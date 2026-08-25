13' Fleetwood Town kiểm soát thế trận sau bàn mở tỷ số

Sau bàn thắng sớm để vượt lên dẫn trước 1-0, Fleetwood Town đang hoàn toàn làm chủ cục diện với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 67% - 33%. Nhịp độ trận đấu diễn ra khá chặt chẽ và chưa có nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra khi chỉ số dứt điểm giữa hai đội vẫn đang là 1 - 0.