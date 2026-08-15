Thắng Getafe 3-0, Deportivo Alavés chiếm ngôi đầu bảng còn đối phương rơi xuống đáy Chiến thắng 3-0 trước Getafe trên sân Estadio de Mendizorroza nhờ các bàn thắng của Tenaglia, Díaz và Rodriguez giúp Deportivo Alavés vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi đối thủ nhận thất bại nặng nề và rơi xuống vị trí cuối bảng.

Deportivo Alavés 3 - 0 Getafe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Deportivo Alavés tiếp đón Getafe.

10' Davinchi nhận thẻ vàng sớm ở phút 10 Ngay ở phút 10 của trận đấu, Davinchi đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân giữa Deportivo Alavés và Getafe hiện vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0.

13' Deportivo Alavés chủ động nhỉnh hơn về thế trận Trải qua 13 phút thi đấu, Deportivo Alavés đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 56-44 và nhỉnh hơn 1-0 ở chỉ số dứt điểm. Phía đối diện, Getafe thi đấu khá quyết liệt với 1-3 lần phạm lỗi nhằm làm giảm nhịp độ tấn công của đối phương.

23' Mario Martín nhận thẻ vàng ở phút 23 Phút 23, trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co khi Mario Martín phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai xuất hiện từ đầu trận, trong bối cảnh Deportivo Alavés và Getafe vẫn đang hòa nhau 0-0.

27' Getafe nhỉnh hơn kiểm soát bóng, Alavés dứt điểm chủ động Trận đấu trôi qua 27 phút với thế trận giằng co khi Getafe nhỉnh hơn ở tỷ lệ cầm bóng 46 - 54 , nhưng Deportivo Alavés mới là đội tạo ra cơ hội với chỉ số dứt điểm 2 - 0 . Lối chơi quyết liệt từ đội khách cũng khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn với chỉ số phạm lỗi 1 - 8 , trong bối cảnh hai bên vẫn đang hòa 0 - 0 .

39' Getafe cầm bóng tốt hơn nhưng Alavés tích cực dứt điểm Tiến gần tới những phút cuối hiệp một, thế trận giữa Deportivo Alavés và Getafe vẫn diễn ra giằng co khi tỷ số chưa được mở (0-0). Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 45-55, Getafe phải liên tục phạm lỗi để ngắt nhịp đối thủ với chỉ số phạm lỗi 2-8, trong khi Deportivo Alavés mới là đội tạo ra sự khác biệt với chỉ số dứt điểm 2-0.

41' Phút 41: VAR can thiệp ở tình huống của Kiko Femenía Phút 41, công nghệ VAR đã chính thức vào cuộc để xem xét kỹ lại tình huống liên quan đến Kiko Femenía . Trận đấu giữa Deportivo Alavés và Getafe đang diễn ra rất căng thẳng nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi (0-0).

42' Kiko Femenía nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 42 Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 42 khi Kiko Femenía nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu sau sự can thiệp từ VAR. Trong bối cảnh tỷ số đang là 0-0, bất lợi về quân số sẽ tạo ra thách thức vô cùng lớn trong thời gian còn lại của trận đấu.

44' HLV José Bordalás nhận thẻ vàng ở phút 44 Phút 44, HLV José Bordalás phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau những phản ứng gắt gao ngoài đường biên. Sức nóng của trận đấu đang bị đẩy lên đỉnh điểm ngay sau tấm thẻ đỏ của Kiko Femenía ở phút 42, trong bối cảnh Deportivo Alavés và Getafe vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

45+3' Denis Suárez nhận thẻ vàng ở bù giờ hiệp một Phút 45+3', Denis Suárez phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Những phút bù giờ của hiệp một diễn ra vô cùng căng thẳng với liên tiếp các án phạt được trọng tài rút ra, trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Getafe điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Getafe quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Enes Ünal được tung vào sân thay thế Davinchi . Quyết định rút Davinchi – hậu vệ đã dính thẻ vàng trong hiệp một – ra nghỉ được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tươi mới hơn trong thế trận đang hòa 0-0.

52' Alavés tích cực hãm thành dù kiểm soát bóng ít hơn Bước sang phút 52, Deportivo Alavés và Getafe vẫn duy trì tỷ số 0-0 trong thế trận giằng co. Dù lép vớ về tỷ lệ cầm bóng 47-53, Deportivo Alavés lại tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn với 6-2 lần hãm thành (trúng đích 2-1). Nhịp độ trận đấu thường xuyên bị ngắt quãng bởi các pha tranh chấp quyết liệt, phản ánh qua chỉ số phạm lỗi 10-11 giữa hai đội.

57' Mariano Díaz vào sân thay Aitor Mañas ở phút 57 Phút 57, Mariano Díaz được tung vào sân thế chỗ Aitor Mañas . Trong bối cảnh Deportivo Alavés và Getafe vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho mặt trận tấn công.

57' Mikel Rodriguez vào sân thế chỗ Denis Suárez Phút 57, Mikel Rodriguez được đưa vào sân thay cho Denis Suárez . Sự thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

64' Alavés áp đảo dứt điểm nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 64, Deportivo Alavés là đội thi đấu chủ động hơn dẫu tỷ lệ cầm bóng nghiêng nhẹ về Getafe với 48-52. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đối phương khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 8-2 (trúng đích 3-1), nhưng sự thiếu chính xác ở khâu cuối cùng khiến hai đội vẫn duy trì tỷ số 0-0.

65' Youssef Enríquez được tung vào sân ở phút 65 Đến phút 65, sự thay đổi nhân sự được thực hiện khi Youssef Enríquez được tung vào sân để thế chỗ Ángel Pérez . Ban huấn luyện hy vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại nét tươi mới cho lối chơi của đội bóng.

66' Abde Rebbach nhận thẻ vàng ở phút 66 Phút 66, Abde Rebbach là cái tên tiếp theo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu giữa Deportivo Alavés và Getafe tiếp tục diễn ra gián đoạn khi tỷ số vẫn đang là 0-0 .

66' Alberto Risco vào sân thay Mario Martín Phút 66, Alberto Risco được tung vào sân để thay thế cho Mario Martín , cầu thủ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 23. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang duy trì tỷ số 0-0, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi của Getafe.

73' Nahuel Tenaglia mở tỷ số cho Deportivo Alavés Phút 73, nhận đường chuyền từ Mariano Díaz , Nahuel Tenaglia lập công dứt điểm tung lưới đối phương, đưa Deportivo Alavés vươn lên dẫn 1-0 trước Getafe. Bàn thắng quan trọng giúp đội bóng cụ thể hóa ưu thế và khai thông thế bế tắc của trận đấu.

73' Jean Ives Valou vào sân thay Martín Satriano ở phút 73 Phút 73, Jean Ives Valou được tung vào sân để thay thế cho Martín Satriano . Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay ở thời điểm Deportivo Alavés vừa khai thông thế bế tắc để vươn lên dẫn 1-0.

76' Dakonam Djené nhận thẻ vàng ở phút 76 Phút 76, Dakonam Djené bên phía Getafe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sau khi để Deportivo Alavés vượt lên dẫn 1-0 ở phút 73, đội khách tỏ ra lúng túng và liên tiếp dính phạt trong nỗ lực gỡ hòa.

77' Deportivo Alavés lấn lướt nhờ hiệu suất dứt điểm Bước sang phút 77, Deportivo Alavés vẫn duy trì lợi thế dẫn 1-0 nhờ thế trận tấn công sắc bén. Dù tỷ lệ cầm bóng của hai bên đang cân bằng 50-50 , đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với 11-2 (trúng đích 5-1 ) và vượt trội về số quả phạt góc 4-2 .

81' Sebastián Boselli vào sân ở phút 81 Phút 81, Sebastián Boselli được tung vào sân thế chỗ cho Andrés García. Trong bối cảnh trận đấu bước vào những phút cuối và tỷ số đang là 1-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trên sân.

81' Getafe thay người: Saba Sazonov thế chỗ Dakonam Djené Phút 81, Getafe thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Saba Sazonov được tung vào sân để thế chỗ Dakonam Djené . Trong bối cảnh đang bị Deportivo Alavés dẫn 1-0, đội khách cố gắng làm mới lực lượng nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ trong những phút cuối trận.

85' Antonio Blanco nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng phạt Antonio Blanco trong bối cảnh sức nóng trận đấu liên tục gia tăng về cuối trận. Deportivo Alavés vẫn đang tập trung bảo vệ lợi thế 1-0 trước nỗ lực bám đuổi từ phía Getafe.

90+1' Mariano Díaz nổ súng, Deportivo Alavés nhân đôi cách biệt Đúng vào phút 90+1', Mariano Díaz đã dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-0 cho Deportivo Alavés. Pha lập công quý giá ở những phút bù giờ giúp Deportivo Alavés nhân đôi cách biệt và củng cố chắc chắn lợi thế.

90+2' Mariano Díaz nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', Mariano Díaz nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ cuối trận. Thi đấu thiếu người từ hiệp một và vừa bị Deportivo Alavés nới rộng khoảng cách lên 2-0, các cầu thủ Getafe tỏ ra mất bình tĩnh khi thời gian thi đấu không còn nhiều.

90+4' Mikel Rodriguez ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Deportivo Alavés Phút 90+4', nhận đường kiến tạo từ Mariano Díaz , Mikel Rodriguez lập công gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Deportivo Alavés . Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng đã nhấn chìm mọi hy vọng lội ngược dòng của Getafe.

90+4' Deportivo Alavés tung Carles Aleñá vào sân ở phút 90+4' Ở phút 90+4', Carles Aleñá được tung vào sân thay thế cho Abde Rebbach . Sự thay đổi người này diễn ra khi Deportivo Alavés đã nắm chắc chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Getafe trong những phút bù giờ cuối cùng.

90+4' Deportivo Alavés thay người ở những giây bù giờ Phút 90+4', Deportivo Alavés thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ander Guevara được tung vào sân thay cho Antonio Blanco . Khi tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Deportivo Alavés, sự điều chỉnh này chủ yếu giúp đội chủ nhà làm giảm nhịp độ trong những thời khắc cuối cùng.

90' Alavés áp đảo dứt điểm, bảo toàn lợi thế 1 - 0 Bước sang phút 90, Deportivo Alavés vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1 - 0 trước Getafe. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng (49 - 51), Alavés tỏ ra vượt trội hoàn toàn ở khả năng hãm thành với tổng số dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 5 - 2 ). Getafe không tạo ra nhiều sức ép nguy hiểm và đành chấp nhận lép vế trước lối chơi hiệu quả của đội chủ nhà.

KT Kết thúc: Deportivo Alavés 3-0 Getafe Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 02:31 16/08/2026

Đội hình chính thức Deportivo Alavés Sơ đồ 4-4-2 Getafe Sơ đồ 3-5-2 1 Antonio Sivera 17 Jonny Otto 14 Nahuel Tenaglia 16 Ville Koski 21 Abde Rebbach 7 Ángel Pérez 19 Pablo Ibáñez 8 Antonio Blanco 4 Denis Suárez 20 Aitor Mañas 11 Toni Martínez 13 David Soria 2 Dakonam Djené 5 Abdel Abqar 24 Zaid Romero 17 Kiko Femenía 11 Ramón Terrats 23 Orel Mangala 6 Mario Martín 3 Davinchi 21 Andrés García 10 Martín Satriano Dự bị Deportivo Alavés 3 Youssef Enríquez 6 Ander Guevara 9 Mariano Díaz 10 Carles Aleñá 12 Hugo Novoa 13 Adrián Rodríguez 18 Mikel Rodriguez 22 Miguel Rodríguez 23 Carlos Protesoni Getafe 1 Jiri Letacek 4 Saba Sazonov 9 Borja Mayoral 15 Sebastián Boselli 19 Enes Ünal 22 Johan Mojica 26 Jean Ives Valou 27 Ebrahima Drammeh 28 Alberto Risco Cập nhật đội hình lúc 23:51 15/08/2026

Deportivo Alavés Thống kê Getafe 52% Kiểm soát bóng 48% 18 Dứt điểm 6 8 Trúng đích 2 5 Phạt góc 3 16 Phạm lỗi 13 4 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Mariano Díaz Deportivo Alavés 1 bàn · 2 kiến tạo Nahuel Tenaglia Deportivo Alavés 1 bàn Mikel Rodriguez Deportivo Alavés 1 bàn Toni Martínez Deportivo Alavés Điểm 7.31

Deportivo Alavés tiếp Getafe trên sân Estadio de Mendizorroza lúc 00:30 ngày 16/08/2026, trong cuộc so tài mà cán cân đối đầu gần đây nghiêng rõ về đội khách. Getafe thắng 3 và hòa 1 ở 4 lần chạm trán gần nhất, còn Deportivo Alavés chưa có chiến thắng trong chuỗi này.

Trên bảng xếp hạng, Getafe đứng thứ 3 với 0 điểm, trong khi Deportivo Alavés xếp hạng 14 và cũng có 0 điểm. Khoảng cách vị trí tạo ra bối cảnh đáng chú ý, nhưng điểm số hiện tại cho thấy trận đấu vẫn là cơ hội để cả hai đội thiết lập nhịp khởi đầu của mình.

Getafe mang theo ưu thế từ các lần gặp nhau

Ba chiến thắng trong bốn cuộc đối đầu gần nhất đem đến cho Getafe một nền tảng tâm lý tích cực. Đó không phải bảo đảm cho kết quả tại Mendizorroza, nhưng là dấu hiệu cho thấy đội khách đã thường xuyên tìm được cách xử lý tốt hơn trong cặp đấu này.

Với Deportivo Alavés, thử thách nằm ở việc thoát khỏi quỹ đạo đối đầu bất lợi. Đội chủ nhà cần biến lợi thế được thi đấu tại Estadio de Mendizorroza thành sự chủ động ngay từ những thời điểm đầu trận, thay vì để Getafe kiểm soát cảm giác tự tin vốn được tích lũy qua các cuộc gặp trước.

Cuộc đấu của sự kiên nhẫn và kiểm soát thời điểm

Khi hai đội cùng có 0 điểm, từng tình huống có thể định hình cảm xúc và cách tiếp cận trận đấu. Deportivo Alavés sẽ cần sự chặt chẽ để không cho Getafe có thêm điều kiện tái hiện ưu thế đối đầu, còn đội khách có lý do để duy trì sự bình tĩnh của bên đang nắm kết quả tốt hơn trong quá khứ.

Điểm đáng theo dõi là phản ứng của Deportivo Alavés trước áp lực từ chuỗi đối đầu, cũng như khả năng Getafe chuyển lợi thế tâm lý thành thế trận hiệu quả. Đây nhiều khả năng là màn so tài đòi hỏi sự chính xác trong các thời điểm then chốt hơn là một cuộc đua vội vã.

Nhận định trận đấu

Getafe bước vào trận với lợi thế rõ ràng về thành tích đối đầu: thắng 3, hòa 1 trong 4 lần gặp Deportivo Alavés gần nhất. Tuy nhiên, việc cả hai cùng có 0 điểm khiến diễn biến tại Estadio de Mendizorroza vẫn mở, đặc biệt nếu Deportivo Alavés tạo được nhịp chơi chủ động và phá vỡ được sự tự tin của đội khách.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Deportivo Alavés · 0 thắng 1 hòa Getafe · 3 thắng Deportivo Alavés 0 - 2 Getafe GET Getafe 1 - 1 Deportivo Alavés Hòa Deportivo Alavés 0 - 1 Getafe GET Getafe 2 - 0 Deportivo Alavés GET

Deportivo Alavés 5 trận gần nhất B T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Getafe 5 trận gần nhất H B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Celta de Vigo 0 0 0 0 0 0 2 FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 3 Getafe 0 0 0 0 0 0 4 Málaga 0 0 0 0 0 0 … 13 Elche 0 0 0 0 0 0 14 Deportivo Alavés 0 0 0 0 0 0 15 Levante 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Deportivo Alavés ✚ Facundo Garcés (Suspension Through Sports Court) Getafe ✚ Christantus Uche (Knee Injury)