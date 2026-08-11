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    Thắng Crvena Zvezda 2-0 tại Beograd, Hapoel Be'er Sheva khiến chủ nhà ôm hận

    Đại Ngàn11/08/2026 20:00

    Nhờ hai bàn thắng trong hiệp hai của Zlatanovic và East, Hapoel Be'er Sheva xuất sắc đánh bại Crvena Zvezda với tỷ số 2-0 ngay trên sân Stadion Rajko Mitić, khiến đại diện chủ nhà đành chấp nhận thất bại cay đắng.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Crvena Zvezda 0-2 Hapoel Be'er Sheva: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Crvena Zvezda0 - 2Hapoel Be'er ShevaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Crvena Zvezda tiếp đón Hapoel Be'er Sheva.

    • 13'Thế trận giằng co những phút đầu

      Những phút đầu trận trôi qua với nhịp độ thăm dò khi hai đội chưa vội đẩy cao đội hình. Dù Hapoel Be'er Sheva nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (45-55), Crvena Zvezda mới là đội có cú dứt điểm duy nhất (1-0) tính đến phút 13, giữ tỷ số giằng co 0-0.

    • 22'Itay Rotman nhận thẻ vàng ở phút 22

      Phút 22, Itay Rotman phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Crvena Zvezda và Hapoel Be'er Sheva đang diễn ra khá cân bằng với tỷ số 0-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 50-50.

    • 25'Thế trận giằng co, Hapoel Be'er Sheva tích cực dứt điểm

      Sau 25 phút thi đấu, thế trận diễn ra tương đối cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 50 - 50. Dù vậy, Hapoel Be'er Sheva đang nhỉnh hơn về số cơ hội tiếp cận khung thành qua chỉ số dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), buộc Crvena Zvezda phải có chỉ số cứu thua 1 - 0 để duy trì tỷ số 0 - 0.

    • 37'Hapoel Be'er Sheva nhỉnh hơn về cơ hội dứt điểm

      Trận đấu tiến dần về cuối hiệp một với tỷ số 0 - 0 trong thế trận kiểm soát bóng cân bằng 50 - 50. Dù vậy, Hapoel Be'er Sheva tỏ ra chủ động hơn ở khâu hãm thành khi nhỉnh hơn Crvena Zvezda về chỉ số dứt điểm 4 - 7, trong đó có 0 - 2 cú sút trúng đích.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Marko Arnautovic được tung vào sân ngay đầu hiệp 2

      Ngay khi hiệp 2 bắt đầu ở phút 46, Marko Arnautovic đã được tung vào sân để thay thế cho J. Enem. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến cho hàng công.

    • 46'Mohammed Abu Fani vào sân ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp 2 ở phút 46, Mohammed Abu Fani được tung vào sân thay cho Timi Max Elsnik. Quyết định điều chỉnh nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới trong thế trận giằng co khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

    • 50'Hapoel Be'er Sheva tích cực dứt điểm ở đầu hiệp hai

      Bước sang phút 50, thế trận vẫn duy trì trạng thái cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 50-50, nhưng Hapoel Be'er Sheva lại là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn. Đội khách đang nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 4-7 (trúng đích 0-2), buộc thủ môn của Crvena Zvezda phải có 2 lần cứu thua để bảo vệ tỷ số 0-0.

    • 57'D. Stanković nhận thẻ đỏ ở phút 57

      Phút 57, bước ngoặt lớn của trận đấu đã xảy ra khi D. Stanković phải nhận thẻ đỏ và rời sân. Việc mất người ở thời điểm này khiến đội nhà rơi vào thế bất lợi lớn về quân số trong phần còn lại của trận đấu.

    • 61'Igor Zlatanovic mở tỷ số cho Hapoel Be'er Sheva

      Phút 61, Igor Zlatanovic tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Hapoel Be'er Sheva. Trong thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng 50 - 50, khoảnh khắc tạo khác biệt của Zlatanovic đã giúp đội khách vươn lên nắm lợi thế.

    • 62'Hapoel Be'er Sheva duy trì sự hiệu quả

      Bước sang phút 62, thế trận diễn ra tương đối cân bằng về tỷ lệ kiểm soát bóng (50 - 50) cũng như số lần dứt điểm (6 - 7). Tuy nhiên, Hapoel Be'er Sheva tỏ ra hiệu quả hơn hẳn khi sở hữu 0 - 2 cú sút trúng đích để duy trì lợi thế dẫn 0 - 1, trong khi Crvena Zvezda phải phạm lỗi 10 - 2 để ngắt nhịp thi đấu của đối thủ.

    • 63'Thẻ vàng cho Niv Yehoshua ở phút 63

      Phút 63, Niv Yehoshua phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Ngay sau bàn thua khiến Hapoel Be'er Sheva vươn lên dẫn 0-1, sức ép trận đấu gia tăng khiến các cầu thủ thi đấu có phần nóng nảy.

    • 63'Crvena Zvezda điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

      Phút 63, Mirko Ivanic được tung vào sân thay thế cho Vasilije Kostov. Ngay sau khi bị Hapoel Be'er Sheva vươn lên dẫn 0-1, Crvena Zvezda nhanh chóng có sự thay đổi người nhằm củng cố lại đội hình và tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

    • 66'Hapoel Be'er Sheva củng cố đội hình sau bàn thắng

      Phút 66, Hapoel Be'er Sheva thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Hamode Kanaan được tung vào sân thay cho Guy Mizrahi. Quyết định điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đội khách vươn lên dẫn 0-1 và nắm lợi thế hơn người, nhằm giữ sự tươi mới cho thế trận.

    • 66'Hapoel Be'er Sheva điều chỉnh nhân sự ở phút 66

      Phút 66, Hapoel Be'er Sheva thực hiện sự thay đổi người khi Muhammad Abu Rumi được tung vào sân thế chỗ Niv Yehoshua. Quyết định rút Yehoshua — tiền vệ vừa nhận thẻ vàng trước đó ít phút — ra nghỉ giúp đội khách thi đấu an toàn hơn trong bối cảnh đang dẫn Crvena Zvezda 0-1.

    • 73'Phút 73: Muhammed Cham vào sân thế chỗ Osman Bukari

      Ở phút 73, Crvena Zvezda quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Muhammed Cham vào sân thế chỗ Osman Bukari. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 và phải thi đấu thiếu người do chiếc thẻ đỏ của D. Stanković ở phút 57, đội bóng này rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.

    • 74'Hapoel Be'er Sheva bảo vệ thế dẫn bàn

      Bước sang phút 74, Crvena Zvezda nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ dẫu thời lượng cầm bóng đang ở mức 50 - 50. Dù vậy, sự hiệu quả vẫn thuộc về Hapoel Be'er Sheva với số cú dứt điểm trúng đích 0 - 3, qua đó bảo vệ lợi thế tỷ số 0 - 1. Đội chủ nhà tỏ ra khá nôn nóng trong các tình huống tranh chấp khi chỉ số phạm lỗi đang là 10 - 3.

    • 76'Hapoel Be'er Sheva tung Djibril Diop vào sân thay Zlatanovic

      Phút 76, Hapoel Be'er Sheva thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Djibril Diop vào sân thế chỗ cho Igor Zlatanovic. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-1 và sự xuất hiện của Diop có thể nhằm bổ sung thể lực, gia cố lối chơi trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 79'Javon East nâng tỷ số lên 0-2 cho Hapoel Be'er Sheva

      Phút 79, nhận đường kiến tạo của Eliel Peretz, Javon East lập công nâng tỷ số lên 0-2 cho Hapoel Be'er Sheva. Tận dụng lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của D. Stanković ở phút 57, đội khách đã nhân đôi cách biệt một cách hoàn toàn thuyết phục.

    • 80'Crvena Zvezda tung Aleksandar Katai vào sân

      Phút 80, Crvena Zvezda quyết định thay người khi Aleksandar Katai vào sân thế chỗ cho Nair Tiknizyan. Trong thế bị dẫn trước 0-2 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào từ đầu trận, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số ở những phút còn lại.

    • 86'Hapoel Be'er Sheva duy trì lợi thế hai bàn

      Bước sang phút 86, Crvena Zvezda vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực lật ngược thế cờ khi bị Hapoel Be'er Sheva dẫn 0-2. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng 50-50, đội khách lại tỏ ra hiệu quả hơn hẳn với số lần dứt điểm trúng đích 1-4 (trên tổng số 9-10). Sự nóng vội cũng khiến chủ nhà phải phạm lỗi 10-3 nhằm gián đoạn các đợt phản công của đối phương.

    • 90+2'Pedro Amador rời sân, Ofir Davidzada vào thay

      Phút 90+2', Ofir Davidzada được tung vào sân để thay thế cho Pedro Amador. Khi đã nắm lợi thế dẫn trước 0-2, Hapoel Be'er Sheva thực hiện sự thay đổi người ở những phút bù giờ nhằm gia cố sự chắc chắn và làm giảm nhịp độ trận đấu.

    • 90+2'Amit Ohana vào sân ở những phút bù giờ

      Ở phút 90+2', Amit Ohana được tung vào sân thay thế cho Javon East. Đây là quyết định thay người nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu ở những thời khắc cuối cùng, trong bối cảnh Hapoel Be'er Sheva đang nắm lợi thế dẫn 0-2.

    • 90+3'Thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Mohammed Abu Fani

      Phút 90+3', kịch tính đẩy lên cao trào khi Mohammed Abu Fani phải nhận tấm thẻ đỏ rời sân. Dù thi đấu thiếu người ở những phút bù giờ cuối cùng, Hapoel Be'er Sheva vẫn đang giữ vững thế thượng phong với tỷ số 0-2.

    • KTKết thúc: Crvena Zvezda 0-2 Hapoel Be'er Sheva

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

    Cập nhật lúc 02:57 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Crvena Zvezda
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Hapoel Be'er Sheva
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Matheus
    66
    Young-woo Seol
    32
    Derrick Luckassen
    25
    Strahinja Erakovic
    23
    Nair Tiknizyan
    21
    Timi Max Elsnik
    33
    Rade Krunic
    14
    Osman Bukari
    22
    Vasilije Kostov
    17
    Bruno Duarte
    9
    J. Enem
    1
    Ofir Marciano
    2
    Guy Mizrahi
    4
    Miguel Vítor
    12
    Itay Rotman
    5
    Pedro Amador
    7
    Eliel Peretz
    25
    Lucas Ventura
    28
    Niv Yehoshua
    20
    Javon East
    66
    Igor Zlatanovic
    9
    Zahi Ahmed
    Dự bị
    Crvena Zvezda
    4 Mirko Ivanic7 Marko Arnautovic8 Kristiyan Balov10 Aleksandar Katai13 Milos Veljkovic15 Mohammed Abu Fani27 Matej Strika30 Franklin Tebo45 Stefan Gudelj
    Hapoel Be'er Sheva
    8 Hamode Kanaan11 Amir Ganah13 Ofir Davidzada18 Roy Levy19 Amit Ohana21 Yoav Koren23 Itay Hazut27 Yoan Stoyanov34 Marco Wolff
    Cập nhật đội hình lúc 00:21 12/08/2026
    Crvena ZvezdaThống kêHapoel Be'er Sheva
    4%
    Kiểm soát bóng
    96%
    12
    Dứt điểm
    12
    1
    Trúng đích
    6
    3
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    4
    4
    Thủ môn cứu thua
    1

    Thông tin trận đấu và địa điểm thi đấu

    Cuộc so tài giữa Crvena Zvezda và Hapoel Be'er Sheva sẽ diễn ra vào lúc 01:00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Stadion Rajko Mitić. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp nằm trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

    Thành tích đối đầu giữa hai đội

    Xét theo dữ liệu lịch sử chạm trán gần nhất, hai câu lạc bộ mới chỉ gặp nhau 1 lần. Trong cuộc chạm trán duy nhất đó, Hapoel Be'er Sheva đã giành chiến thắng, trong khi Crvena Zvezda chưa có được trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ.

    Tương quan và dự đoán cục diện

    Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stadion Rajko Mitić, Crvena Zvezda quyết tâm tìm kiếm một kết quả tích cực để lấy lại thế cân bằng. Ở chiều ngược lại, Hapoel Be'er Sheva bước vào trận đấu với sự tự tin từ lợi thế đối đầu trong quá khứ. Màn so tài này hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ khi cả hai đội bóng đều nỗ lực tối đa vì mục tiêu chung tại đấu trường châu Âu.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Crvena Zvezda · 0 thắng0 hòaHapoel Be'er Sheva · 1 thắng
    05/08/2026
    Hapoel Be'er Sheva
    1 - 0
    Crvena Zvezda
    HBS
    Crvena Zvezda
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    Hapoel Be'er Sheva
    5 trận gần nhất
    TTB
    Tình hình lực lượng
    Crvena Zvezda
    Vladimir Lucic (No Eligibility)
    Adem Avdić (Cruciate Ligament Tear)
    Mahmudu Bajo (No Eligibility)
    Rodrigão (No Eligibility)
    J. Enem (Unknown Injury)
    Hapoel Be'er Sheva
    Dan Biton (Heart Problems)
    João Victor (Hamstring Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thắng Crvena Zvezda 2-0 tại Beograd, Hapoel Be'er Sheva khiến chủ nhà ôm hận
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