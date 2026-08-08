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    Thắng Bolton 1-0, Sheffield Wednesday đi tiếp, tiễn đối thủ rời League Cup

    Đại Ngàn08/08/2026 17:20

    Đánh bại Bolton 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Lowe trên sân Hillsborough ở vòng 128 đội League Cup, Sheffield Wednesday giành vé đi tiếp vào vòng trong, đồng thời khiến đối thủ chính thức bị loại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Sheffield Wednesday 1-0 Bolton: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Sheffield Wednesday1 - 0BoltonKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Sheffield Wednesday tiếp đón Bolton.

    • 14'Bolton tích cực hãm thành trong thế trận cân bằng

      Bước sang phút 14, trận đấu giữa Sheffield Wednesday và Bolton vẫn duy trì sự cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 50% - 50%. Dù vậy, đội khách tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng hãm thành khi sở hữu số cú dứt điểm 0 - 3 và phạt góc 0 - 1, cho dù chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên vẫn dừng ở 0 - 0.

    • 26'Bolton lấn lướt về số cơ hội dứt điểm

      Trôi qua nửa đầu hiệp một, Bolton đang tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận khi sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng 45% - 55% cùng 0 - 2 về phạt góc. Đội khách liên tục tạo sóng gió lên khung thành Sheffield Wednesday khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 1), dù vậy tỷ số trận đấu ở phút 26 vẫn đang là 0 - 0.

    • 37'A. Famewo của Bolton nhận thẻ vàng ở phút 37

      Phút 37, A. Famewo bên phía Bolton đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận chưa có bàn thắng nào được ghi, Bolton dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 63% nhưng vẫn đang bị Sheffield Wednesday cầm hòa với tỷ số 0-0.

    • 40'Bolton lấn lướt nhưng chưa thể khai thông bế tắc

      Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, Bolton tỏ ra lấn lướt hơn hẳn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 37% - 63%. Đội khách liên tục gây sức ép và vượt trội ở chỉ số dứt điểm (2 - 6), nhưng hiệu quả chưa cao khi số cú sút trúng đích chỉ là 0 - 1. Trong khi đó, Sheffield Wednesday chấp nhận chơi lùi sâu phòng ngự và sẵn sàng phạm lỗi 9 - 3 để bảo toàn tỷ số 0 - 0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 53'Bolton gia tăng áp lực đầu hiệp hai

      Bước sang phút 53, Bolton đang nắm quyền chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61% trước Sheffield Wednesday. Đội khách nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 1), tuy nhiên hai đội vẫn đang hòa với tỷ số 0 - 0.

    • 56'Bolton chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của X. Simons

      Bước ngoặt lớn diễn ra ở phút 56 khi X. Simons bên phía Bolton phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Thi đấu thiếu người trong thế trận đang cân bằng 0-0, thử thách dành cho đội khách trên sân Hillsborough sẽ trở nên vô cùng gian nan trong khoảng thời gian còn lại.

    • 62'Bolton tung Conway vào sân gia cố đội hình

      Phút 62, Bolton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Conway được tung vào sân thế chỗ cho G. Larrazabal. Thi đấu trong thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ của X. Simons ở phút 56, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp Bolton nhanh chóng ổn định lại đội hình.

    • 63'Sheffield Wednesday tung J. Lowe vào sân gia tăng sức ép

      Phút 63, Sheffield Wednesday quyết định thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi đưa J. Lowe vào sân thế chỗ M. Burstow. Trong thế trận Bolton chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ ở phút 56, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm nhân tố mới để khai thông thế bế tắc.

    • 63'Sheffield Wednesday tung L. Barry vào sân thay J. Thornton

      Phút 63, Sheffield Wednesday thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa L. Barry vào sân thay thế cho J. Thornton. Đội chủ sân Hillsborough đang muốn gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số trong bối cảnh Bolton chỉ còn 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ ở phút 56 của X. Simons.

    • 69'Giằng co quyết liệt, hai đội chưa thể ghi bàn

      Bước sang phút 69, hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 trong thế trận tương đối giằng co. Bolton nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 41% - 59% cùng số lần dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 1), trong khi Sheffield Wednesday sẵn sàng phạm lỗi 15 - 5 để ngắt nhịp lên bóng của đối thủ.

    • 70'J. Lowe khai thông bế tắc cho Sheffield Wednesday

      Phút 70, từ đường kiến tạo của B. Bannan, J. Lowe ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Sheffield Wednesday. Tận dụng lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của đối thủ ở phút 56, đội chủ sân Hillsborough cuối cùng đã khai thông thế bế tắc để vươn lên dẫn trước.

    • 72'Bolton điều chỉnh nhân sự ngay sau bàn thua

      Phút 72, Bolton quyết định tung K. Dong vào sân thay thế cho T. Gale. Vừa phải nhận bàn thua ở phút 70 và thi đấu thiếu người do tấm thẻ đỏ trước đó của X. Simons, đội khách buộc phải đưa ra sự thay đổi nhằm tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số 1-0.

    • 72'Bolton tung J. McAtee vào sân nhằm tìm bàn gỡ

      Phút 72, Bolton quyết định thực hiện sự thay đổi người khi J. McAtee được tung vào sân thay thế cho R. Rodrigues. Rơi vào thế bị Sheffield Wednesday dẫn 1-0 lại còn phải chơi thiếu người, đội khách buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự với hy vọng tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

    • 76'Bolton điều chỉnh nhân sự: D. Watson vào thay B. Davies

      Phút 76, Bolton quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Watson được tung vào sân thay cho B. Davies. Đang trong thế thiếu người vì tấm thẻ đỏ của X. Simons và bị Sheffield Wednesday dẫn 1-0, Bolton buộc phải đưa ra điều chỉnh nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế.

    • 76'Bolton tung E. Toal vào sân nhằm tìm bàn gỡ

      Phút 76, Bolton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Toal được tung vào sân thay cho C. Forino-Joseph. Trong thế bị Sheffield Wednesday dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người, đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

    • 79'Sheffield Wednesday tung S. Fusire vào sân thay B. Bannan

      Phút 79, Sheffield Wednesday có sự thay đổi nhân sự khi S. Fusire vào sân thế chỗ B. Bannan. Đội chủ sân Hillsborough hướng tới việc làm tươi mới tuyến giữa nhằm duy trì lợi thế dẫn 1-0 trong những phút cuối trận.

    • 79'Sheffield Wednesday tung W. Grainger vào sân thay H. Gray

      Phút 79, Sheffield Wednesday có sự thay đổi người khi W. Grainger được tung vào sân thay thế cho H. Gray. Đang nắm lợi thế dẫn 1-0 cùng việc thi đấu hơn người, đội chủ nhà muốn gia tăng sức trẻ để duy trì sự chủ động ở những phút cuối.

    • 82'Bolton nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 82, Bolton nỗ lực dâng cao gia tăng sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng 42% - 58% cùng 9 - 10 lần dứt điểm. Dù vậy, Sheffield Wednesday vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số 1 - 0 nhờ hiệu quả trúng đích tốt hơn (2 - 1) và sẵn sàng phạm lỗi 16 - 6 để phá lối chơi của đội khách.

    • 83'L. Stephenson nhận thẻ vàng ở phút 83

      Phút 83, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Stephenson bên phía Bolton. Trong thế đang bị Sheffield Wednesday dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người, Bolton tiếp tục gặp thêm bất lợi ở những phút cuối trận.

    • 85'L. Palmer vào sân thế chỗ Y. Valery ở phút 85

      Phút 85, Sheffield Wednesday thực hiện sự thay đổi người khi L. Palmer được tung vào sân để thay cho Y. Valery. Nắm lợi thế dẫn 1-0 cùng quân số nhỉnh hơn trên sân, đội chủ nhà hướng tới việc gia tăng sự chắc chắn để bảo toàn thành quả ở những phút cuối trận.

    • KTKết thúc: Sheffield Wednesday 1-0 Bolton

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 23:00 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Sheffield Wednesday
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henrik Pedersen
    Bolton
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Steven Schumacher
    1
    Joe Lumley
    3
    Max Lowe
    26
    Sil Swinkels
    22
    Gabriel Otegbayo
    7
    Yan Valery
    23
    Jordi Liongola
    37
    Jarvis Thornton
    10
    Barry Bannan
    24
    Harry Gray
    8
    Callum Slattery
    48
    Mason Burstow
    1
    Jack Bonham
    22
    Gaizka Larrazabal
    3
    Chris Forino
    14
    Akin Famewo
    6
    Ben Davies
    8
    Josh Sheehan
    4
    Xavier Simons
    27
    Luca Stephenson
    11
    Thierry Gale
    20
    Rúben Rodrigues
    10
    Sam Dalby
    Dự bị
    Sheffield Wednesday
    27 Connal Trueman4 Ricardo Santos2 Liam Palmer30 Ernie Weaver14 Sean Fusire19 William Grainger11 Louie Barry17 Charlie McNeill9 Jamal Lowe
    Bolton
    23 David Harrington18 Eoin Toal25 Max Conway29 Cyrus Christie12 David Watson45 John McAtee7 Kyliane Dong54 Tobias Ritchie33 Charlie Warren
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026
    Sheffield WednesdayThống kêBolton
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    13
    Dứt điểm
    11
    3
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    4
    17
    Phạm lỗi
    7
    4
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Jamal Lowe
    Jamal Lowe
    Sheffield Wednesday
    1 bàn
    Barry Bannan
    Barry Bannan
    Sheffield Wednesday
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Sil Swinkels
    Sil Swinkels
    Sheffield Wednesday
    Điểm 7.9
    Chris Forino
    Chris Forino
    Bolton
    Điểm 7.9
    Jordi Liongola
    Jordi Liongola
    Sheffield Wednesday
    Điểm 7.5
    Max Lowe
    Max Lowe
    Sheffield Wednesday
    Điểm 7.3

    21:00 ngày 08/08/2026 - Vòng loại trực tiếp EFL Cup

    Cuộc đối đầu giữa Sheffield Wednesday và Bolton tại sân vận động Hillsborough hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào trận đấu theo thể thức loại trực tiếp tại EFL Cup. Với tính chất không có cơ hội sửa sai, đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.

    Tầm quan trọng của trận đấu loại trực tiếp

    Giải đấu EFL Cup luôn chứa đựng sự hấp dẫn riêng bởi tính chất cạnh tranh khốc liệt. Ở trận đấu này, do không áp dụng thể thức tính điểm vòng bảng, cả Sheffield Wednesday lẫn Bolton đều buộc phải đưa ra những tính toán chiến thuật thận trọng nhất. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Hillsborough đóng vai trò là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Sheffield Wednesday trong mục tiêu kiểm soát thế trận.

    Tương quan đối đầu giữa hai đội

    Xét về lịch sử chạm trán gần đây, ưu thế đang tạm thời nghiêng về phía Sheffield Wednesday. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Sheffield Wednesday thể hiện sự nhỉnh hơn khi giành được 2 trận thắng và 3 trận hòa, trong khi Bolton chưa có được chiến thắng nào. Chỉ số đối đầu thuận lợi này sẽ mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ nhà trước thời điểm bóng lăn.

    Bên cạnh đó, Bolton sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trong chuyến làm khách lần này. Để xóa bỏ chuỗi trận chưa thắng trước đối thủ, đại diện khách cần duy trì sự tập trung tối đa ở hàng phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

    Dự đoán kịch bản trận đấu

    Với lợi thế từ lịch sử đối đầu cùng điểm tựa sân nhà, Sheffield Wednesday nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trái lại, Bolton có thể sẽ chọn chiến thuật chắc chắn, chủ động chơi thấp để chờ thời cơ phản công. Nhìn chung, đây sẽ là một cuộc đọ sức giằng co, nơi sự tập trung và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định tấm vé đi tiếp.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sheffield Wednesday · 2 thắng3 hòaBolton · 0 thắng
    14/08/2025
    Bolton
    3 - 3
    Sheffield Wednesday
    Hòa
    18/03/2023
    Sheffield Wednesday
    1 - 1
    Bolton
    Hòa
    20/08/2022
    Bolton
    0 - 2
    Sheffield Wednesday
    SW
    09/04/2022
    Bolton
    1 - 1
    Sheffield Wednesday
    Hòa
    09/10/2021
    Sheffield Wednesday
    1 - 0
    Bolton
    SW
    Sheffield Wednesday
    5 trận gần nhất
    BHTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bolton
    5 trận gần nhất
    THHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thắng Bolton 1-0, Sheffield Wednesday đi tiếp, tiễn đối thủ rời League Cup
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