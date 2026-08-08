Thắng Chesterfield 1-0, Fleetwood Town giành vé đi tiếp, đẩy đối thủ rời League Cup Bàn thắng duy nhất của Evans ở phút 14 giúp Fleetwood Town đánh bại Chesterfield 1-0 trên sân Highbury Stadium tại Round of 128 League Cup, qua đó giành quyền vào vòng trong và chính thức loại đối thủ khỏi giải đấu.

Fleetwood Town 1 - 0 Chesterfield Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fleetwood Town tiếp đón Chesterfield.

13' Fleetwood Town chủ động kiểm soát thế trận Mới qua 13 phút thi đấu, Fleetwood Town đang nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát bóng 60% - 40% so với Chesterfield. Dù vậy, thế trận chặt chẽ khiến hai bên đều chưa có cú dứt điểm 0 - 0 nào, dù đội chủ nhà nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 2 - 1 .

14' C. Evans mở tỷ số sớm cho Fleetwood Town Phút 14, nhận đường chuyền từ F. Potter , C. Evans dứt điểm gọn gàng khai thông thế bế tắc, đưa Fleetwood Town vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm mang lại lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ League Cup.

25' Fleetwood Town dẫn bàn trong thế trận giằng co Trải qua 25 phút thi đấu, Fleetwood Town tạm dẫn 1-0 nhờ sự hiệu quả với 1 - 0 cú dứt điểm trúng đích dù tổng số lần sút của hai bên đang là 1 - 1. Chesterfield sở hữu 49% - 51% thời lượng kiểm soát bóng nhưng chưa thể tìm bàn gỡ trước lối chơi áp sát từ đội chủ nhà (phạm lỗi 5 - 2).

39' Fleetwood Town duy trì lợi thế dẫn bàn Tiến gần về cuối hiệp 1, Chesterfield cố gắng đẩy cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 46% - 54% nhưng chưa thể tìm thấy cơ hội thực sự nguy hiểm. Trái lại, Fleetwood Town tỏ ra đầy hiệu quả khi nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc ( 5 - 3 ) cùng sự vượt trội về cú dứt điểm trúng đích ( 1 - 0 ) để tiếp tục bảo toàn tỷ số 1 - 0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Chesterfield nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 52, Chesterfield chủ động gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% cùng số lần dứt điểm nhỉnh hơn (4 - 6) nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Fleetwood Town vẫn đứng vững để bảo vệ tỷ số 1 - 0, đồng thời tỏ ra nguy hiểm ở các tình huống cố định với 7 - 3 lần phạt góc.

61' K. Thompson-Sommers nhận thẻ vàng ở phút 61 Phút 61, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo K. Thompson-Sommers bên phía Fleetwood Town. Đội chủ nhà đang phải gồng mình bảo vệ lợi thế tỷ số 1-0 trước sức ép lớn từ Chesterfield, đối thủ đang áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 35% - 65%.

65' J. Koroma nhận thẻ vàng khi Chesterfield nỗ lực dâng cao Phút 65, J. Koroma của Chesterfield phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm 66% thời lượng kiểm soát bóng và nỗ lực gia tăng sức ép, Chesterfield vẫn chưa thể tìm được bàn gỡ khi Fleetwood Town đang duy trì lợi thế 1-0.

65' Chesterfield nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 65, Chesterfield liên tục dâng cao nhằm tìm bàn gỡ khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 36% - 64% cũng như số cú dứt điểm 4 - 11 . Mặc dù vậy, Fleetwood Town vẫn đứng vững để bảo toàn tỷ số 1 - 0 bằng lối chơi quyết liệt với 13 - 4 lần phạm lỗi.

70' Chesterfield tung L. Mandeville vào sân tìm bàn gỡ Phút 70, Chesterfield có sự thay đổi người khi L. Mandeville vào sân thay thế cho R. Sotiriou . Trong thế bị Fleetwood Town dẫn trước 1-0, đội khách buộc phải đưa ra sự điều chỉnh trên hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.

70' Chesterfield làm mới hàng công với F. Bryden Phút 70, Chesterfield thực hiện sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi F. Bryden được tung vào sân thế chỗ cho L. Bonis . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép trong bối cảnh vẫn bị Fleetwood Town dẫn trước 1-0.

72' Fleetwood Town điều chỉnh nhân sự ở phút 72 Phút 72, Fleetwood Town quyết định rút K. Thompson-Sommers rời sân để nhường chỗ cho C. McLean . Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 1-0 trước áp lực từ phía Chesterfield khi tỷ lệ cầm bóng đang là 32% - 68%.

76' Chesterfield làm mới hàng công, D. Anisjko vào sân Phút 76, Chesterfield thực hiện sự thay đổi người khi D. Anisjko được tung vào sân thế chỗ J. Koroma . Dù áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng (70%) và tung ra 11 cú dứt điểm, đội khách vẫn đang bị dẫn 1-0 và buộc phải tăng cường nhân sự để tìm kiếm bàn gỡ.

78' Chesterfield nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 78, Chesterfield đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ với thời lượng cầm bóng 30% - 70% cùng 4 - 11 lần dứt điểm. Dù chịu sức ép liên tục, Fleetwood Town vẫn bảo vệ thành công lợi thế 1 - 0 nhờ lối chơi áp sát quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi 15 - 5 để ngắt nhịp hưng phấn của đối phương.

79' Fleetwood Town tung D. Andrew vào sân ở phút 79 Phút 79, Fleetwood Town thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Andrew vào sân thay thế cho R. Cirino . Trong bối cảnh chỉ cầm bóng 29% - 71% và chịu nhiều sức ép từ Chesterfield, đội chủ nhà cần thêm làn gió mới để gia cố đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 1-0 mỏng mong.

84' Chesterfield điều chỉnh nhân sự, T. Naylor thế chỗ L. Gordon Phút 84, Chesterfield thực hiện sự thay đổi người khi T. Naylor được tung vào sân thay cho L. Gordon . Trong bối cảnh đang bị Fleetwood Town dẫn 1-0, đội khách buộc phải dồn lực trong những phút thi đấu muộn màng để tìm kiếm hy vọng níu giữ cơ hội tại League Cup.

86' L. McCann dính thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, L. McCann bên phía Fleetwood Town phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội nhà đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 1-0 trong bối cảnh chịu nhiều sức ép khi tỷ lệ cầm bóng toàn trận đang là 29% - 71% nghiêng về Chesterfield.

89' K. McFadzean nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, cầu thủ K. McFadzean bên phía Chesterfield phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Sức ép tâm lý trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng khi đang bị dẫn 1-0 khiến các cầu thủ đội khách dần mất bình tĩnh.

90' F. Potter nhận thẻ vàng ở phút 90 Đúng vào phút 90, F. Potter bên phía Fleetwood Town đã phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng khi đội chủ nhà nỗ lực bảo vệ lợi thế 1-0 mỏng manh trước Chesterfield.

90' Chesterfield dồn lực ép sân ở phút 90 Tiến sát mốc 90 phút, Chesterfield nỗ lực dồn toàn lực ép sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 29% - 71% cùng 4 - 12 cú dứt điểm. Dù chịu áp lực lớn, Fleetwood Town vẫn đang bảo toàn thành công tỷ số 1 - 0 nhờ hàng thủ lăn xả và sẵn sàng ngắt nhịp đối phương bằng 18 - 7 lần phạm lỗi.

