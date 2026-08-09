75' Atlante FC điều chỉnh nhân sự ở phút 75

Phút 75: Atlante FC có sự thay đổi người khi J. Ibarra được tung vào sân thế chỗ E. Pizzuto. Trong thế thiếu người và đang bị Real Salt Lake dẫn trước 3-0, ban huấn luyện đội khách buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trong những phút còn lại.