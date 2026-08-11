57' D. Stanković nhận thẻ đỏ ở phút 57

Phút 57, bước ngoặt lớn của trận đấu đã xảy ra khi D. Stanković phải nhận thẻ đỏ và rời sân. Việc mất người ở thời điểm này khiến đội nhà rơi vào thế bất lợi lớn về quân số trong phần còn lại của trận đấu.