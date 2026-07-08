Thắng đè bẹp Cambuur 0-4 ngay tại Kooi Stadion, Excelsior khởi đầu thăng hoa Đánh bại chủ nhà Cambuur với tỷ số 0-4 tại Kooi Stadion ở trận ra quân Eredivisie, Excelsior giành trọn 3 điểm nhờ cú đúp của Naujoks cùng các bàn thắng của Yegoian và Garden, đẩy đội chủ nhà vào thất bại nặng nề ngay vòng đấu đầu tiên.

Cambuur 0 - 4 Excelsior Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cambuur tiếp đón Excelsior.

12' Excelsior áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Sau 12 phút thi đấu, Excelsior đang làm chủ thế trận khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 23% - 77% trước Cambuur. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, cơ hội nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện khi chỉ số dứt điểm dừng ở mức 1 - 1 (trúng đích 0 - 0 ).

17' I. Yegoian mở tỷ số cho Excelsior Phút 17, từ đường kiến tạo của G. de Regt , I. Yegoian dứt điểm thành công mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Excelsior. Bàn thắng sớm giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng ngay trên sân Kooi Stadion.

26' Excelsior làm chủ thế trận Trôi qua 26 phút thi đấu, Excelsior đang kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 33% - 67% so với Cambuur. Dù tổng số lần dứt điểm của hai bên đang là 3 - 3, sự hiệu quả nghiêng về phía đội khách với 0 - 1 lần sút trúng đích để duy trì lợi thế dẫn 0 - 1.

31' N. Naujoks lập công, Excelsior nhân đôi cách biệt Phút 31, nhận đường chuyền từ I. Yegoian , N. Naujoks dứt điểm chính xác đưa Excelsior vươn lên dẫn 0-2. Bàn thắng giúp đội khách cụ thể hóa sự áp đảo trên sân Kooi Stadion khi họ đang kiểm soát bóng tới 67%.

40' Excelsior áp đảo toàn diện, duy trì lợi thế 0 - 2 Tiến gần đến phút 40, Excelsior tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với 34% - 66% thời lượng giữ bóng trước Cambuur. Đội khách đã thực hiện 4 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 3) và làm chủ cuộc chơi với lợi thế 0 - 2 tương đối an toàn.

42' D. Garden nâng tỷ số lên 0-3 cho Excelsior Phút 42, S. Janssen kiến tạo thuận lợi để D. Garden ghi bàn, nới rộng khoảng cách lên 0-3 cho Excelsior. Đội khách đang thi đấu vô cùng hiệu quả khi tận dụng tối đa cơ hội để gia tăng lợi thế lớn ngay trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Cambuur điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp 2 Ngay đầu hiệp 2 ở phút 46', Cambuur đưa ra sự thay đổi người khi S. Bouhoudane được tung vào sân thay thế cho R. van de Pavert . Việc phải chịu cách biệt 0-3 sau hiệp thi đấu đầu tiên buộc đội chủ nhà phải sớm có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự cải thiện trong thế trận.

46' Cambuur thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Cambuur có sự thay đổi nhân sự khi M. Costarelli được tung vào sân thay cho R. Mulders . Trong bối cảnh đang bị Excelsior dẫn trước 0-3, đội chủ nhà rất cần những điều chỉnh nhân sự để hy vọng cải thiện thế trận.

52' Excelsior làm chủ thế trận sau giờ nghỉ Bước sang phút 52, Excelsior vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động khi đang dẫn trước Cambuur 0 - 3. Đội khách vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 43% - 57% và tỏ ra hiệu quả hơn ở chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 4, khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

64' Excelsior làm chủ trận đấu với lợi thế 0-3 Bước sang phút 64, Excelsior tiếp tục nắm thế chủ động khi đang duy trì lợi thế dẫn trước 0-3 . Đội khách kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 46% - 54% và tỏ ra vượt trội về sự hiệu quả khi sở hữu 2 - 6 cú dứt điểm trúng đích (tổng dứt điểm 9 - 12 ).

65' Cambuur tung E. Apkakou vào sân nhằm cải thiện thế trận Phút 65, Cambuur có sự thay đổi nhân sự khi E. Apkakou được tung vào sân để thay thế L. Jetten . Trong bối cảnh đang bị Excelsior dẫn trước 0-3, đội chủ nhà rất cần một làn gió mới để tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

69' N. Naujoks ghi bàn, Excelsior nâng tỷ số lên 0-4 Phút 69, N. Naujoks lập công nới rộng cách biệt lên 0-4 cho Excelsior. Đội khách đang tạo nên trận đấu vô cùng áp đảo ngay trên sân Kooi Stadion của Cambuur.

74' Excelsior điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, Excelsior thực hiện sự thay đổi người khi D. Garden rời sân nhường chỗ cho N. Groen . Với lợi thế dẫn trước 0-4 rất an toàn, đội khách chủ động xoay tua lực lượng và duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

74' Excelsior rút N. Martens rời sân, tung C. Widell vào thay Ở phút 74, Excelsior tiến hành thay đổi nhân sự khi C. Widell được tung vào sân để thế chỗ cho N. Martens . Với khoảng cách an toàn 0-4, đội khách chủ động thực hiện những sự điều chỉnh nhằm bảo toàn lực lượng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

75' Excelsior điều chỉnh nhân sự: A. Sliti vào sân thay I. Yegoian Phút 75, Excelsior thực hiện sự thay đổi người khi A. Sliti được tung vào sân thay cho I. Yegoian . Đang dẫn trước 0-4 đầy an toàn, đội khách chủ động giữ sức cho các trụ cột và duy trì sự tươi mới trong lối chơi ở những phút cuối.

76' Excelsior duy trì thế áp đảo trước Cambuur Bước sang phút 76, Excelsior tiếp tục nắm giữ lợi thế quá lớn với tỷ số 0 - 4 trước Cambuur. Dù thời lượng cầm bóng giữa hai đội khá cân bằng 49% - 51%, đội khách tỏ ra vượt trội hoàn toàn về độ hiệu quả khi có 10 - 15 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 7) để đè bẹp mọi hy vọng của đội chủ nhà.

81' Excelsior tung O. Turay vào sân thay S. Janssen Phút 81, Excelsior có sự thay đổi người khi O. Turay được tung vào sân thay cho S. Janssen . Dẫn trước 0-4 đầy thuyết phục, đội khách thong dong điều chỉnh đội hình để khép lại những phút cuối trận.

81' Cambuur tung W. van der Goot vào sân ở phút 81 Phút 81, Cambuur thực hiện sự thay đổi nhân sự khi W. van der Goot được tung vào sân thay thế cho S. Vink . Trong bối cảnh đang bị Excelsior dẫn trước 0-4, điều chỉnh này có thể nhằm mang lại nguồn năng lượng mới cho đội chủ nhà ở những phút cuối trận.

85' Excelsior tung I. Silva Timas vào sân ở phút 85 Phút 85, Excelsior thực hiện sự thay đổi người khi I. Silva Timas được tung vào sân để thay thế cho G. de Regt . Nắm lợi thế dẫn trước 0-4 quá an toàn, đội khách chủ động đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm dưỡng sức cho các trụ cột ở thời điểm cuối trận.

88' Excelsior áp đảo Cambuur trong những phút cuối Bước sang phút 88, Excelsior vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và duy trì lợi thế dẫn 0-4 trước Cambuur. Sự áp đảo của đội khách thể hiện rõ qua thông số dứt điểm 10-16 (trúng đích 2-7 ) cùng 5-7 quả phạt góc, đẩy chủ nhà vào thế chịu trận trong phần lớn thời gian.

90+2' VAR từ chối bàn thắng của I. Silva Timas Ở phút 90+2', I. Silva Timas đã đưa được bóng vào lưới Cambuur nhưng công nghệ VAR xác định tiền đạo của Excelsior đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận, tuy nhiên kết quả 0-4 vẫn hoàn toàn đảm bảo một chiến thắng tưng bừng cho đội khách trong những phút bù giờ.

KT Kết thúc: Cambuur 0-4 Excelsior Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

Cập nhật lúc 02:50 08/08/2026

Đội hình chính thức Cambuur Sơ đồ 4-3-3 · HLV Johan Plat Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruben den Uil 1 Thijs Jansen 16 Rik Mulders 4 Ismaël Baouf 6 Jamal Amofa 23 Lucas Jetten 14 Ryan van de Pavert 10 Rafik El Arguioui 8 Nicky Souren 29 Iwan Henstra 9 Skye Vink 11 Ilyes Hamache 1 Stijn van Gassel 17 Nolan Martens 3 Rick Meissen 14 Jan Plug 15 Simon Janssen 6 Daniel van Vianen 10 Noah Naujoks 20 Lennard Hartjes 8 Irakli Yegoian 19 David Garden 11 Gyan de Regt Dự bị Cambuur 21 Jasper Meijster 24 Matthijs Kalisvaart 33 Buddy Vogelzang 28 Morgan Costarelli 3 Jorn Berkhout 40 Wessel van der Goot 18 Wiebe van der Heide 48 Damian Westerhof 17 Ethan Apkakou Excelsior 16 Celton Biai 22 Osman Turay 4 Casper Widell 24 Giuliano Cairo 5 Stan Henderikx 21 Ilano Silva Timas 34 Noa el Hamdaoui 18 Valentin Sulzbacher 23 Yaqub Finey Cập nhật đội hình lúc 00:45 08/08/2026

Cambuur Thống kê Excelsior 46% Kiểm soát bóng 54% 11 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 9 5 Phạt góc 8 6 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Noah Naujoks Excelsior 2 bàn Irakli Yegoian Excelsior 1 bàn · 1 kiến tạo David Garden Excelsior 1 bàn Ilano Silva Timas Excelsior 1 bàn Simon Janssen Excelsior 2 kiến tạo · điểm 8.3 Gyan de Regt Excelsior 1 kiến tạo · điểm 6.9

Thời gian: 01:00 ngày 08/08/2026

Địa điểm: Kooi Stadion

Cambuur sẽ tiếp đón Excelsior tại Eredivisie trong trận đấu có sự tương phản rõ rệt về vị trí trên bảng xếp hạng. Cambuur hiện đứng hạng 1, trong khi Excelsior xếp hạng 15; tuy nhiên, cả hai đội đều chưa có điểm. Bối cảnh này khiến vị trí hiện tại chưa đủ để tạo ra kết luận tuyệt đối về tương quan chuyên môn giữa hai bên.

Vị trí trên bảng xếp hạng tạo điểm nhấn

Cambuur bước vào trận đấu với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, một lợi thế đáng chú ý về mặt bối cảnh. Dù vậy, việc đội chủ nhà vẫn có 0 điểm cho thấy thứ hạng hiện tại chưa phản ánh một khoảng cách điểm số giữa hai đội. Vì thế, Cambuur sẽ cần biến lợi thế sân Kooi Stadion và vị trí cao hơn thành thế chủ động thực tế trong trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Excelsior đứng hạng 15 và cũng chưa có điểm. Vị trí thấp hơn có thể khiến đội khách phải tiếp cận trận đấu với sự thận trọng, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đây không phải cơ sở để xem Excelsior là đội hoàn toàn lép vế, bởi khoảng cách điểm số giữa hai bên hiện chưa xuất hiện.

Đối đầu gần đây nghiêng về Excelsior

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Cambuur thắng 2 trận, hòa 0 trận và Excelsior thắng 3 trận. Cán cân này cho thấy Excelsior có ưu thế nhẹ về kết quả đối đầu, đồng thời các cuộc chạm trán gần đây không tạo ra xu hướng hòa.

Con số trên cũng đặt thêm sức ép lên Cambuur. Đội chủ nhà có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng cần phá vỡ xu hướng đối đầu bất lợi để củng cố niềm tin. Với Excelsior, thành tích thắng 3 trong 5 lần gặp gần nhất có thể là điểm tựa tinh thần khi bước vào Kooi Stadion.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Với lợi thế sân nhà và vị trí hạng 1, Cambuur nhiều khả năng phải là đội tìm cách kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc đưa bóng lên phía trước, mà còn là khả năng duy trì sức ép đủ lâu để biến ưu thế bối cảnh thành cơ hội rõ ràng.

Excelsior có thể ưu tiên cách tiếp cận an toàn hơn, chờ thời điểm chuyển trạng thái khi Cambuur dâng cao. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy đội khách không xa lạ với việc giành kết quả tích cực trước đối thủ này. Vì vậy, Cambuur cần hạn chế những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và tránh để thế trận bị kéo vào những pha đôi công thiếu kiểm soát.

Ở khía cạnh chiến thuật, điểm then chốt sẽ là cách hai đội xử lý thời điểm mất bóng. Nếu Cambuur đoạt lại bóng nhanh và duy trì được cự ly đội hình hợp lý, đội chủ nhà có thể tạo ra sức ép liên tục. Ngược lại, nếu Excelsior thoát được lớp áp lực đầu tiên, ưu thế đối đầu gần đây có thể giúp họ thi đấu tự tin hơn.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Thông tin hiện có không nêu danh sách cầu thủ chấn thương, án treo giò hoặc đội hình dự kiến của Cambuur và Excelsior. Vì vậy, chưa thể xác định những điều chỉnh nhân sự cụ thể hay tác động của từng vị trí lên kế hoạch thi đấu.

Điều này khiến khả năng tổ chức chiến thuật của tập thể trở thành yếu tố đáng chú ý hơn. Cambuur cần chứng minh vị trí trên bảng xếp hạng bằng sự chủ động, trong khi Excelsior có cơ sở để tin vào cách vận hành từng giúp họ thắng 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Nhận định trước trận

Cambuur sở hữu lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng Excelsior lại nhỉnh hơn về thành tích đối đầu gần đây. Việc cả hai đội cùng có 0 điểm khiến trận đấu khó được đánh giá chỉ dựa trên thứ hạng. Thay vào đó, khả năng kiểm soát thế trận của Cambuur và năng lực chống chịu, chuyển trạng thái của Excelsior sẽ là những điểm quyết định.

Đây là cuộc đấu mà Cambuur có lý do để chủ động, còn Excelsior có thể nhập cuộc với sự thực dụng. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội nào duy trì được cấu trúc thi đấu tốt hơn trong những thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa vào lợi thế sân nhà hay lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cambuur · 2 thắng 0 hòa Excelsior · 3 thắng Excelsior 3 - 2 Cambuur EXC Cambuur 0 - 1 Excelsior EXC Cambuur 1 - 0 Excelsior CAM Excelsior 0 - 1 Cambuur CAM Excelsior 4 - 1 Cambuur EXC

Cambuur 5 trận gần nhất B B T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Excelsior 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Cambuur 0 0 0 0 0 0 2 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0 3 Telstar 0 0 0 0 0 0 … 14 Willem II 0 0 0 0 0 0 15 Excelsior 0 0 0 0 0 0 16 ADO Den Haag 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Cambuur ✚ W. Kooistra (Inactive) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ W. Kooistra (Inactive) ✚ D. Visser (Knee Injury) Excelsior ✚ K. Bos (Injury) ✚ K. Bos (Injury)