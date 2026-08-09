Thắng đậm Rotherham 4-1, West Brom đi tiếp, tiễn đối thủ rời League Cup Đánh bại Rotherham với tỷ số 4-1 ngay trên sân New York Stadium ở vòng 128 đội League Cup, West Brom giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội chủ nhà chính thức bị loại.

Rotherham 1 - 4 West Brom Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rotherham tiếp đón West Brom.

8' J. Morgan mở tỷ số sớm cho West Brom Ngay ở phút 8, West Brom đã khai thông thế bế tắc nhờ pha lập công của J. Morgan sau đường kiến tạo từ H. Whitwell . Bàn thắng sớm giúp đội khách vượt lên dẫn 0-1 ngay trên sân New York Stadium.

24' H. Whitwell nhân đôi cách biệt cho West Brom Phút 24, H. Whitwell lập công giúp West Brom nâng tỷ số lên 0-2, qua đó nhân đôi cách biệt cho đội khách. Pha ghi bàn này cụ thể hóa thế trận hoàn toàn áp đảo của West Brom khi họ nắm tới 73% thời lượng kiểm soát bóng trên sân New York Stadium.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' West Brom điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, West Brom quyết định có sự thay đổi nhân sự khi F. Myhre được tung vào sân để thế chỗ H. Whitwell . Với lợi thế dẫn trước 0-2 cùng thế trận kiểm soát hoàn toàn, đội khách có lý do để làm mới đội hình nhằm duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại.

48' West Brom áp đảo hoàn toàn đầu hiệp hai Bước sang phút 48, West Brom tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi nắm lợi thế dẫn 0 - 2 cùng tỷ lệ cầm bóng vượt trội 29% - 71% . Đội khách liên tục ép sân với chênh lệch dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 0 - 5 ), đẩy Rotherham vào thế hoàn toàn chịu trận.

55' F. Myhre nâng tỷ số lên 0-3 cho West Brom Phút 55, F. Myhre lập công nới rộng cách biệt lên 0-3 cho West Brom. Bàn thắng thứ ba của đội khách giúp họ tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo ngay tại sân New York Stadium.

56' Rotherham điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba Ngay sau khi nhận bàn thua thứ ba, Rotherham thực hiện sự thay đổi người ở phút 56 khi B. Cover được tung vào sân thế chỗ O. Ashley . Đội chủ nhà đang trải qua những phút thi đấu vô cùng vất vả khi để West Brom áp đảo và dẫn trước 0-3.

61' J. Morgan nâng tỷ số lên 0-4 cho West Brom Phút 61, J. Morgan ghi bàn nới rộng cách biệt lên 0-4 cho West Brom. Đội khách đang tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo trước chủ nhà Rotherham ngay tại New York Stadium.

61' West Brom hoàn toàn làm chủ thế trận Vượt qua mốc một giờ thi đấu, West Brom tiếp tục áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng 30% - 70% . Đội khách liên tục bắn phá khung thành Rotherham với tổng số cú dứt điểm 5 - 15 (trúng đích 1 - 9 ), qua đó thoải mái bảo vệ lợi thế dẫn 0 - 4 .

62' Rotherham thay người sau bàn thua thứ tư Phút 62, ngay sau khi nhận bàn thua thứ tư, Rotherham quyết định đưa A. Martha vào sân thay thế P. Mullin . Trong thế bị dẫn 0-4 và hoàn toàn lép vớp về mặt thế trận, đội chủ nhà đang rất cần những nhân tố mới để tìm kiếm cơ hội khởi sắc hơn.

65' West Brom tung M. Johnston vào thay J. Morgan Phút 65, West Brom có sự thay đổi người khi M. Johnston được tung vào sân thay cho J. Morgan . Việc dẫn trước Rotherham 0-4 giúp đội khách thi đấu thong dong và chủ động xoay tua nhân sự trong thời gian còn lại.

73' West Brom rút A. Mowatt ra nghỉ, trao cơ hội cho J. Molumby Phút 73, West Brom tiến hành thay đổi nhân sự khi J. Molumby được tung vào sân thế chỗ A. Mowatt . Trong bối cảnh đã dẫn trước Rotherham 0-4 và kiểm soát hoàn toàn thế trận, đây là điều chỉnh hợp lý nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73' West Brom đưa C. Townsend vào sân ở phút 73 Phút 73, West Brom thực hiện thay đổi nhân sự khi C. Townsend được tung vào sân thế chỗ C. Styles . Nắm lợi thế dẫn 0-4 quá an toàn, đội khách chủ động điều chỉnh đội hình để giữ sức cho các trụ cột trong phần còn lại của trận đấu.

73' West Brom tung B. Stewart vào sân ở phút 73 Phút 73, West Brom có sự thay đổi người trên hàng công khi B. Stewart được tung vào sân thế chỗ A. Heggebo . Đang nắm lợi thế dẫn 0-4 rất an toàn, đội khách chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột trong thời gian còn lại.

73' West Brom áp đảo hoàn toàn Rotherham Bước sang phút 73, West Brom hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% cùng áp lực dồn dập về phía khung thành Rotherham. Đội khách tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 16 (trúng đích 1 - 10 ), qua đó dễ dàng làm chủ thế trận khi đang dẫn 0 - 4 .

76' Rotherham thay người: J. Rafferty vào sân thế chỗ D. Hall Phút 76, Rotherham thực hiện sự thay đổi người khi J. Rafferty được tung vào sân thay cho D. Hall . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi đã bị West Brom dẫn trước 0-4.

77' Rotherham tung A. Nemane vào sân ở phút 77 Phút 77, Rotherham thực hiện sự thay đổi người khi A. Nemane được tung vào sân thay cho J. Buyabu . Trong thế bị đối thủ dẫn trước 0-4, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để hy vọng cải thiện thế trận trong phần còn lại của trận đấu.

78' B. Cover nhận thẻ vàng khi Rotherham lâm vào thế bế tắc Phút 78, B. Cover bên phía Rotherham phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị West Brom dẫn trước 0-4 và hoàn toàn lép vế về thế trận, đội chủ nhà đang gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm bàn thắng danh dự.

85' West Brom áp đảo hoàn toàn trong những phút cuối Bước sang phút 85, West Brom vẫn duy trì thế trận áp đảo toàn diện khi nắm 29% - 71% thời lượng kiểm soát bóng và dẫn trước 0 - 4 . Sự vượt trội của đội khách được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 6 - 17 (trúng đích 1 - 10 ), khiến Rotherham hoàn toàn rơi vào thế chịu trận.

87' F. Tavares ghi bàn danh dự cho Rotherham Phút 87, F. Tavares dứt điểm tung lưới West Brom từ đường kiến tạo của A. Martha , rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Rotherham. Dù bàn thắng đến ở những phút cuối khi đối thủ đã tạo khoảng cách quá lớn, đây vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận của đội chủ nhà tại New York Stadium.

90+2' F. Tavares nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Phút 90+2', F. Tavares bên phía Rotherham phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà tỏ ra tương đối ức chế và nôn nóng khi trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng với tỷ số 1-4 nghiêng về West Brom.

KT Kết thúc: Rotherham 1-4 West Brom Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 01:22 09/08/2026

Rotherham Thống kê West Brom 29% Kiểm soát bóng 71% 8 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 10 1 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 7 5 Việt vị 4 6 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Jimmy Morgan West Brom 2 bàn Harry Whitwell West Brom 1 bàn · 1 kiến tạo Fábio Tavares Rotherham 1 bàn Felix Horn Myhre West Brom 1 bàn Ar'Jany Martha Rotherham 1 kiến tạo · điểm 7.3 Callum Styles West Brom 1 kiến tạo · điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Rotherham và West Brom diễn ra lúc 23h30 ngày 08/08/2026 trên sân vận động New York Stadium đang thu hút sự chú ý lớn tại đấu trường EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến quyết liệt khi cả hai câu lạc bộ đều hướng tới mục tiêu giành tấm vé bước tiếp vào vòng trong.

Cục diện sinh tử tại vòng loại trực tiếp

Tính chất của trận đấu này trở nên vô cùng căng thẳng bởi giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng đấu tiếp theo, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi. Do đây không phải là cuộc đua ở vòng bảng, cả hai đội bóng đều không có cơ hội tích lũy điểm số hay cải thiện thứ hạng, buộc phải thi đấu với sự tập trung cao nhất ngay từ những phút đầu tiên.

Thành tích đối đầu nghiêng về West Brom

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, West Brom đang là đội nắm giữ lợi thế tâm lý lớn hơn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, West Brom đã thể hiện sự áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng. Bên cạnh đó, Rotherham chỉ có được 1 lần đánh bại đối thủ và hai đội chưa trải qua bất kỳ trận hòa nào trong chuỗi trận này.

Nhận định chung về trận đấu

Được thi đấu trên sân nhà New York Stadium sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng dành cho Rotherham để tìm kiếm kết quả có lợi. Tuy nhiên, West Brom với thành tích đối đầu vượt trội hứa hẹn sẽ tạo ra bài kiểm tra đầy thách thức cho đội chủ nhà. Cả hai chiến lược gia dự kiến sẽ đưa ra những tính toán cẩn trọng nhằm tối ưu hóa cơ hội đi tiếp trong trận cầu không có chỗ cho những sai lầm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rotherham · 1 thắng 0 hòa West Brom · 4 thắng West Brom 2 - 0 Rotherham WB Rotherham 0 - 2 West Brom WB Rotherham 3 - 1 West Brom ROT West Brom 3 - 0 Rotherham WB West Brom 2 - 1 Rotherham WB

Rotherham 5 trận gần nhất B H T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới West Brom 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới