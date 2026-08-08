Thắng Gillingham 3-0, Luton giành vé đi tiếp tại League Cup, tiễn đối thủ rời giải Đánh bại Gillingham 3-0 ngay trên sân Priestfield Stadium ở vòng Round of 128 League Cup, Luton chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội chủ nhà ngậm ngùi bị loại.

Gillingham 0 - 3 Luton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gillingham tiếp đón Luton.

13' Luton áp đảo hoàn toàn thế trận Trải qua 13 phút đầu tiên, Luton chủ động kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 3% - 97%. Sức ép liên tục giúp đội khách vượt trội về chỉ số dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1) cùng phạt góc 0 - 1, trong khi chủ nhà Gillingham phải nhờ đến 1 - 0 cứu thua để giữ tỷ số 0 - 0.

25' Luton áp đảo hoàn toàn Gillingham Sau 25 phút lăn bóng, Luton áp đảo hoàn toàn Gillingham với tỷ lệ cầm bóng 16% - 84%. Đội khách liên tục bắn phá cầu môn đối phương với chỉ số dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 4), buộc hàng thủ đội chủ nhà gồng mình chống đỡ để duy trì tỷ số 0 - 0.

39' Luton ép sân dồn dập, Gillingham gồng mình phòng ngự Tính đến phút 39, Luton hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 23% - 77% . Đội khách liên tục hãm thành và tạo ra sự vượt trội ở chỉ số dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 4 ), buộc thủ thành bên phía Gillingham phải có tới 4 - 0 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.

43' N. Wells mở tỷ số cho Luton Phút 43, N. Wells lập công đưa Luton vươn lên dẫn 0-1 ngay tại sân Priestfield Stadium. Bàn thắng ở cuối hiệp một là sự đền đáp xứng đáng cho thế trận áp đảo của đội khách khi họ vượt trội về tỷ lệ cầm bóng (25% - 75%) cũng như số cú dứt điểm trúng đích (0 - 4).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Luton sớm điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 48, ban huấn luyện Luton đã quyết định rút J. Luker rời sân để nhường chỗ cho K. Palmer . Đội khách bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn 0-1 và việc thay người sớm cho thấy quyết tâm duy trì sự chủ động trong lối chơi.

50' Z. Albarus nhận thẻ vàng ở phút 50 Phút 50, Z. Albarus bên phía Gillingham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái phép. Trong thế đang bị dẫn 0-1 và chỉ kiểm soát bóng 29%, đội chủ nhà đang gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép từ Luton.

53' Luton áp đảo hoàn toàn, Gillingham gồng mình chịu trận Bước sang phút 53, Luton vẫn đang duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn khi nắm 29% - 71% thời lượng kiểm soát bóng. Đội khách tạo ra sự vượt trội rõ rệt với 2 - 6 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 5 ), buộc hàng thủ Gillingham phải hoạt động vất vả và thủ môn đội chủ nhà đã có 4 - 0 pha cứu thua.

59' B. Benagr nhân đôi cách biệt cho Luton Phút 59, B. Benagr lập công nhân đôi cách biệt cho Luton, nâng tỷ số trận đấu lên 0-2. Bàn thắng này phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đội khách trên sân Priestfield Stadium khi họ hoàn toàn kiểm soát thế trận.

65' Luton áp đảo hoàn toàn chủ nhà Gillingham Bước sang phút 65, Luton hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 30% - 70% vượt trội. Đội khách liên tục hãm thành với chênh lệch dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 7), buộc thủ môn Gillingham phải hoạt động hết công suất khi chỉ số cứu thua đang là 5 - 0.

67' Gillingham nỗ lực làm mới hàng công Phút 67, Gillingham quyết định tung S. Booth vào sân thay thế cho R. Hale . Đang bị Luton dẫn 0-2 ngay tại Priestfield Stadium, đội chủ nhà rất cần một làn gió mới để hy vọng lội ngược dòng.

67' Gillingham đưa H. Waldock vào sân thay Z. Albarus Phút 67, Gillingham quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung H. Waldock vào sân thay thế cho Z. Albarus . Trong thế bị Luton dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà Priestfield Stadium, ban huấn luyện Gillingham rất cần làn gió mới để hy vọng xoay chuyển cục diện.

67' Gillingham điều chỉnh hàng công: W. Goodwin vào sân Phút 67, đội chủ nhà Gillingham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi W. Goodwin vào sân thế chỗ S. Palmer-Houlden . BHL Gillingham buộc phải đưa ra điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh đang bị Luton dẫn 0-2 ngay tại Priestfield Stadium.

67' Gillingham thay nhân sự: S. Kendall vào sân Phút 67, đội chủ nhà Gillingham thực hiện sự thay đổi người khi S. Kendall được tung vào sân để thế chỗ cho K. Harris . Trong thế bị Luton dẫn trước 0-2 tại Priestfield Stadium, sự xuất hiện của làn gió mới này được kỳ vọng sẽ giúp Gillingham tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

68' Gillingham tung C. McManus vào sân ở phút 68 Phút 68, Gillingham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. McManus được tung vào sân thay thế cho L. Dobbs . Trong thế bị Luton dẫn trước 0-2 ngay tại Priestfield Stadium, đội chủ nhà rất cần những điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng.

68' Luton thay người: S. Morris thế chỗ J. Richards Phút 68, Luton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Morris được tung vào sân thay thế cho J. Richards . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội khách muốn làm tươi mới đội hình để tiếp tục duy trì thế trận chủ động trong thời gian còn lại.

69' Luton làm mới đội hình ở phút 69 Phút 69, ban huấn luyện Luton quyết định rút L. Walsh ra nghỉ để nhường chỗ cho S. Sandal. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 cùng thế trận áp đảo, đội khách chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại.

69' Luton làm mới đội hình ở phút 69 Phút 69, Luton có sự thay đổi nhân sự khi H. Ashby được tung vào sân để thay thế I. Jones . Nắm lợi thế dẫn 0-2 trong tay, đại diện đội khách chủ động điều chỉnh lực lượng nhằm duy trì sự tươi mới cho lối chơi.

69' Luton tung G. Kodua vào sân ở phút 69 Phút 69, Luton thực hiện sự thay đổi người khi G. Kodua vào sân thay cho B. Benagr . Với lợi thế dẫn trước 0-2 cùng thế trận áp đảo, đội khách chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

78' G. Kodua nâng tỷ số lên 0-3 cho Luton Phút 78, G. Kodua ghi bàn nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Luton. Đội khách tiếp tục cụ thể hóa thế trận áp đảo tại sân Priestfield Stadium bằng bàn thắng thứ ba của trận đấu.

79' Luton áp đảo hoàn toàn khi trận đấu trôi về cuối Bước sang phút 79, Luton tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang nắm lợi thế dẫn Gillingham 0 - 3. Đội khách hoàn toàn chiếm thế thượng phong với tỷ lệ cầm bóng 30% - 70% cùng chênh lệch dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 1 - 8), buộc hàng thủ đội chủ nhà phải liên tục chống đỡ.

88' Thẻ vàng phạt S. Morris ở phút 88 Phút 88, S. Morris bên phía Luton phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở cuối trận. Dù đang dẫn Gillingham với tỷ số 0-3 và làm chủ hoàn toàn thế trận, các cầu thủ đội khách vẫn thi đấu rất quyết liệt.

KT Kết thúc: Gillingham 0-3 Luton Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 23:00 08/08/2026

Đội hình chính thức Gillingham Sơ đồ · HLV Gareth Ainsworth Luton Sơ đồ · HLV Jack Wilshere Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Gillingham Thống kê Luton 33% Kiểm soát bóng 67% 6 Dứt điểm 16 2 Trúng đích 11 1 Phạt góc 9 15 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 8 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Nahki Wells Luton 1 bàn Gideon Kodua Luton 1 bàn Benedict Benagr Luton 1 bàn Jayden Luker Luton 1 kiến tạo · điểm 6.6 George Johnston Luton Điểm 8 Josh Keeley Luton Điểm 7.7

Tầm quan trọng của cuộc đối đầu tại EFL Cup

Trận đấu giữa Gillingham và Luton trong khuôn khổ EFL Cup sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Priestfield Stadium. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi hai đội bóng bước vào cuộc chiến ở đấu trường cúp nội địa.

Với thể thức thi đấu loại trực tiếp, áp lực dành cho cả Gillingham lẫn Luton là rất lớn. Đội chiến thắng sẽ giành tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu mà không có cơ hội sửa sai.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Luton

Xét về kết quả đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Luton đang nắm giữ ưu thế vượt trội. Cụ thể, Luton đã giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Gillingham chưa có được chiến thắng nào.

Thống kê áp đảo này mang lại sự tự tin đáng kể cho Luton trước chuyến làm khách tới sân Priestfield Stadium. Tuy nhiên, tính chất bất ngờ của các trận đấu loại trực tiếp tại EFL Cup vẫn sẽ đòi hỏi sự tập trung cao độ từ cả hai phía.

Nhận định thế trận

Dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà Priestfield Stadium, Gillingham sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ khi lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía đội khách. Việc chưa thể thắng đối thủ trong 5 lần đụng độ gần đây bắt buộc đội chủ nhà phải thi đấu tập trung và cẩn trọng.

Trong khi đó, Luton bước vào trận đấu với tâm lý thuận lợi hơn nhờ thành tích đối đầu ấn tượng. Do trận đấu phân định thắng thua ngay lập tức để giành quyền đi tiếp, cả hai câu lạc bộ hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc so tài chặt chẽ và kịch tính.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Gillingham · 0 thắng 1 hòa Luton · 4 thắng Gillingham 0 - 2 Luton LUT Luton 3 - 2 Gillingham LUT Luton 2 - 2 Gillingham Hòa Gillingham 1 - 3 Luton LUT Gillingham 1 - 2 Luton LUT

Gillingham 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Luton 5 trận gần nhất B T H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới