Thắng đậm ADO Den Haag 4-1, Groningen vươn lên vị trí thứ 6 Eredivisie

17' Groningen làm chủ thế trận nhờ sự hiệu quả vượt trội

Sau 17 phút bóng lăn, Groningen đang tạm vươn lên dẫn trước với tỷ số 0-1 ngay trên sân khách. Dù tỷ lệ cầm bóng giữa hai bên khá cân bằng (49%-51%), Groningen tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn ở chỉ số dứt điểm 1-3 (trúng đích 0-3), buộc hàng thủ đối phương phải có 2-0 lần cứu thua. Ở chiều ngược lại, ADO Den Haag thi đấu lúng túng và đã phạm lỗi 5-0 từ đầu trận.