KT Kết thúc: Fleetwood Town 1-0 Chesterfield Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 22:52 08/08/2026

Đội hình chính thức Fleetwood Town Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Matthew Lawlor Chesterfield Sơ đồ 4-4-2 · HLV Paul Cook 1 Jay Lynch 6 Rhys Bennett 29 Raffaele Cirino 5 Finley Potter 4 Harrison Neal 26 Shaun Rooney 8 Kane Thompson-Sommers 10 Mark Helm 14 Lewis McCann 17 Ched Evans 9 Will Davies 23 Ryan Boot 33 Remeao Hutton 5 Kyle McFadzean 6 Jack Simpson 19 Lewis Gordon 24 Dilan Markanday 8 Ryan Stirk 20 George James McEachran 37 Josh Koroma 17 Ruel Sotiriou 10 Lee Bonis Dự bị Fleetwood Town 22 James Pradic 36 Jesse Dempsey 3 Danny Andrew 35 Sean Costelloe 27 Crispin McLean 40 David Animasaun 43 Noah Sawkins Chesterfield 43 James Sissons 15 Alfie Pond 2 Malik Owolabi-Belewu 26 Junior Eccleston 16 Luke Butterfield 7 Liam Mandeville 4 Tom Naylor 21 Danny Anisjko 9 Fraser Bryden Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Fleetwood Town Thống kê Chesterfield 29% Kiểm soát bóng 71% 5 Dứt điểm 12 2 Trúng đích 1 7 Phạt góc 8 20 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Ched Evans Fleetwood Town 1 bàn Finley Potter Fleetwood Town 1 kiến tạo · điểm 7 Shaun Rooney Fleetwood Town Điểm 8.2 Kyle McFadzean Chesterfield Điểm 7.3 Lewis Gordon Chesterfield Điểm 7.3 Jay Lynch Fleetwood Town Điểm 7.2

Bối cảnh và tính chất trận đấu

Trận đối đầu giữa Fleetwood Town và Chesterfield tại EFL Cup (Carabao Cup) diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Highbury Stadium đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đây là cuộc chạm trán mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai đội bước vào một trận đấu với tính chất loại trực tiếp đầy nghiệt ngã.

Bên cạnh yếu tố sân nhà, thể thức của giải đấu khiến cuộc so tài này trở nên vô cùng căng thẳng. Cụ thể, đây là trận đấu loại trực tiếp – đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức bị loại. Do không phải là vòng bảng, cả hai đội bóng đều không còn thứ hạng để tính toán hay cải thiện, buộc họ phải dốc toàn lực cho màn thể hiện trên sân.

Thành tích đối đầu và thế trận dự kiến

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận sự nhỉnh hơn đôi chút từ phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Fleetwood Town đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Chesterfield. Kết quả này phản ánh sự cân bằng tương đối nhưng Fleetwood Town vẫn nắm giữ chút lợi thế về mặt tâm lý.

Thêm vào đó, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Highbury Stadium sẽ tiếp thêm động lực lớn cho Fleetwood Town. Ngược lại, Chesterfield chắc chắn sẽ hành quân tới sân khách với sự cẩn trọng cao độ, nhằm mục tiêu tạo nên bất ngờ trước đối thủ duyên nợ.

Nhận định chung

Nhìn chung, với tính chất không còn đường lùi của một trận đấu loại trực tiếp tại EFL Cup, cả Fleetwood Town và Chesterfield đều sẽ bước vào trận với sự tập trung tối đa. Fleetwood Town sở hữu lợi thế từ thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 trận gần đây cùng ưu thế sân nhà. Tuy nhiên, tính chất bất ngờ của đấu trường cúp hứa hẹn sẽ mang đến một màn so tài đầy kịch tính cho đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fleetwood Town · 2 thắng 2 hòa Chesterfield · 1 thắng Fleetwood Town 1 - 1 Chesterfield Hòa Chesterfield 1 - 1 Fleetwood Town Hòa Chesterfield 3 - 0 Fleetwood Town CHE Fleetwood Town 2 - 0 Chesterfield FT Fleetwood Town 2 - 0 Chesterfield FT

Fleetwood Town 5 trận gần nhất B H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Chesterfield 5 trận gần nhất H B H H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới