Thắng đậm Stevenage, Reading giành vé đi tiếp còn chủ nhà bị loại ở League Cup Đánh bại chủ nhà Stevenage 0-3 trên sân Broadhall Way nhờ các pha lập công của Brown, Lane và Williams, Reading giành quyền đi tiếp vào vòng trong League Cup, trong khi Stevenage ngậm ngùi dừng bước.

Stevenage 0 - 3 Reading Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stevenage tiếp đón Reading.

9' J. Brown mở tỷ số sớm cho Reading Ngay phút thứ 9, J. Brown đã đưa Reading vượt lên dẫn trước 0-1 sau đường chuyền thuận lợi của P. Lane. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm lợi thế lớn ngay trên sân Lamex Stadium trong trận đấu loại trực tiếp này.

13' Stevenage nỗ lực kiểm soát sau bàn thua Bị dẫn trước, Stevenage chủ động đẩy cao đội hình và nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn với 59% - 41% . Dù vậy, sức ép của đội chủ nhà chưa thực sự hiệu quả khi tỷ số dứt điểm vẫn đang nghiêng về phía Reading với 1 - 2 (trúng đích 0 - 1 ).

24' P. Lane nhân đôi cách biệt cho Reading Phút 24, P. Lane tỏa sáng ghi bàn nâng tỷ số lên 0-2 cho Reading. Đội khách đang thể hiện sự hiệu quả vượt trội ngay tại sân Lamex Stadium khi tận dụng tối đa các cơ hội để nắm lợi thế an toàn từ sớm.

25' Reading kiểm soát thế trận với lợi thế dẫn bàn Nắm lợi thế dẫn trước 0-2, Reading tiếp tục duy trì sự chủ động sau 25 phút thi đấu với thời lượng cầm bóng 43% - 57%. Dù số pha dứt điểm của hai bên đang cân bằng ở mức 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), đội khách vẫn cho thấy sự lấn lướt khi vượt trội ở chỉ số phạt góc 0 - 2.

29' D. Butler nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 29, hậu vệ D. Butler bên phía Stevenage phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua thế trận đầy khó khăn khi sớm bị Reading dẫn trước 0-2.

37' Reading giữ vững cách biệt hai bàn Bước sang phút 37, thế trận diễn ra khá giằng co khi thời lượng cầm bóng giữa hai đội là 49% - 51% và tổng số pha dứt điểm đang ngang bằng 4 - 4. Dù vậy, Reading cho thấy sự hiệu quả vượt trội ở khâu dứt điểm trúng đích (2 - 3) để duy trì lợi thế dẫn trước 0-2 trên bảng tỷ số.

41' J. R. Dorsett A. nhận thẻ vàng ở phút 41 Phút 41, J. R. Dorsett A. của Reading phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 , đội khách cần giữ cái đầu lạnh trong các pha tranh chấp ở những phút cuối hiệp 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Stevenage thay người ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ, Stevenage lập tức có sự điều chỉnh nhân sự khi tung C. Piergianni vào sân thay cho T. Vancooten . Đội chủ nhà cần tạo ra sự khác biệt để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế khi đang bị Reading dẫn trước 0-2.

49' Reading duy trì lợi thế dẫn bàn an toàn Bước sang đầu hiệp hai với lợi thế dẫn 0-2 , Reading chủ động chơi chắc chắn dù Stevenage cầm bóng nhỉnh hơn với 52% - 48% . Dù đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm cơ hội với tổng số pha dứt điểm là 5 - 4 , các vị khách vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống cố định khi áp đảo phạt góc 0 - 3 .

59' Stevenage thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ Phút 59, Stevenage quyết định làm mới đội hình khi tung M. Mellon vào sân thế chỗ J. Roberts . Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2 và rất cần tạo ra đột biến để nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng.

59' Stevenage thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ Phút 59, Stevenage quyết định có sự thay đổi nhân sự khi J. Knight được tung vào sân thế chỗ T. Taylor . Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2 và rất cần những phương án mới trên hàng công để xoay chuyển tình thế.

62' Reading duy trì lợi thế dẫn bàn trước Stevenage Bước qua phút 62, Stevenage nỗ lực kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Ở chiều ngược lại, Reading thi đấu đầy hiệu quả khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm trúng đích 2 - 4 cùng số quả phạt góc 2 - 4 để giữ vững cách biệt 0-2 .

71' Stevenage tung J. Magennis vào sân Phút 71, Stevenage quyết định làm mới hàng công khi tung J. Magennis vào sân thế chỗ cho P. Patterson . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt trong bối cảnh đang bị dẫn trước 0-2.

71' Stevenage làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn thắng Phút 71, Stevenage quyết định có sự thay đổi nhân sự trên sân khi D. Kemp được tung vào sân thế chỗ O. Sanderson . Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới phương án tấn công trong bối cảnh vẫn đang bị Reading dẫn trước 0-2.

75' Reading giữ vững cách biệt trước sức ép của Stevenage Bước sang phút 75, Stevenage nỗ lực kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% - 47% nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng vẫn tỏ ra thiếu sắc bén ở khâu cuối cùng. Trong khi đó, Reading thi đấu đầy thực dụng khi tạo ra sự vượt trội về độ chính xác với số lần dứt điểm trúng đích là 3 - 4 , qua đó bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 0-2 .

81' Reading điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 81, Reading thực hiện sự thay đổi người khi K. Lisbie được tung vào sân để thay thế cho G. Earthy . Với lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn khoảng cách an toàn trong thời gian thi đấu còn lại.

85' R. Williams nâng tỷ số lên 0-3 cho Reading Phút 85, từ đường kiến tạo của K. Lisbie , R. Williams dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-3 cho Reading. Bàn thắng muộn này gần như dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Stevenage ngay trên sân Broadhall Way.

87' Reading giữ vững lợi thế cách biệt lớn Trận đấu bước sang phút 87' với cách biệt an toàn 0-3 nghiêng về phía Reading. Dù Stevenage nỗ lực kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng 55% - 45% và tung ra số pha dứt điểm 11 - 8 , các tình huống dứt điểm trúng đích của họ vẫn kém hơn đối thủ ở mức 3 - 4 và chưa thể tạo nên khác biệt.

90' C. Piergianni nhận thẻ vàng ở phút 90 Phút 90, C. Piergianni bên phía Stevenage phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi hành vi phi thể thao. Việc đang bị dẫn 0-3 khiến các cầu thủ chủ nhà khó giữ được sự bình tĩnh ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90' Thẻ vàng cảnh cáo dành cho B. Ward Phút 90, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo B. Ward bên phía Reading vì lỗi phi thể thao. Trận đấu đang trôi về những phút cuối khi đội khách vẫn giữ vững cách biệt tỷ số 0-3.

90' Reading rút P. Lane ra nghỉ ở phút 90 Ở phút 90, Reading tiến hành thay đổi nhân sự khi đưa D. Kyerewaa vào sân thay thế cho P. Lane . Với việc đang dẫn trước 0-3 ở những phút cuối trận, đội khách hoàn toàn chủ động điều chỉnh để khép lại trận đấu.

KT Kết thúc: Stevenage 0-3 Reading Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:35 26/08/2026

Đội hình chính thức Stevenage Sơ đồ 4-1-4-1 Reading Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leam Richardson 1 Filip Marschall 22 Jack Taylor 15 Terence Vancooten 6 Lewis Freestone 3 Dan Butler 4 Jordan Houghton 11 Jordan Roberts 7 Terry Taylor 8 Daniel Phillips 44 Phoenix Patterson 18 Oliver Sanderson 1 Joel Pereira 39 Ashqar Ahmed 23 Conor Masterson 16 Benn Ward 3 Jeriel Dorsett 6 Liam Fraser 8 Charlie Savage 17 George Earthy 14 Randell Williams 32 Paddy Lane 18 Jacob Brown Dự bị Stevenage 12 Daniel Barden 5 Carl Piergianni 43 Charlie Brown 26 Joe Knight 14 Saxon Earley 10 Daniel Kemp 9 Josh Magennis 28 Michael Mellon 19 Jamie Reid Reading 25 Jack Stevens 5 Haydon Roberts 42 Boyd Beacroft 49 Emmanuel Osho 10 Lewis Wing 4 Andy Rinomhota 28 Josh Stokes 11 Daniel Kyerewaa 19 Kyreece Lisbie Cập nhật đội hình lúc 01:20 26/08/2026

Stevenage Thống kê Reading 56% Kiểm soát bóng 44% 13 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 5 5 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Paddy Lane Reading 1 bàn · 1 kiến tạo Randell Williams Reading 1 bàn Jacob Brown Reading 1 bàn Kyreece Lisbie Reading 1 kiến tạo · điểm 6.6 Dan Butler Stevenage Điểm 7.3 Conor Masterson Reading Điểm 7.2

Trận so tài giữa Stevenage và Reading diễn ra lúc 01:45 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Lamex Stadium mang ý nghĩa sống còn khi hai câu lạc bộ bước vào thể thức loại trực tiếp. Ở cục diện này, không có chỗ cho những toan tính cầm hòa hay bảo toàn điểm số, bởi đội giành chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp, còn đội thất bại buộc phải dừng bước.

Bối cảnh trận đấu và tính chất loại trực tiếp

Bước vào một trận đấu có tính chất một mất một còn, sự tập trung và bản lĩnh ở những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp. Với lợi thế sân nhà Lamex Stadium, Stevenage có được điểm tựa quen thuộc để triển khai đấu pháp, trong khi Reading cần thể hiện sự vững vàng trong chuyến làm khách đầy thử thách.

Phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu

Cả Stevenage và Reading đều bước vào màn so tài này với đà tâm lý hưng phấn khi đều giành chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Việc duy trì được cảm giác chiến thắng giúp hai đội nhập cuộc với sự tự tin cao độ nhằm tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần đối đầu gần nhất, Reading đang nắm giữ sự nhỉnh hơn đôi chút. Cụ thể, Reading giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Stevenage có 1 lần ca khúc khải hoàn. Sự cân bằng tương đối qua các lần so tài trước đó dự báo một thế trận giằng co và khó lường giữa đôi bên.

Kịch bản chiến thuật trên sân Lamex Stadium

Trước tính chất quyết định của vòng đấu loại trực tiếp, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi tuyến phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tham vọng đi tiếp tan biến, do đó nhịp độ trận đấu có thể diễn ra chặt chẽ trong phần lớn thời gian.

Stevenage nhiều khả năng sẽ tận dụng ưu thế sân nhà để chủ động kiểm soát cự ly đội hình, trong khi Reading sẽ chú trọng vào các tình huống chuyển đổi trạng thái để tìm kiếm kẽ hở từ hàng thủ đối phương. Đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ nắm giữ chiếc vé bước tiếp vào vòng trong.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Stevenage · 1 thắng 2 hòa Reading · 2 thắng Stevenage 1 - 0 Reading STE Reading 1 - 0 Stevenage REA Reading 1 - 1 Stevenage Hòa Stevenage 1 - 1 Reading Hòa Stevenage 0 - 1 Reading REA

Stevenage 5 trận gần nhất B H T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Reading 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới