Thắng đậm ADO Den Haag 4-1, Groningen vươn lên vị trí thứ 6 Eredivisie
Đánh bại ADO Den Haag 1-4 ngay tại Bingoal Stadium ở vòng 2 Eredivisie, Groningen giành 3 điểm đầu tiên để vươn lên vị trí thứ 6, trong khi đội chủ nhà tiếp tục trắng tay và rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
ADO Den Haag tiếp đón Groningen.
- 15'Groningen mở tỷ số từ sớm nhờ công của T. van Bergen
Phút 15, đón đường chuyền dọn cỗ từ P. Clement, T. van Bergen tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Groningen. Bàn thắng sớm giúp đội khách cụ thể hóa thế trận chủ động ngay trên sân Bingoal Stadium và đẩy chủ nhà ADO Den Haag vào thế bám đuổi.
- 17'Groningen làm chủ thế trận nhờ sự hiệu quả vượt trội
Sau 17 phút bóng lăn, Groningen đang tạm vươn lên dẫn trước với tỷ số 0-1 ngay trên sân khách. Dù tỷ lệ cầm bóng giữa hai bên khá cân bằng (49%-51%), Groningen tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn ở chỉ số dứt điểm 1-3 (trúng đích 0-3), buộc hàng thủ đối phương phải có 2-0 lần cứu thua. Ở chiều ngược lại, ADO Den Haag thi đấu lúng túng và đã phạm lỗi 5-0 từ đầu trận.
- 30'B. Willumsson nhân đôi cách biệt cho Groningen
Phút 30', xuất phát từ đường kiến tạo của E. Vaessen, B. Willumsson lập công giúp Groningen vươn lên dẫn 0-2. Bàn thắng này giúp đội khách cụ thể hóa thế trận hiệu quả với 6 lần dứt điểm trúng đích từ đầu trận.
- 30'Groningen chơi hiệu quả dù cầm bóng ít hơn
Chạm mốc 30 phút thi đấu, ADO Den Haag dù giữ quyền kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 61% - 39% nhưng Groningen mới là đội chơi sắc bén hơn. Đội khách liên tục uy hiếp khung thành với sự chênh lệch ở chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 4, buộc thủ môn chủ nhà phải làm việc vất vả với chỉ số cứu thua 3 - 1.
- 43'Groningen hiệu quả vượt trội dù cầm bóng ít hơn
Tiến về những phút cuối hiệp một, Groningen vẫn nắm thế chủ động với tỷ số 0-2 dù ADO Den Haag nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 57% - 43%. Đội khách tỏ ra hiệu quả hơn hẳn khi áp đảo về chỉ số dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 1 - 7), buộc đội chủ nhà phải trải qua số lần cứu thua 5 - 1.
- 45+2'D. van der Werff nâng tỷ số lên 0-3 cho Groningen
Đúng vào phút 45+2', D. van der Werff dứt điểm tung lưới ADO Den Haag từ đường kiến tạo của T. Land, nâng tỷ số lên 0-3. Pha lập công ngay trước giờ nghỉ giúp Groningen nắm lợi thế vô cùng lớn sau hiệp thi đấu đầu tiên đầy hiệu quả.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'ADO Den Haag đổi người đầu hiệp hai
Phút 46, ADO Den Haag đưa O. Raterink vào sân thay M. Waem sau khi bị Groningen dẫn 0-3.
- 46'F. de Bruin được tung vào sân
Phút 46, ADO Den Haag đưa F. de Bruin vào sân thay J. Zamburek. Đội chủ nhà cần sớm tạo chuyển biến sau khi bị Groningen dẫn 0-3.
- 55'Eduardo thắp lại hy vọng ADO Den Haag
Phút 55, Y. Eduardo lập công từ đường kiến tạo của F. de Bruin, rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho ADO Den Haag. Bàn thắng giúp đội chủ nhà có thêm động lực để bám đuổi Groningen.
- 56'Groningen áp đảo về những cú sút
Bước sang phút 56, ADO Den Haag cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58% - 42% nhưng Groningen mới là đội tạo sức ép sắc bén. Đội khách vượt trội 6 - 13 về dứt điểm và 3 - 10 ở số cú sút trúng đích, buộc chủ nhà phải liên tục chống đỡ.
- 59'Groningen đổi người sau bàn thua
Phút 59, Groningen đưa M. Csinger vào sân thay E. van der Laan. Sự điều chỉnh đến sau khi ADO Den Haag rút ngắn tỷ số, trong lúc Groningen vẫn đang dẫn 3-1.
- 59'L. Reischl được tung vào sân
Phút 59, ADO Den Haag đưa L. Reischl vào sân thay Y. Eduardo. Đội chủ nhà tiếp tục tìm cách duy trì đà hưng phấn sau khi rút ngắn tỷ số còn 1-3.
- 68'Groningen sắc bén dù ADO cầm bóng nhiều hơn
Phút 68, ADO Den Haag cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 57% - 43% nhưng Groningen mới là đội tạo ra sức sát thương rõ rệt. Đội khách vượt trội về dứt điểm 7 - 13, trong đó số cú sút trúng đích là 3 - 10, để duy trì lợi thế 1 - 3.
- 69'E. Rottier được tung vào sân
Phút 69', ADO Den Haag đưa E. Rottier vào sân thay J. Bal. Đội chủ nhà cần thêm sức bật để tìm kiếm cơ hội thu hẹp cách biệt.
- 78'ADO Den Haag thay người: L. Wilhelm thế chỗ P. Mulder
Phút 78, ADO Den Haag đưa ra sự thay đổi nhân sự khi L. Wilhelm được tung vào sân thay cho P. Mulder. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn khoảng cách khi đang bị Groningen dẫn 1-3.
- 80'Groningen củng cố đội hình, N. Eggens thế chỗ B. Willumsson
Phút 80, ban huấn luyện Groningen quyết định rút B. Willumsson rời sân để nhường vị trí cho N. Eggens. Trong bối cảnh đội khách đang nắm thế dẫn trước với tỷ số 1-3 trên sân Bingoal Stadium, sự thay đổi nhân sự này nhằm củng cố lực lượng và duy trì sự chủ động ở những phút cuối trận.
- 80'Groningen áp đảo thế trận dù kiểm soát bóng ít hơn
Trận đấu bước sang phút 80, dù ADO Den Haag nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 55% - 45%, Groningen mới là đội tạo ra sự áp đảo rõ rệt. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 8 - 15 (trúng đích 4 - 12), đồng thời khiến thủ môn chủ nhà vất vả cản phá trong bối cảnh tỷ số đang là 1 - 3.
- 81'N. Eggens nâng tỷ số lên 1-4 cho Groningen
Phút 81, từ đường chuyền kiến tạo của T. van Bergen, N. Eggens đã dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 1-4 cho Groningen. Bàn thắng này giúp đội khách nới rộng cách biệt an toàn và dập tắt hy vọng lội ngược dòng của chủ nhà.
- 83'D. van der Werff nhận thẻ vàng ở phút 83
Ngay sau khi đội nhà nâng tỷ số lên 1-4, D. van der Werff bên phía Groningen đã phải nhận thẻ vàng ở phút 83 sau tình huống phạm lỗi thô bạo. Dù đang nắm lợi thế rất lớn về mặt tỷ số, đội khách vẫn thi đấu vô cùng quyết liệt trong những phút cuối trận.
- 87'Groningen tung T. Hernes vào sân ở phút 87
Phút 87, Groningen thực hiện sự thay đổi người khi T. Hernes được tung vào sân thế chỗ cho T. Land. Với lợi thế dẫn trước 1-4, đội khách chủ động đưa ra phương án điều chỉnh nhân sự để làm tươi đội hình trong những phút cuối.
- 87'Groningen điều chỉnh nhân sự ở phút 87
Phút 87, Groningen thực hiện sự thay đổi người khi J. Ondrejka vào sân thế chỗ W. Prins. Khi đang nắm lợi thế dẫn 1-4 trước ADO Den Haag, đội khách chủ động làm mới đội hình trong những phút cuối trận.
- 87'Groningen đưa N. Brandis vào sân ở phút 87
Phút 87, Groningen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Brandis vào sân thay cho T. de Jonge. Với việc đang dẫn trước ADO Den Haag 1-4, đội khách chủ động điều chỉnh đội hình trong những phút cuối trận.
- KTKết thúc: ADO Den Haag 1-4 Groningen
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.
Cập nhật lúc 19:11 16/08/2026
Trận đấu giữa ADO Den Haag và Groningen trong khuôn khổ giải Eredivisie sẽ chính thức diễn ra lúc 17h15 ngày 16/08/2026 trên sân vận động WerkTalent Stadion. Cuộc chạm trán này thu hút sự chú ý khi hai đội bóng đang thể hiện những bộ mặt hoàn toàn trái ngược ngay ở giai đoạn khởi đầu.
Thông tin lực lượng và phong độ gần đây
Bước vào cuộc so tài này, Groningen đang nắm trong tay tâm lý vô cùng thoải mái. Ở trận đấu gần nhất, đội khách đã có được chiến thắng trọn vẹn, qua đó thu về 3 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Eredivisie.
Ở chiều ngược lại, ADO Den Haag lại trải qua khởi đầu không mấy suôn sẻ. Thất bại ở trận đấu vừa qua khiến họ chưa thể tích lũy được điểm số nào và tạm chấp nhận vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Được thi đấu trên mặt sân quen thuộc WerkTalent Stadion sẽ là điểm tựa để ADO Den Haag hướng tới việc củng cố lối chơi và tìm kiếm kết quả tích cực.
Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu
Xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội trong 5 lần chạm trán gần nhất, thế trận đang nghiêng về phía đội khách. Cụ thể, Groningen đã giành chiến thắng 3 lần, trong khi ADO Den Haag chỉ 1 lần đánh bại đối thủ và không có trận hòa nào xuất hiện giữa hai bên.
Nhìn vào tương quan hiện tại, Groningen sở hữu sự hưng phấn nhờ kết quả thuận lợi cùng thành tích đối đầu vượt trội. Trong khi đó, ADO Den Haag cần thể hiện sự tập trung cao độ cùng tính kỷ luật trong khâu phòng ngự để hạn chế tối đa sức ép từ đối phương trong suốt 90 phút thi đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)