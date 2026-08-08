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    Thắng Derby 2-1 tại Pride Park, Lincoln đi tiếp, tiễn chủ nhà khỏi League Cup

    Đại Ngàn08/08/2026 17:19

    Đánh bại Derby 2-1 ngay trên sân Pride Park Stadium tại vòng 128 League Cup, Lincoln chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi chủ nhà Derby đành chấp nhận bị loại khỏi giải đấu.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Derby 1-2 Lincoln: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Derby1 - 2LincolnKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Derby tiếp đón Lincoln.

    • 3'B. House mở tỷ số sớm cho Lincoln

      Ngay phút 3, Lincoln đã vươn lên dẫn trước sau pha phối hợp chính xác giữa I. VarfolomeevB. House, người dứt điểm ghi bàn mở tỷ số. Trận đấu trên sân Pride Park khởi đầu đầy thuận lợi cho đội khách khi họ sớm vượt lên dẫn 0-1 trước Derby.

    • 15'Derby áp đảo kiểm soát bóng dù sớm chịu bàn thua

      Dù sớm bị Lincoln dẫn trước 0 - 1, Derby vẫn đang làm chủ thế trận trong 15 phút đầu tiên nhờ thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 88% - 12%. Dẫu vậy, đội khách lại tỏ ra tối ưu hiệu quả khi ghi bàn ở cú dứt điểm 0 - 1 và quả phạt góc 0 - 1 duy nhất từ đầu trận.

    • 23'D. Jefferies nhân đôi cách biệt cho Lincoln

      Phút 23, D. Jefferies lập công sau đường kiến tạo của F. Draper, nâng tỷ số lên 0-2 cho Lincoln. Dù chỉ kiểm soát 21% thời lượng bóng, đội khách vẫn thi đấu cực kỳ hiệu quả để nhân đôi lợi thế ngay tại Pride Park.

    • 27'Lincoln dẫn 0 - 2 dù Derby kiểm soát bóng vượt trội

      Tới phút 27, Derby dù kiểm soát bóng tới 79% - 21% nhưng vẫn đang lâm vào thế bị Lincoln dẫn trước 0 - 2. Đội khách thi đấu cực kỳ hiệu quả khi sở hữu số lần dứt điểm nhỉnh hơn là 2 - 3 (trúng đích 1 - 2) để nắm chắc lợi thế trên sân.

    • 32'Thẻ vàng phạt A. Reach bên phía Lincoln

      Phút 32, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Reach sau tình huống can thiệp quyết liệt. Dù Lincoln đang tạo ra lợi thế dẫn 0-2 ngay tại Pride Park, đội khách vẫn sẵn sàng va chạm để bảo vệ thành quả.

    • 35'L. Travis nhận thẻ vàng khi Derby rơi vào thế bế tắc

      Phút 35, đến lượt L. Travis bên phía Derby phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị Lincoln dẫn trước 0-2 ngay tại Pride Park Stadium, chiếc thẻ phạt này càng cho thấy sự nôn nóng và bế tắc của đội chủ nhà.

    • 40'Derby kiểm soát bóng vượt trội nhưng Lincoln sắc bén hơn

      Tiến gần đến phút 40, Derby áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 69% - 31% nhưng gặp nhiều bế tắc. Ngược lại, Lincoln tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn với chỉ số dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 3) để duy trì lợi thế dẫn trước 0 - 2.

    • 45+1'S. Szmodics thắp lại hy vọng cho Derby trước giờ nghỉ

      Phút 45+1', S. Szmodics tỏa sáng đúng vào phút bù giờ của hiệp một để ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 cho Derby. Pha lập công quan trọng này giúp đội chủ sân Pride Park Stadium vực dậy tinh thần sau khi để Lincoln sớm vượt lên dẫn trước.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Derby tung D. Sanderson vào sân ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Derby có sự thay đổi nhân sự khi D. Sanderson được tung vào sân thế chỗ M. Clarke. Dù áp đảo với 71% thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà vẫn đang bị Lincoln dẫn 1-2 và sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khởi sắc trong lối chơi.

    • 48'Thẻ vàng cho B. House ngay đầu hiệp hai

      Phút 48, B. House bên phía Lincoln phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội khách từ đầu trận, trong bối cảnh Lincoln chịu nhiều sức ép nhằm bảo vệ tỷ số 1-2 trên sân Pride Park Stadium.

    • 52'Derby ép sân nhưng Lincoln dứt điểm hiệu quả hơn

      Bước sang phút 52, Derby nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi nắm giữ tới 71% - 29% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Lincoln dù nhường thế trận vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công với số lần dứt điểm nhỉnh hơn 4 - 7 (trúng đích 2 - 3) để duy trì lợi thế dẫn 1-2.

    • 63'Derby điều chỉnh nhân sự: F. Bilbija thay O. Fraulo

      Phút 63, Derby quyết định thực hiện sự thay đổi người khi F. Bilbija được tung vào sân thế chỗ cho O. Fraulo. Đang trong thế bị Lincoln dẫn trước 1-2 ngay tại Pride Park Stadium, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để hiện thực hóa ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng gỡ hòa.

    • 63'Derby thay người nhằm tìm bàn gỡ

      Phút 63, Derby có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi M. Johnston được tung vào sân thay cho C. Blackett-Taylor. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Lincoln dẫn trước 1-2.

    • 63'Derby thay người nhằm tìm bàn gỡ

      Phút 63, Derby quyết định có sự thay đổi nhân sự khi C. Forsyth được tung vào sân thế chỗ C. Taylor. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thế bị Lincoln dẫn 1-2.

    • 64'Derby cầm bóng áp đảo nhưng Lincoln hiệu quả hơn

      Dù Derby làm chủ thời lượng cầm bóng 70% - 30%, Lincoln mới là đội chơi hiệu quả hơn khi duy trì lợi thế dẫn 1 - 2 tới phút 64. Đội khách triển khai lối đá phản công sắc bén, vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 3) cũng như phạt góc 2 - 4.

    • 67'Lincoln tăng cường nhân sự, R. Towler vào sân

      Phút 67, câu lạc bộ Lincoln thực hiện sự thay đổi người khi R. Towler vào sân thay thế cho D. Jefferies. Đội khách đang nỗ lực gia cố tuyến dưới nhằm bảo vệ lợi thế với tỷ số 1-2 trước sức ép từ Derby.

    • 79'Lincoln tung T. Olaofe vào sân ở phút 79

      Phút 79, Lincoln quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung T. Olaofe vào sân thay cho F. Draper. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 1-2 trước Derby trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 79'Lincoln điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

      Phút 79, Lincoln thực hiện sự thay đổi người khi R. Hackett-Fairchild được tung vào sân thay cho R. Street. Khi tỷ số đang là 1-2, đội khách bổ sung nhân sự mới nhằm duy trì thể lực và bảo toàn lợi thế trong khoảng thời gian cuối trận.

    • 79'Lincoln củng cố lực lượng, M. Melia vào sân ở phút 79

      Phút 79, Lincoln có sự thay đổi người trên hàng công khi M. Melia được tung vào sân để thay thế B. House. Đây là sự bổ sung thể lực cần thiết cho đội khách ở giai đoạn cuối trận, nhất là khi B. House trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.

    • 79'Derby áp đảo cầm bóng nhưng Lincoln sắc bén hơn

      Bước sang phút 79, Derby nỗ lực làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng vượt trội 70% - 30% nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Lincoln vẫn tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 3 - 3) và phạt góc 3 - 4 để bảo vệ lợi thế dẫn 1-2.

    • 80'Derby tung L. Salvesen vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 80, Derby quyết định làm mới hàng công khi tung L. Salvesen vào sân thay thế cho S. Szmodics. Trong bối cảnh đang bị Lincoln dẫn 1-2 dù nắm 70% thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà rất cần nhân tố mới để gia tăng sức ép ở những phút cuối.

    • 88'Lincoln rút A. Reach rời sân ở phút 88

      Phút 88, Lincoln thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Elder vào sân thay cho A. Reach. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế 1-2 trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu.

    • KTKết thúc: Derby 1-2 Lincoln

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

    Cập nhật lúc 22:56 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Derby
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Eustace
    Lincoln
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Jacob Widell Zetterström
    23
    Joe Ward
    6
    Sondre Langås
    5
    Matt Clarke
    18
    Charlie Taylor
    29
    Oscar Fraulo
    27
    Lewis Travis
    11
    Sammie Szmodics
    8
    Bobby Clark
    33
    Corey Blackett-Taylor
    9
    Carlton Morris
    1
    George Wickens
    2
    Tendayi Darikwa
    22
    Thomas Hamer
    25
    Deji Elerewe
    3
    Adam Reach
    18
    Ben House
    24
    Varfolomieiev Ivan
    14
    Conor McGrandles
    16
    Dom Jefferies
    17
    Robert Street
    34
    Freddie Draper
    Dự bị
    Derby
    31 Josh Vickers28 Dion Sanderson3 Craig Forsyth22 Max Johnston40 Cruz Allen41 Charlie Smith37 Owen Eames15 Lars-Jørgen Salvesen13 Filip Bilbija
    Lincoln
    46 Joe Gauci21 James Pardington4 Andrei Coubiș6 Ryley Towler20 Callum Elder7 Reeco Hackett-Fairchild23 Joshua Honohan19 Isaac Olaofe10 Mason Melia
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026
    DerbyThống kêLincoln
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    7
    Dứt điểm
    14
    4
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    6
    11
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Ben House
    Ben House
    Lincoln
    1 bàn
    Sammie Szmodics
    Sammie Szmodics
    Derby
    1 bàn
    Dom Jefferies
    Dom Jefferies
    Lincoln
    1 bàn
    Varfolomieiev Ivan
    Varfolomieiev Ivan
    Lincoln
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Freddie Draper
    Freddie Draper
    Lincoln
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Jacob Widell Zetterström
    Jacob Widell Zetterström
    Derby
    Điểm 7.3

    Thông tin trước trận đấu

    Cuộc đối đầu giữa Derby và Lincoln diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Pride Park, thuộc khuôn khổ giải đấu EFL Cup (Carabao Cup). Trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn khi hai đội bước vào cuộc so tài mang tính chất sống còn.

    Ở trận đấu này, thể thức thi đấu được áp dụng là loại trực tiếp. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng tiếp theo, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước tại giải đấu. Do không phải là các trận đấu vòng bảng, cả hai câu lạc bộ đều không có cơ hội tích lũy điểm số hay cải thiện thứ hạng, buộc phải dồn toàn bộ sự tập trung cho mục tiêu thắng bại ngay trong thời gian thi đấu.

    Lịch sử đối đầu giữa hai đội

    Lịch sử ghi nhận sự tương quan lực lượng khá cân bằng nhưng Derby vẫn nhỉnh hơn một chút về thành tích chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Derby đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và để Lincoln thắng 1 trận.

    Kết quả đối đầu trong quá khứ cho thấy Lincoln không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, việc Derby sở hữu thành tích nhỉnh hơn trong 5 lần chạm trán gần đây mang lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng này trước khi bước vào cuộc tái đấu.

    Phân tích chiến thuật và cục diện

    Với lợi thế thi đấu trên thánh địa Pride Park, Derby chắc chắn muốn áp đặt lối chơi nhằm sớm tìm kiếm lợi thế. Sự cổ vũ của khán giả nhà là điểm tựa tinh thần lớn giúp các cầu thủ Derby duy trì nhịp độ trận đấu và kiểm soát thế trận.

    Trong khi đó, Lincoln dù gặp bất lợi về sân bãi nhưng tính chất loại trực tiếp của EFL Cup luôn chứa đựng những kịch bản bất ngờ. Cả hai đội đều phải tính toán kỹ lưỡng bởi một sai lầm nhỏ trong phòng ngự cũng có thể trả giá bằng cả chiến dịch. Sự thận trọng và tính kỷ luật trong khâu tổ chức đội hình sẽ là chìa khóa then chốt quyết định tấm vé đi tiếp.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Derby · 2 thắng2 hòaLincoln · 1 thắng
    20/01/2024
    Lincoln
    0 - 0
    Derby
    Hòa
    22/12/2023
    Derby
    3 - 1
    Lincoln
    DER
    20/09/2023
    Derby
    2 - 0
    Lincoln
    DER
    15/02/2023
    Derby
    1 - 1
    Lincoln
    Hòa
    14/09/2022
    Lincoln
    2 - 0
    Derby
    LIN
    Derby
    5 trận gần nhất
    HBTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Lincoln
    5 trận gần nhất
    BTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thắng Derby 2-1 tại Pride Park, Lincoln đi tiếp, tiễn chủ nhà khỏi League Cup
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