nhận thẻ vàng ở phút 37 Phút 37, A. Famewo bên phía Bolton đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận chưa có bàn thắng nào được ghi, Bolton dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 63% nhưng vẫn đang bị Sheffield Wednesday cầm hòa với tỷ số 0-0.

40' Bolton lấn lướt nhưng chưa thể khai thông bế tắc Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Bolton tỏ ra lấn lướt hơn hẳn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 37% - 63% . Đội khách liên tục gây sức ép và vượt trội ở chỉ số dứt điểm ( 2 - 6 ), nhưng hiệu quả chưa cao khi số cú sút trúng đích chỉ là 0 - 1 . Trong khi đó, Sheffield Wednesday chấp nhận chơi lùi sâu phòng ngự và sẵn sàng phạm lỗi 9 - 3 để bảo toàn tỷ số 0 - 0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Bolton gia tăng áp lực đầu hiệp hai Bước sang phút 53, Bolton đang nắm quyền chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61% trước Sheffield Wednesday. Đội khách nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 1), tuy nhiên hai đội vẫn đang hòa với tỷ số 0 - 0.

56' Bolton chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của X. Simons Bước ngoặt lớn diễn ra ở phút 56 khi X. Simons bên phía Bolton phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Thi đấu thiếu người trong thế trận đang cân bằng 0-0, thử thách dành cho đội khách trên sân Hillsborough sẽ trở nên vô cùng gian nan trong khoảng thời gian còn lại.

62' Bolton tung Conway vào sân gia cố đội hình Phút 62, Bolton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Conway được tung vào sân thế chỗ cho G. Larrazabal . Thi đấu trong thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ của X. Simons ở phút 56, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp Bolton nhanh chóng ổn định lại đội hình.

63' Sheffield Wednesday tung J. Lowe vào sân gia tăng sức ép Phút 63, Sheffield Wednesday quyết định thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi đưa J. Lowe vào sân thế chỗ M. Burstow . Trong thế trận Bolton chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ ở phút 56, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm nhân tố mới để khai thông thế bế tắc.

63' Sheffield Wednesday tung L. Barry vào sân thay J. Thornton Phút 63, Sheffield Wednesday thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa L. Barry vào sân thay thế cho J. Thornton . Đội chủ sân Hillsborough đang muốn gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số trong bối cảnh Bolton chỉ còn 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ ở phút 56 của X. Simons.

69' Giằng co quyết liệt, hai đội chưa thể ghi bàn Bước sang phút 69, hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 trong thế trận tương đối giằng co. Bolton nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 41% - 59% cùng số lần dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 1), trong khi Sheffield Wednesday sẵn sàng phạm lỗi 15 - 5 để ngắt nhịp lên bóng của đối thủ.

70' J. Lowe khai thông bế tắc cho Sheffield Wednesday Phút 70, từ đường kiến tạo của B. Bannan , J. Lowe ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Sheffield Wednesday. Tận dụng lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của đối thủ ở phút 56, đội chủ sân Hillsborough cuối cùng đã khai thông thế bế tắc để vươn lên dẫn trước.

72' Bolton điều chỉnh nhân sự ngay sau bàn thua Phút 72, Bolton quyết định tung K. Dong vào sân thay thế cho T. Gale . Vừa phải nhận bàn thua ở phút 70 và thi đấu thiếu người do tấm thẻ đỏ trước đó của X. Simons, đội khách buộc phải đưa ra sự thay đổi nhằm tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số 1-0.

72' Bolton tung J. McAtee vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 72, Bolton quyết định thực hiện sự thay đổi người khi J. McAtee được tung vào sân thay thế cho R. Rodrigues . Rơi vào thế bị Sheffield Wednesday dẫn 1-0 lại còn phải chơi thiếu người, đội khách buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự với hy vọng tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

76' Bolton điều chỉnh nhân sự: D. Watson vào thay B. Davies Phút 76, Bolton quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Watson được tung vào sân thay cho B. Davies . Đang trong thế thiếu người vì tấm thẻ đỏ của X. Simons và bị Sheffield Wednesday dẫn 1-0, Bolton buộc phải đưa ra điều chỉnh nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế.

76' Bolton tung E. Toal vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 76, Bolton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Toal được tung vào sân thay cho C. Forino-Joseph . Trong thế bị Sheffield Wednesday dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người, đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

79' Sheffield Wednesday tung S. Fusire vào sân thay B. Bannan Phút 79, Sheffield Wednesday có sự thay đổi nhân sự khi S. Fusire vào sân thế chỗ B. Bannan . Đội chủ sân Hillsborough hướng tới việc làm tươi mới tuyến giữa nhằm duy trì lợi thế dẫn 1-0 trong những phút cuối trận.

79' Sheffield Wednesday tung W. Grainger vào sân thay H. Gray Phút 79, Sheffield Wednesday có sự thay đổi người khi W. Grainger được tung vào sân thay thế cho H. Gray . Đang nắm lợi thế dẫn 1-0 cùng việc thi đấu hơn người, đội chủ nhà muốn gia tăng sức trẻ để duy trì sự chủ động ở những phút cuối.

82' Bolton nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ Bước sang phút 82, Bolton nỗ lực dâng cao gia tăng sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng 42% - 58% cùng 9 - 10 lần dứt điểm. Dù vậy, Sheffield Wednesday vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số 1 - 0 nhờ hiệu quả trúng đích tốt hơn ( 2 - 1 ) và sẵn sàng phạm lỗi 16 - 6 để phá lối chơi của đội khách.

83' L. Stephenson nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Stephenson bên phía Bolton . Trong thế đang bị Sheffield Wednesday dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người, Bolton tiếp tục gặp thêm bất lợi ở những phút cuối trận.

85' L. Palmer vào sân thế chỗ Y. Valery ở phút 85 Phút 85, Sheffield Wednesday thực hiện sự thay đổi người khi L. Palmer được tung vào sân để thay cho Y. Valery . Nắm lợi thế dẫn 1-0 cùng quân số nhỉnh hơn trên sân, đội chủ nhà hướng tới việc gia tăng sự chắc chắn để bảo toàn thành quả ở những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Sheffield Wednesday 1-0 Bolton Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 23:00 08/08/2026

Đội hình chính thức Sheffield Wednesday Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henrik Pedersen Bolton Sơ đồ 4-3-3 · HLV Steven Schumacher 1 Joe Lumley 3 Max Lowe 26 Sil Swinkels 22 Gabriel Otegbayo 7 Yan Valery 23 Jordi Liongola 37 Jarvis Thornton 10 Barry Bannan 24 Harry Gray 8 Callum Slattery 48 Mason Burstow 1 Jack Bonham 22 Gaizka Larrazabal 3 Chris Forino 14 Akin Famewo 6 Ben Davies 8 Josh Sheehan 4 Xavier Simons 27 Luca Stephenson 11 Thierry Gale 20 Rúben Rodrigues 10 Sam Dalby Dự bị Sheffield Wednesday 27 Connal Trueman 4 Ricardo Santos 2 Liam Palmer 30 Ernie Weaver 14 Sean Fusire 19 William Grainger 11 Louie Barry 17 Charlie McNeill 9 Jamal Lowe Bolton 23 David Harrington 18 Eoin Toal 25 Max Conway 29 Cyrus Christie 12 David Watson 45 John McAtee 7 Kyliane Dong 54 Tobias Ritchie 33 Charlie Warren Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Sheffield Wednesday Thống kê Bolton 45% Kiểm soát bóng 55% 13 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 1 6 Phạt góc 4 17 Phạm lỗi 7 4 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Jamal Lowe Sheffield Wednesday 1 bàn Barry Bannan Sheffield Wednesday 1 kiến tạo · điểm 7.3 Sil Swinkels Sheffield Wednesday Điểm 7.9 Chris Forino Bolton Điểm 7.9 Jordi Liongola Sheffield Wednesday Điểm 7.5 Max Lowe Sheffield Wednesday Điểm 7.3

21:00 ngày 08/08/2026 - Vòng loại trực tiếp EFL Cup

Cuộc đối đầu giữa Sheffield Wednesday và Bolton tại sân vận động Hillsborough hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào trận đấu theo thể thức loại trực tiếp tại EFL Cup. Với tính chất không có cơ hội sửa sai, đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.

Tầm quan trọng của trận đấu loại trực tiếp

Giải đấu EFL Cup luôn chứa đựng sự hấp dẫn riêng bởi tính chất cạnh tranh khốc liệt. Ở trận đấu này, do không áp dụng thể thức tính điểm vòng bảng, cả Sheffield Wednesday lẫn Bolton đều buộc phải đưa ra những tính toán chiến thuật thận trọng nhất. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Hillsborough đóng vai trò là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Sheffield Wednesday trong mục tiêu kiểm soát thế trận.

Tương quan đối đầu giữa hai đội

Xét về lịch sử chạm trán gần đây, ưu thế đang tạm thời nghiêng về phía Sheffield Wednesday. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Sheffield Wednesday thể hiện sự nhỉnh hơn khi giành được 2 trận thắng và 3 trận hòa, trong khi Bolton chưa có được chiến thắng nào. Chỉ số đối đầu thuận lợi này sẽ mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ nhà trước thời điểm bóng lăn.

Bên cạnh đó, Bolton sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trong chuyến làm khách lần này. Để xóa bỏ chuỗi trận chưa thắng trước đối thủ, đại diện khách cần duy trì sự tập trung tối đa ở hàng phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Với lợi thế từ lịch sử đối đầu cùng điểm tựa sân nhà, Sheffield Wednesday nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trái lại, Bolton có thể sẽ chọn chiến thuật chắc chắn, chủ động chơi thấp để chờ thời cơ phản công. Nhìn chung, đây sẽ là một cuộc đọ sức giằng co, nơi sự tập trung và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sheffield Wednesday · 2 thắng 3 hòa Bolton · 0 thắng Bolton 3 - 3 Sheffield Wednesday Hòa Sheffield Wednesday 1 - 1 Bolton Hòa Bolton 0 - 2 Sheffield Wednesday SW Bolton 1 - 1 Sheffield Wednesday Hòa Sheffield Wednesday 1 - 0 Bolton SW

Sheffield Wednesday 5 trận gần nhất B H T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Bolton 5 trận gần nhất T H H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới