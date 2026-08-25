Thắng đậm Shrewsbury 4-0, Fleetwood Town đi tiếp và tiễn đối thủ rời League Cup
Vùi dập Shrewsbury với tỷ số 4-0 trên sân Highbury Stadium tại vòng Round of 64 League Cup, Fleetwood Town giành quyền đi tiếp vào vòng trong, đồng thời khiến đối thủ chính thức bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Fleetwood Town tiếp đón Shrewsbury.
- 8'W. Boyle phản lưới, Fleetwood Town mở tỷ số
Bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ 8 khi W. Boyle bên phía Shrewsbury lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Fleetwood Town vượt lên dẫn 1-0. Đội chủ sân Highbury Stadium sớm nắm lợi thế dẫn bàn dù chưa tạo ra cú dứt điểm trúng đích nào.
- 13'Fleetwood Town kiểm soát thế trận sau bàn mở tỷ số
Sau bàn thắng sớm để vượt lên dẫn trước 1-0, Fleetwood Town đang hoàn toàn làm chủ cục diện với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 67% - 33%. Nhịp độ trận đấu diễn ra khá chặt chẽ và chưa có nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra khi chỉ số dứt điểm giữa hai đội vẫn đang là 1 - 0.
- 25'Fleetwood Town kiểm soát thế trận sau nửa hiệp một
Bước qua phút 25, Fleetwood Town vẫn nắm giữ thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42%. Dù bị dẫn 1-0, Shrewsbury đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (3 - 4) cùng phạt góc (0 - 2), song hàng thủ chủ nhà vẫn duy trì được sự tập trung.
- 28'C. Evans nhân đôi cách biệt cho Fleetwood Town
Phút 28, nhận đường kiến tạo từ M. Helm, C. Evans đã dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Fleetwood Town. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế rất lớn ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.
- 35'C. Evans nâng tỷ số lên 3-0 cho Fleetwood Town
Phút 35, đón đường chuyền từ M. Helm, C. Evans dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Fleetwood Town. Ba bàn thắng liên tiếp chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế áp đảo hoàn toàn trước Shrewsbury.
- 37'A. Jude-Boyd nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi
Phút 37, A. Jude-Boyd bên phía Shrewsbury phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Tâm lý của các cầu thủ Shrewsbury đang gặp nhiều ức chế khi liên tục để Fleetwood Town dẫn trước 3-0 chỉ trong hiệp thi đấu đầu tiên.
- 37'Fleetwood Town duy trì cách biệt an toàn
Bước sang phút 37, Fleetwood Town hoàn toàn làm chủ tình hình nhờ lợi thế dẫn trước 3-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 56% - 44%. Shrewsbury dù rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ với số pha dứt điểm 4 - 5 và phạt góc 0 - 3, nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Fleetwood Town điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Fleetwood Town tiến hành thay đổi nhân sự khi W. Davies vào sân thế chỗ C. Evans. Nắm giữ cách biệt an toàn 3-0, ban huấn luyện đội chủ nhà có sự chủ động trong việc xoay tua đội hình để duy trì quyền kiểm soát.
- 46'Shrewsbury điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Shrewsbury tiến hành thay đổi nhân lực khi T. Sang được tung vào sân thế chỗ A. Jude-Boyd. Quyết định làm mới đội hình được đưa ra trong bối cảnh Fleetwood Town đang dẫn 3-0 và Jude-Boyd cũng đã phải nhận một thẻ vàng trước đó.
- 46'Shrewsbury thay người ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Shrewsbury quyết định làm mới đội hình khi tung T. Anderson vào sân thay thế cho I. Fletcher. Bị Fleetwood Town dẫn cách biệt 3-0 sau 45 phút đầu tiên, đội khách buộc phải có những điều chỉnh về mặt nhân sự để tìm kiếm hy vọng thu hẹp khoảng cách.
- 48'S. Rooney nhận thẻ vàng đầu hiệp hai
Phút 48, S. Rooney bên phía Fleetwood Town phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 rất an toàn, đội chủ sân Highbury Stadium vẫn cần duy trì sự tập trung và tránh những thẻ phạt không đáng có.
- 49'Fleetwood Town duy trì lợi thế ba bàn
Bước sang phút 49, Fleetwood Town vẫn nắm trọn lợi thế dẫn 3-0 dù thế trận diễn ra khá giằng co với tỷ lệ cầm bóng 51% - 49%. Shrewsbury nỗ lực tìm kiếm cơ hội khi nhỉnh hơn về số pha phạt góc (0 - 4) và tổng số lần dứt điểm (5 - 6), nhưng đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt tình hình trên sân.
- 54'Thẻ vàng cho J. Gbode bên phía Shrewsbury
Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Gbode sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn trước 3-0, các cầu thủ Shrewsbury dường như đang gặp nhiều ức chế tâm lý và liên tiếp phải nhận thẻ phạt.
- 58'Fleetwood Town điều chỉnh nhân sự trên sân
Phút 58, Fleetwood Town có sự thay đổi người khi A. Murphy được tung vào sân thay cho M. Helm. Với cách biệt dẫn trước 3-0, đội chủ nhà có thể chủ động tính toán nhân sự cho phần còn lại của trận đấu.
- 61'Shrewsbury làm mới hàng công trong thế bị dẫn sâu
Phút 61, Shrewsbury quyết định điều chỉnh lực lượng khi G. Lloyd được tung vào sân thay cho J. Gbode. Đang bị đối thủ dẫn trước 3-0, đội khách rất cần những làn gió mới để tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt.
- 62'Shrewsbury nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt
Bước sang phút 62, Shrewsbury gia tăng sức ép với số lần dứt điểm nhỉnh hơn 5 - 7 và vượt trội ở thống kê phạt góc 1 - 5. Tuy vậy, Fleetwood Town vẫn làm chủ tình hình khi duy trì thời lượng cầm bóng 51% - 49% và bảo toàn vững chắc cách biệt ba bàn.
- 71'Fleetwood Town điều chỉnh nhân sự, R. Cirino vào sân
Phút 71, Fleetwood Town quyết định làm mới đội hình khi tung R. Cirino vào sân thay thế cho D. Andrew. Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà hoàn toàn chủ động trong việc điều tiết nhịp độ và nhân sự cho quãng thời gian còn lại.
- 71'Fleetwood Town rút C. McLean nghỉ ngơi
Phút 71, Fleetwood Town thực hiện sự thay đổi người khi A. Cannon được tung vào sân để thế chỗ C. McLean. Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 rất an toàn, đội chủ nhà Highbury Stadium chủ động làm mới nhân sự để duy trì thế trận vượt trội.
- 71'Fleetwood Town tung R. Coughlan vào sân
Phút 71, Fleetwood Town có sự thay đổi nhân sự khi R. Coughlan được tung vào sân thay thế cho A. Loupalo-Bi. Nắm lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính làm mới lực lượng để duy trì sự chủ động trên sân Highbury Stadium.
- 74'Thêm thẻ vàng cho Shrewsbury sau pha phạm lỗi của K. Berkoe
Phút 74, K. Berkoe của Shrewsbury phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Fleetwood Town dẫn trước 3-0, đội khách ngày càng gặp nhiều bế tắc và liên tục phải nhận các án phạt cảnh cáo.
- 74'Shrewsbury nỗ lực dồn ép nhưng bất thành
Bước sang phút 74, Shrewsbury nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn 47% - 53% cùng 6 - 10 lần dứt điểm. Dẫu vậy, hàng thủ Fleetwood Town vẫn đứng vững nhờ 4 - 0 pha cứu thua xuất sắc để bảo toàn tỷ số cách biệt 3-0.
- 78'Shrewsbury làm mới đội hình ở phút 78
Phút 78, Shrewsbury thực hiện sự thay đổi người khi B. Pendleton được tung vào sân thay cho K. Berkoe. Đang bị Fleetwood Town dẫn trước 3-0, đội khách cần thêm những nhân tố mới nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt trong khoảng thời gian còn lại.
- 86'Fleetwood Town vững vàng bảo toàn tỷ số 3 - 0
Tiến về những phút cuối trận, Shrewsbury nỗ lực dâng cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 46% - 54% cùng số quả phạt góc 3 - 6 nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ Fleetwood Town vẫn thi đấu đầy tập trung và tạo ra 4 - 0 cứu thua để giữ vững cách biệt an toàn.
- 90'W. Davies nâng tỷ số lên 4-0 cho Fleetwood Town
Phút 90, W. Davies ghi tên mình lên bảng điện tử để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Fleetwood Town. Pha lập công ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng đã nhấn chìm mọi hy vọng của Shrewsbury trên sân Highbury Stadium.
- KTKết thúc: Fleetwood Town 4-0 Shrewsbury
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.
Cập nhật lúc 03:35 26/08/2026
Trận chạm trán giữa Fleetwood Town và Shrewsbury diễn ra vào lúc 01:45 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Highbury Stadium mang tính chất của một màn so tài sinh tử. Với thể thức loại trực tiếp, cả hai đội bóng đều hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng để bước tiếp vào vòng sau, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức dừng cuộc chơi.
Sự tự tin từ phong độ gần đây của đôi bên
Bước vào cuộc đọ sức quan trọng này, cả Fleetwood Town lẫn Shrewsbury đều sở hữu tâm lý tương đối thoải mái nhờ kết quả tích cực vừa qua. Fleetwood Town vừa giành trọn vẹn 1 chiến thắng ở trận đấu gần nhất, mang lại động lực tinh thần rất lớn cho các cầu thủ trước sự cổ vũ của khán giả nhà.
Ở bên kia chiến tuyến, Shrewsbury cũng không hề kém cạnh khi vừa giành được 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất. Đội khách cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng tạo nên thế trận sòng phẳng trong chuyến hành quân đầy thử thách sắp tới.
Cục diện đối đầu cân bằng giữa hai đội bóng
Xét về thành tích chạm trán, lịch sử ghi nhận sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai câu lạc bộ. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy mỗi bên đều có được 2 trận thắng và hai đội hòa nhau 1 trận. Điều này phản ánh rõ nét việc đôi bên không có sự chênh lệch quá lớn về mặt thực lực mỗi khi đụng độ.
Tính chất loại trực tiếp tại Highbury Stadium nhiều khả năng sẽ buộc cả Fleetwood Town và Shrewsbury phải thi đấu tập trung, thận trọng tối đa trong từng pha xử lý. Một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm cá nhân đều có thể định đoạt tấm vé đi tiếp của trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)