Thắng đậm Al Jazira 4-1, Al Ittihad thẳng tiến, đội chủ nhà dừng bước từ vòng sơ loại
Đánh bại Al Jazira với tỷ số 1-4 ngay trên sân Mohammed Bin Zayed, Al Ittihad chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đại diện chủ nhà ngậm ngùi bị loại ngay từ vòng sơ loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al Jazira tiếp đón Al Ittihad.
- 12'Steven Bergwijn mở tỷ số sớm cho Al Ittihad
Phút 12, từ đường chuyền dọn cỗ của Moussa Diaby, Steven Bergwijn dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Al Ittihad. Đội khách tận dụng cực tốt cơ hội để vươn lên dẫn trước dù chịu nhiều áp lực từ đầu trận.
- 13'Al Jazira nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ
Dù bị dẫn trước 0 - 1 từ sớm, Al Jazira đang chủ động gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù chịu lép vố nhẹ về tỷ lệ cầm bóng 47 - 53, đội chủ nhà lại tạo ra số cơ hội vượt trội với chỉ số dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1) cùng 2 - 0 về phạt góc trước Al Ittihad.
- 25'Al Jazira gia tăng sức ép tìm bàn gỡ
Đến phút 25, dù đang bị Al Ittihad dẫn 0 - 1, Al Jazira vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1) cùng 3 - 2 phạt góc, nhưng Al Ittihad vẫn bảo vệ được lợi thế nhờ khả năng kiểm soát bóng 48 - 52.
- 27'Willyan Rocha nhận thẻ vàng ở phút 27
Phút 27, Willyan Rocha phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm trên sân. Trong bối cảnh Al Ittihad đang dẫn trước 0-1, những pha tranh chấp cản phá quyết liệt đang làm gia tăng sức nóng của trận đấu.
- 29'Farhah Al-Shamrani nhận thẻ vàng ở phút 29
Phút 29, cầu thủ Farhah Al-Shamrani bên phía Al Ittihad đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra đầy quyết liệt khi Al Ittihad nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 trước Al Jazira.
- 37'Al Jazira nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ
Đến phút 37, dù đang bị dẫn 0 - 1, Al Jazira vẫn chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù tỷ lệ cầm bóng 50 - 50 khá cân bằng, đội nhà lại vượt trội ở chỉ số dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 1) cùng 4 - 2 quả phạt góc, nhưng sự hiệu quả thì vẫn đang thuộc về Al Ittihad.
- 38'Steven Bergwijn nhân đôi cách biệt cho Al Ittihad
Phút 38, từ đường kiến tạo của Moussa Diaby, Steven Bergwijn dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho Al Ittihad. Tỷ số được nâng lên 0-2, giúp đội khách nắm lợi thế cực lớn ngay trong hiệp một.
- 39'Khalifa Al-Hammadi nhận thẻ vàng ở phút 39
Phút 39, Khalifa Al-Hammadi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc phải nhận thẻ phạt ngay sau khi Al Ittihad nâng tỷ số lên 0-2 khiến thế trận càng thêm khó khăn.
- 44'Jan-Carlo Simić nhận thẻ vàng ở phút 44
Phút 44, Jan-Carlo Simić phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng trong những phút cuối hiệp một khi Al Jazira vẫn đang tạm thời bị Al Ittihad dẫn trước với tỷ số 0-2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Al Ittihad điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Al Ittihad có sự thay đổi người đầu tiên khi Ahmed Al-Ghamdi được tung vào sân thay cho Farhah Al-Shamrani. Việc rút tiền vệ đã nhận một thẻ vàng ở hiệp một ra nghỉ được xem là động thái an toàn nhằm duy trì lợi thế dẫn 0-2 của đội khách.
- 49'Al Ittihad duy trì thế chủ động đầu hiệp hai
Bước sang đầu hiệp hai, Al Ittihad vẫn kiểm soát tốt nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 45 - 55 và bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn 0 - 2. Ở chiều ngược lại, Al Jazira nỗ lực gia tăng sức ép với 8 - 4 lần dứt điểm cùng 4 - 2 quả phạt góc nhưng chưa thể rút ngắn tỷ số.
- 54'Houssem Aouar nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Al Ittihad
Phút 54, từ đường kiến tạo của Jan-Carlo Simić, Houssem Aouar dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-3 cho Al Ittihad. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp Al Ittihad tạo ra khoảng cách hết sức an toàn trước Al Jazira.
- 61'Marcus Meloni nhận thẻ vàng ở phút 61
Phút 61, Marcus Meloni nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Al Ittihad dẫn trước 0-3, các cầu thủ Al Jazira tỏ ra ngày càng bế tắc và gặp nhiều khó khăn trên sân.
- 61'Al Ittihad duy trì lợi thế an toàn trước Al Jazira
Dù Al Jazira nỗ lực gia tăng sức ép với chỉ số dứt điểm 10 - 5 cùng 8 - 2 quả phạt góc, Al Ittihad vẫn làm chủ tình hình với lợi thế dẫn 0 - 3 tính đến phút 61. Dù tỷ lệ cầm bóng là 50 - 50, sự hiệu quả vượt trội giúp đội khách duy trì thế trận vô cùng thong dong.
- 63'Stephane Keller dính thẻ vàng ở phút 63
Phút 63, đến lượt Stephane Keller phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc liên tiếp dính thẻ phạt trong thế bị Al Ittihad dẫn trước 0-3 càng phản ánh tâm lý thi đấu ức chế và bế tắc của Al Jazira.
- 63'Thẻ vàng liên tiếp xuất hiện, Mohammed Rabii bị cảnh cáo
Phút 63, trọng tài tiếp tục phải rút thẻ vàng cảnh cáo Mohammed Rabii sau pha va chạm trên sân. Trận đấu đang nóng lên với hàng loạt án phạt dành cho hai đội, trong bối cảnh Al Ittihad vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước 0-3.
- 65'Al Ittihad tung Marwan Al-Sahafi vào sân ở phút 65
Phút 65, Al Ittihad thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Marwan Al-Sahafi được tung vào sân thay cho Moussa Diaby. Với lợi thế dẫn trước 0-3, đại diện này chủ động tính toán nhân sự nhằm duy trì thế trận chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 68'Thay người ở phút 68: Richard Akonnor vào sân
Ở phút 68, Richard Akonnor được tung vào sân để thay thế cho Vinicius Mello. Trong bối cảnh đang bị Al Ittihad dẫn trước 0-3, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội nhà.
- 68'Momodou Jatta vào sân thế chỗ Bruno Oliveira
Phút 68, trận đấu ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi Momodou Jatta được tung vào sân để thế chỗ cho Bruno Oliveira. Đây là động thái điều chỉnh nhằm gia tăng sức tươi trẻ và tìm kiếm làn gió mới trong lối chơi cho khoảng thời gian còn lại.
- 68'Phút 68: Salih Malkoçoğlu thế chỗ Marcus Meloni
Ở phút 68, Salih Malkoçoğlu được tung vào sân để thay thế cho Marcus Meloni. Quyết định rút Meloni ra nghỉ diễn ra không lâu sau khi cầu thủ này phải nhận thẻ vàng ở phút 61, một sự thay đổi nhân sự cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn cho đội nhà.
- 69'Marwan Al-Sahafi nâng tỷ số lên 0-4 cho Al Ittihad
Phút 69, Youssef En-Nesyri châm ngòi để Marwan Al-Sahafi lập công, nâng tỷ số lên 0-4 cho Al Ittihad. Đội khách tiếp tục thể hiện sự áp đảo tuyệt đối trước Al Jazira với bàn thắng thứ bốn trong trận đấu.
- 72'George Ilenikhena vào sân thay Youssef En-Nesyri
Phút 72, George Ilenikhena được tung vào sân thay thế cho Youssef En-Nesyri. Với lợi thế dẫn trước 0-4 quá an toàn, đây là sự thay đổi nhân sự hợp lý nhằm làm mới hàng công và giữ sức cho các trụ cột.
- 72'Điều chỉnh nhân sự ở phút 72: Ahmed Al-Julaydan vào sân
Phút 72, Ahmed Al-Julaydan được tung vào sân thế chỗ Jan-Carlo Simić. Quyết định thay người này diễn ra trong bối cảnh tỷ số đang là 0-4 nghiêng về Al Ittihad, còn bản thân Simić trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 44.
- 73'Al Ittihad nắm chắc chiến thắng khi đã dẫn 0-4
Bước sang phút 73, Al Ittihad đang nắm lợi thế vô cùng lớn với tỷ số 0-4 dù thời lượng kiểm soát bóng nghiêng về hai bên khá cân bằng (49-51%). Al Jazira nỗ lực dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số và áp đảo ở chỉ số phạt góc 8-2, nhưng số lần dứt điểm trúng đích của hai đội vẫn đang là 4-4.
- 76'Igor Serrote vào sân thay Mohammed Rabii ở phút 76
Phút 76, Al Jazira thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Igor Serrote được tung vào sân thế chỗ cho Mohammed Rabii, cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng trước đó. Trong bối cảnh đang bị Al Ittihad dẫn trước 0-4, đội nhà rất cần những nhân tố mới để củng cố lại thế trận trong thời gian còn lại.
- 80'Simon Banza ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-4 cho Al Jazira
Phút 80, nhận đường kiến tạo từ Richard Akonnor, Simon Banza dứt điểm tung lưới Al Ittihad để rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Al Jazira. Pha lập công giúp đội bóng tìm thấy bàn thắng giải tỏa sau khi để đối phương liên tục gia tăng cách biệt.
- 81'Al Ittihad tung Rakan Kaabi vào thay Steven Bergwijn
Phút 81, Al Ittihad thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Rakan Kaabi được tung vào sân để thế chỗ Steven Bergwijn. Dù Al Jazira vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-4 ở phút 80, Al Ittihad vẫn nắm thế chủ động và sự điều chỉnh này giúp đội khách làm tươi mới lực lượng trong những phút cuối trận.
- 85'Al Ittihad giữ vững lợi thế cách biệt ở phút 85
Bước sang phút 85, Al Jazira nỗ lực gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 cùng 10 - 2 phạt góc nhưng vẫn bất lực trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. Al Ittihad thi đấu thực dụng và làm chủ tình thế với lợi thế dẫn 1 - 4, bất chấp tổng số lần dứt điểm của đội chủ nhà là 11 - 6.
- 86'Elias Sagna vào sân thay Milson ở phút 86
Phút 86, Elias Sagna được tung vào sân để thế chỗ cho Milson. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-4 nghiêng về Al Ittihad, sự thay đổi nhân sự muộn màng này khó tạo nên khác biệt đáng kể trong những phút ít ỏi còn lại.
- KTKết thúc: Al Jazira 1-4 Al Ittihad
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.
Cập nhật lúc 00:57 12/08/2026
Thông tin tổng quan trước trận đấu
Màn so tài giữa Al Jazira và Al Ittihad diễn ra vào lúc 23h00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Mohammed Bin Zayed Stadium. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp đáng chú ý thuộc khuôn khổ vòng sơ loại của giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu lục, AFC Champions League Elite.
Tính chất sinh tử của cuộc đối đầu
Trận đấu này áp dụng thể thức loại trực tiếp, nơi tấm vé bước tiếp vào vòng trong chỉ dành cho đội giành chiến thắng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, còn đội thất bại sẽ lập tức bị loại khỏi giải đấu. Khác với các trận đấu tính điểm ở vòng bảng, cuộc chạm trán này không có thứ hạng để cải thiện, buộc cả hai đội phải thi đấu với tinh thần không còn đường lùi.
Kịch bản và kỳ vọng chiến thuật
Do tính chất khốc liệt của một trận loại trực tiếp, cả Al Jazira và Al Ittihad dự kiến sẽ bước vào trận đấu với sự tập trung và cẩn trọng cao độ. Lợi thế điểm tựa sân nhà Mohammed Bin Zayed Stadium hứa hẹn tiếp thêm sự tự tin cho Al Jazira, trong khi Al Ittihad phải thể hiện bản lĩnh thi đấu để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại AFC Champions League Elite.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)