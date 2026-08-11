76' Igor Serrote vào sân thay Mohammed Rabii ở phút 76

Phút 76, Al Jazira thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Igor Serrote được tung vào sân thế chỗ cho Mohammed Rabii, cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng trước đó. Trong bối cảnh đang bị Al Ittihad dẫn trước 0-4, đội nhà rất cần những nhân tố mới để củng cố lại thế trận trong thời gian còn lại.