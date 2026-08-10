Thắng Exeter City 2-0, Plymouth giành vé đi tiếp tại League Cup, đối thủ chính thức bị loại Ghi liền hai bàn ở phút 90 nhờ công của Hartridge và Pepple trên sân Home Park, Plymouth đánh bại Exeter City 2-0 ở vòng 128 đội League Cup để đi tiếp vào vòng trong, đồng thời tiễn đối thủ rời giải đấu.

Plymouth 2 - 0 Exeter City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Plymouth tiếp đón Exeter City.

12' Plymouth chủ động ép sân trong 12 phút đầu Nhập cuộc chủ động trên sân nhà, Plymouth sớm làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36% trước Exeter City sau 12 phút thi đấu. Dù nhỉnh hơn về cơ hội với chỉ số dứt điểm 2 - 0 , sức ép của đội chủ nhà vẫn chưa mang lại sự khác biệt khi số lần dứt điểm trúng đích của hai bên vẫn dừng ở con số 0 - 0 .

19' Thẻ vàng sớm cho C. Cummins bên phía Exeter City Phút 19, C. Cummins bên phía Exeter City đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Home Park giữa Plymouth và Exeter City vẫn đang diễn ra tương đối giằng co khi tỷ số hiện tại là 0-0.

24' Plymouth chủ động ép sân Exeter City Bước sang phút 24, Plymouth đang làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41% . Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương và đã tung ra 3-0 cú dứt điểm (trúng đích 1-0 ), buộc thủ môn Exeter City phải có 1 lần cứu thua. Trong khi đó, đội khách thi đấu chịu trận và chưa tạo ra được pha dứt điểm nào khi tỷ số vẫn đang là 0-0 .

36' Plymouth gia tăng sức ép lên khung thành Exeter City Tính đến phút 36, Plymouth đang chiếm ưu thế trên sân với 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà chủ động gia tăng áp lực và đã tạo ra 5 - 2 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 0 ), buộc thủ môn Exeter City phải nỗ lực thực hiện 0 - 3 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số hòa 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Exeter City điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Exeter City có sự thay đổi nhân sự khi H. Kite được tung vào sân thay thế cho J. Doyle-Hayes . Đội khách bước vào hiệp hai trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và cần thêm làn gió mới để cải thiện thế trận.

49' Plymouth gia tăng áp lực đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai, Plymouth tiếp tục gia tăng áp lực với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 2 - 0 ). Exeter City phải gồng mình phòng ngự và đã cần tới 0 - 2 lần cứu thua để duy trì tỷ số hòa 0 - 0 .

63' Plymouth ép sân toàn diện nhưng chưa thể mở tỷ số Bước sang phút 63, Plymouth vẫn đang hoàn toàn chủ động trên sân khi liên tục dồn ép Exeter City. Đội chủ nhà áp đảo với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và tạo ra 14 - 5 cú dứt điểm (trúng đích 4 - 0). Dù vậy, sự tập trung của hàng thủ đối phương cùng chỉ số cứu thua 0 - 4 vẫn đang giữ trận đấu ở tỷ số 0 - 0.

65' Exeter City tung E. Sutherland vào sân thay G. Edwards Phút 65, Exeter City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Sutherland được tung vào sân để thế chỗ cho G. Edwards . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại luồng sinh khí mới trong hiệp hai của trận đấu tại Cúp Liên đoàn.

65' Exeter City tung J. Gordon vào sân ở phút 65 Phút 65, ban huấn luyện Exeter City quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa J. Gordon vào sân thay thế cho T. Perry . Đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ mang lại làn sóng tấn công khởi sắc hơn trong trận đấu tại League Cup.

67' Plymouth tung M. Sorinola vào sân ở phút 67 Phút 67, Plymouth thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Sorinola được tung vào sân thay cho X. Amaechi . Dù tạo ra sức ép lớn với 14 cú dứt điểm, đội chủ nhà vẫn đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số 0-0.

72' Exeter City làm mới nhân sự ở phút 72 Phút 72, Exeter City quyết định có sự thay đổi nhân sự khi G. Birch được tung vào sân thay cho R. Cole . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang ở thế giằng co với tỷ số 0-0, sự xuất hiện của G. Birch được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội khách.

75' Plymouth ép sân nghẹt thở nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 75, Plymouth tiếp tục gia tăng sức ép nghẹt thở lên phần sân của Exeter City với tỷ lệ kiểm soát bóng 63% - 37% . Sự lấn lướt của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 4 - 0 ) cùng 5 - 1 phạt góc, tuy nhiên bảng điện tử vẫn chưa thể nhảy số và tỷ số tạm thời là 0 - 0.

77' Plymouth điều chỉnh nhân sự: J. Pleguezuelo vào thay M. Ross Phút 77, Plymouth thực hiện sự thay đổi người khi J. Pleguezuelo được tung vào sân thay thế cho M. Ross . Đội chủ nhà tạo ra sự tươi mới trong đội hình cho khoảng thời gian then chốt còn lại của trận đấu tại League Cup.

78' Thẻ vàng cho E. Sutherland bên phía Exeter City Phút 78, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Sutherland bên phía Exeter City. Trong bối cảnh Plymouth liên tục ép sân và tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách phải thi đấu rất vất vả để đứng vững ở những phút cuối trận.

87' E. Sutherland của Exeter City dính thẻ vàng phút 87 Ở phút 87, E. Sutherland bên phía Exeter City phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Cầu thủ của Exeter City nhận án phạt trong bối cảnh trận đấu thuộc League Cup trên sân Home Park đang diễn ra đầy quyết liệt.

87' Exeter City mất người, Sutherland nhận thẻ đỏ ở phút 87 Phút 87, khó khăn chồng chất với Exeter City khi E. Sutherland nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ rời sân. Việc mất người ở những phút cuối khiến đại diện Exeter City rơi vào thế bất lợi lớn.

87' Plymouth dồn lực ép sân trong những phút cuối Bước sang phút 87, Plymouth vẫn đang nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng với tỷ lệ cầm bóng 63% - 37% trước Exeter City. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về chỉ số dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 4 - 0) cùng số cú phạt góc 6 - 2, nhưng trận đấu vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc 0 - 0.

90' Plymouth tung F. Issaka vào sân ở phút 90 Đến phút 90, Plymouth quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung F. Issaka vào sân thay thế cho W. Harding . Đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép ở những phút cuối nhằm tận dụng lợi thế chơi hơn người để tìm kiếm bàn thắng khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

90+2' A. Hartridge ghi bàn mở tỷ số ở phút 90+2 Phút 90+2, A. Hartridge tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Plymouth . Tận dụng lợi thế chơi hơn người sau khi E. Sutherland của Exeter City nhận thẻ đỏ ở phút 87, đội chủ nhà cuối cùng cũng cụ thể hóa sức ép dồn dập thành bàn thắng muộn màng.

90+4' A. Pepple nới rộng cách biệt, Plymouth nâng tỷ số lên 2-0 Phút 90+4', A. Pepple lập công giúp Plymouth nhân đôi cách biệt lên 2-0. Tận dụng triệt để lợi thế chơi hơn người ở những phút bù giờ cuối trận, đội chủ nhà liên tiếp ghi bàn chớp ngoáng để đè bẹp hy vọng của Exeter City.

KT Kết thúc: Plymouth 2-0 Exeter City Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:54 11/08/2026

Đội hình chính thức Plymouth Sơ đồ 4-4-2 · HLV Tom Cleverley Exeter City Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Kevin McDonald 1 Murphy Cooper 45 Wes Harding 2 Mathias Ross 15 Alex Mitchell 22 Alex Hartridge 10 Xavier Amaechi 7 Harvey White 6 Malachi Boateng 11 Ronan Curtis 27 Aribim Pepple 9 Will Evans 1 Jack Bycroft 40 Edward James 5 Jack Fitzwater 3 Luca Woodhouse 11 Andrew Oluwabori 31 Jake Doyle-Hayes 16 Charlie Cummins 7 Gwion Edwards 8 Taylor Perry 12 Reece Cole 9 Jayden Wareham Dự bị Plymouth 21 James Storer 8 Joe Edwards 4 Brendan Sarpong-Wiredu 5 Julio Pleguezuelo 24 Caleb Roberts 25 Frederick Issaka 23 Bradley Ibrahim 29 Matthew Sorinola 43 James Sharpe Exeter City 22 Frankie Phillips 47 Liam Cartwright 46 Louie Cayless 14 Harry Kite 18 Liam Oakes 20 George Birch 10 Josh Gordon 19 Sonny Cox 23 Ethan Sutherland Cập nhật đội hình lúc 01:30 11/08/2026

Plymouth Thống kê Exeter City 63% Kiểm soát bóng 37% 21 Dứt điểm 7 6 Trúng đích 0 9 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Alex Hartridge Plymouth 1 bàn Aribim Pepple Plymouth 1 bàn Harvey White Plymouth 1 kiến tạo · điểm 7.9 Frederick Issaka Plymouth 1 kiến tạo Mathias Ross Plymouth Điểm 7.9 Malachi Boateng Plymouth Điểm 7.5

Cuộc đối đầu giữa Plymouth và Exeter City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/08/2026 trên sân vận động Home Park, trong khuôn khổ giải bóng đá EFL Cup (Carabao Cup). Đây là cuộc chạm trán nhận được nhiều sự chú ý bởi tính chất quan trọng của giải đấu cúp quốc nội nước Anh.

Sức nóng từ thể thức loại trực tiếp

Trận đấu này được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp khốc liệt. Đội chiến thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước tại giải đấu. Do không phải là thi đấu vòng bảng, cả Plymouth và Exeter City đều phải dốc toàn lực ngay từ những phút đầu tiên chứ không có cơ hội sửa sai.

Thi đấu trên thánh địa Home Park đem lại điểm tựa tinh thần không nhỏ cho Plymouth. Sự ủng hộ từ khán giả nhà là nguồn động viên lớn để họ triển khai lối chơi chủ động trước đối thủ.

Tương quan đối đầu giữa hai đội

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự nhỉnh hơn đôi chút nghiêng về phía đội chủ nhà. Cụ thể, Plymouth giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chấp nhận 1 thất bại trước Exeter City.

Dù lợi thế đối đầu quá khứ đang nghiêng về Plymouth, Exeter City vẫn là một đối thủ sẵn sàng tạo ra bất ngờ. Sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai tập thể hứa hẹn tạo nên thế trận giằng co và hấp dẫn.

Nhận định chung

Bên cạnh yếu tố sân nhà, Plymouth sở hữu sự tự tin từ kết quả đối đầu tốt hơn trong thời gian qua. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu cúp sinh tử luôn ẩn chứa những diễn biến bất ngờ. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra và giữ vững sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ nắm lợi thế lớn để giành quyền đi tiếp tại EFL Cup mùa này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Plymouth · 2 thắng 1 hòa Exeter City · 1 thắng Plymouth 2 - 2 Exeter City Hòa Exeter City 2 - 0 Plymouth EC Exeter City 0 - 1 Plymouth PLY Plymouth 4 - 2 Exeter City PLY Plymouth - Exeter City Hòa

Plymouth 5 trận gần nhất T H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Exeter City 5 trận gần nhất H B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới