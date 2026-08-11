Thắng Crvena Zvezda 2-0 tại Beograd, Hapoel Be'er Sheva khiến chủ nhà ôm hận
Nhờ hai bàn thắng trong hiệp hai của Zlatanovic và East, Hapoel Be'er Sheva xuất sắc đánh bại Crvena Zvezda với tỷ số 2-0 ngay trên sân Stadion Rajko Mitić, khiến đại diện chủ nhà đành chấp nhận thất bại cay đắng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Crvena Zvezda tiếp đón Hapoel Be'er Sheva.
- 13'Thế trận giằng co những phút đầu
Những phút đầu trận trôi qua với nhịp độ thăm dò khi hai đội chưa vội đẩy cao đội hình. Dù Hapoel Be'er Sheva nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng (45-55), Crvena Zvezda mới là đội có cú dứt điểm duy nhất (1-0) tính đến phút 13, giữ tỷ số giằng co 0-0.
- 22'Itay Rotman nhận thẻ vàng ở phút 22
Phút 22, Itay Rotman phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Crvena Zvezda và Hapoel Be'er Sheva đang diễn ra khá cân bằng với tỷ số 0-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 50-50.
- 25'Thế trận giằng co, Hapoel Be'er Sheva tích cực dứt điểm
Sau 25 phút thi đấu, thế trận diễn ra tương đối cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 50 - 50. Dù vậy, Hapoel Be'er Sheva đang nhỉnh hơn về số cơ hội tiếp cận khung thành qua chỉ số dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), buộc Crvena Zvezda phải có chỉ số cứu thua 1 - 0 để duy trì tỷ số 0 - 0.
- 37'Hapoel Be'er Sheva nhỉnh hơn về cơ hội dứt điểm
Trận đấu tiến dần về cuối hiệp một với tỷ số 0 - 0 trong thế trận kiểm soát bóng cân bằng 50 - 50. Dù vậy, Hapoel Be'er Sheva tỏ ra chủ động hơn ở khâu hãm thành khi nhỉnh hơn Crvena Zvezda về chỉ số dứt điểm 4 - 7, trong đó có 0 - 2 cú sút trúng đích.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Marko Arnautovic được tung vào sân ngay đầu hiệp 2
Ngay khi hiệp 2 bắt đầu ở phút 46, Marko Arnautovic đã được tung vào sân để thay thế cho J. Enem. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến cho hàng công.
- 46'Mohammed Abu Fani vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp 2 ở phút 46, Mohammed Abu Fani được tung vào sân thay cho Timi Max Elsnik. Quyết định điều chỉnh nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới trong thế trận giằng co khi tỷ số vẫn đang là 0-0.
- 50'Hapoel Be'er Sheva tích cực dứt điểm ở đầu hiệp hai
Bước sang phút 50, thế trận vẫn duy trì trạng thái cân bằng với tỷ lệ cầm bóng 50-50, nhưng Hapoel Be'er Sheva lại là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn. Đội khách đang nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 4-7 (trúng đích 0-2), buộc thủ môn của Crvena Zvezda phải có 2 lần cứu thua để bảo vệ tỷ số 0-0.
- 57'D. Stanković nhận thẻ đỏ ở phút 57
Phút 57, bước ngoặt lớn của trận đấu đã xảy ra khi D. Stanković phải nhận thẻ đỏ và rời sân. Việc mất người ở thời điểm này khiến đội nhà rơi vào thế bất lợi lớn về quân số trong phần còn lại của trận đấu.
- 61'Igor Zlatanovic mở tỷ số cho Hapoel Be'er Sheva
Phút 61, Igor Zlatanovic tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Hapoel Be'er Sheva. Trong thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng 50 - 50, khoảnh khắc tạo khác biệt của Zlatanovic đã giúp đội khách vươn lên nắm lợi thế.
- 62'Hapoel Be'er Sheva duy trì sự hiệu quả
Bước sang phút 62, thế trận diễn ra tương đối cân bằng về tỷ lệ kiểm soát bóng (50 - 50) cũng như số lần dứt điểm (6 - 7). Tuy nhiên, Hapoel Be'er Sheva tỏ ra hiệu quả hơn hẳn khi sở hữu 0 - 2 cú sút trúng đích để duy trì lợi thế dẫn 0 - 1, trong khi Crvena Zvezda phải phạm lỗi 10 - 2 để ngắt nhịp thi đấu của đối thủ.
- 63'Thẻ vàng cho Niv Yehoshua ở phút 63
Phút 63, Niv Yehoshua phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Ngay sau bàn thua khiến Hapoel Be'er Sheva vươn lên dẫn 0-1, sức ép trận đấu gia tăng khiến các cầu thủ thi đấu có phần nóng nảy.
- 63'Crvena Zvezda điều chỉnh nhân sự sau bàn thua
Phút 63, Mirko Ivanic được tung vào sân thay thế cho Vasilije Kostov. Ngay sau khi bị Hapoel Be'er Sheva vươn lên dẫn 0-1, Crvena Zvezda nhanh chóng có sự thay đổi người nhằm củng cố lại đội hình và tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.
- 66'Hapoel Be'er Sheva củng cố đội hình sau bàn thắng
Phút 66, Hapoel Be'er Sheva thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Hamode Kanaan được tung vào sân thay cho Guy Mizrahi. Quyết định điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đội khách vươn lên dẫn 0-1 và nắm lợi thế hơn người, nhằm giữ sự tươi mới cho thế trận.
- 66'Hapoel Be'er Sheva điều chỉnh nhân sự ở phút 66
Phút 66, Hapoel Be'er Sheva thực hiện sự thay đổi người khi Muhammad Abu Rumi được tung vào sân thế chỗ Niv Yehoshua. Quyết định rút Yehoshua — tiền vệ vừa nhận thẻ vàng trước đó ít phút — ra nghỉ giúp đội khách thi đấu an toàn hơn trong bối cảnh đang dẫn Crvena Zvezda 0-1.
- 73'Phút 73: Muhammed Cham vào sân thế chỗ Osman Bukari
Ở phút 73, Crvena Zvezda quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Muhammed Cham vào sân thế chỗ Osman Bukari. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 và phải thi đấu thiếu người do chiếc thẻ đỏ của D. Stanković ở phút 57, đội bóng này rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.
- 74'Hapoel Be'er Sheva bảo vệ thế dẫn bàn
Bước sang phút 74, Crvena Zvezda nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ dẫu thời lượng cầm bóng đang ở mức 50 - 50. Dù vậy, sự hiệu quả vẫn thuộc về Hapoel Be'er Sheva với số cú dứt điểm trúng đích 0 - 3, qua đó bảo vệ lợi thế tỷ số 0 - 1. Đội chủ nhà tỏ ra khá nôn nóng trong các tình huống tranh chấp khi chỉ số phạm lỗi đang là 10 - 3.
- 76'Hapoel Be'er Sheva tung Djibril Diop vào sân thay Zlatanovic
Phút 76, Hapoel Be'er Sheva thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Djibril Diop vào sân thế chỗ cho Igor Zlatanovic. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-1 và sự xuất hiện của Diop có thể nhằm bổ sung thể lực, gia cố lối chơi trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 79'Javon East nâng tỷ số lên 0-2 cho Hapoel Be'er Sheva
Phút 79, nhận đường kiến tạo của Eliel Peretz, Javon East lập công nâng tỷ số lên 0-2 cho Hapoel Be'er Sheva. Tận dụng lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của D. Stanković ở phút 57, đội khách đã nhân đôi cách biệt một cách hoàn toàn thuyết phục.
- 80'Crvena Zvezda tung Aleksandar Katai vào sân
Phút 80, Crvena Zvezda quyết định thay người khi Aleksandar Katai vào sân thế chỗ cho Nair Tiknizyan. Trong thế bị dẫn trước 0-2 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào từ đầu trận, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số ở những phút còn lại.
- 86'Hapoel Be'er Sheva duy trì lợi thế hai bàn
Bước sang phút 86, Crvena Zvezda vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực lật ngược thế cờ khi bị Hapoel Be'er Sheva dẫn 0-2. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng 50-50, đội khách lại tỏ ra hiệu quả hơn hẳn với số lần dứt điểm trúng đích 1-4 (trên tổng số 9-10). Sự nóng vội cũng khiến chủ nhà phải phạm lỗi 10-3 nhằm gián đoạn các đợt phản công của đối phương.
- 90+2'Pedro Amador rời sân, Ofir Davidzada vào thay
Phút 90+2', Ofir Davidzada được tung vào sân để thay thế cho Pedro Amador. Khi đã nắm lợi thế dẫn trước 0-2, Hapoel Be'er Sheva thực hiện sự thay đổi người ở những phút bù giờ nhằm gia cố sự chắc chắn và làm giảm nhịp độ trận đấu.
- 90+2'Amit Ohana vào sân ở những phút bù giờ
Ở phút 90+2', Amit Ohana được tung vào sân thay thế cho Javon East. Đây là quyết định thay người nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu ở những thời khắc cuối cùng, trong bối cảnh Hapoel Be'er Sheva đang nắm lợi thế dẫn 0-2.
- 90+3'Thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Mohammed Abu Fani
Phút 90+3', kịch tính đẩy lên cao trào khi Mohammed Abu Fani phải nhận tấm thẻ đỏ rời sân. Dù thi đấu thiếu người ở những phút bù giờ cuối cùng, Hapoel Be'er Sheva vẫn đang giữ vững thế thượng phong với tỷ số 0-2.
- KTKết thúc: Crvena Zvezda 0-2 Hapoel Be'er Sheva
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 02:57 12/08/2026
Thông tin trận đấu và địa điểm thi đấu
Cuộc so tài giữa Crvena Zvezda và Hapoel Be'er Sheva sẽ diễn ra vào lúc 01:00 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Stadion Rajko Mitić. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp nằm trong khuôn khổ giải đấu UEFA Champions League, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.
Thành tích đối đầu giữa hai đội
Xét theo dữ liệu lịch sử chạm trán gần nhất, hai câu lạc bộ mới chỉ gặp nhau 1 lần. Trong cuộc chạm trán duy nhất đó, Hapoel Be'er Sheva đã giành chiến thắng, trong khi Crvena Zvezda chưa có được trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ.
Tương quan và dự đoán cục diện
Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stadion Rajko Mitić, Crvena Zvezda quyết tâm tìm kiếm một kết quả tích cực để lấy lại thế cân bằng. Ở chiều ngược lại, Hapoel Be'er Sheva bước vào trận đấu với sự tự tin từ lợi thế đối đầu trong quá khứ. Màn so tài này hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ khi cả hai đội bóng đều nỗ lực tối đa vì mục tiêu chung tại đấu trường châu Âu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)