Thắng giòn giã Atlante FC 4-0, Real Salt Lake gieo sầu cho đối thủ ở Leagues Cup
Thi đấu áp đảo trên sân America First Field, Real Salt Lake vùi dập Atlante FC 4-0 ở vòng bảng Leagues Cup nhờ các pha lập công của Solans, Booth, Engel và Ruiz, khiến đại diện Mexico nhận thất bại thảm hại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Real Salt Lake tiếp đón Atlante FC.
- 12'Real Salt Lake kiểm soát bóng vượt trội
Sau 12 phút thi đấu, Real Salt Lake là đội chủ động hơn khi nắm 69% - 31% thời lượng kiểm soát bóng trước Atlante FC. Dù kiểm soát cuộc chơi, thế trận vẫn chưa có đột biến khi số cú dứt điểm dừng ở mức 1 - 0 và chưa bên nào trúng đích (0 - 0).
- 17'S. Solans khai thông thế bế tắc cho Real Salt Lake
Phút 17, S. Solans lập công đưa Real Salt Lake vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn mở tỷ số sớm giúp đội chủ nhà chuyển hóa ưu thế áp đảo thành bàn thắng ngay trên sân America First Field.
- 21'Atlante FC mất người từ sớm sau thẻ đỏ của M. Herrera
Khó khăn thêm chồng chất với Atlante FC khi M. Herrera phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 21. Đang bị Real Salt Lake dẫn 1-0, việc phải thi đấu thiếu người khiến đội khách rơi vào thế vô cùng bất lợi trong phần còn lại của trận đấu.
- 24'Real Salt Lake kiểm soát hoàn toàn thế trận
Bước sang phút 24, Real Salt Lake tiếp tục duy trì lợi thế 1 - 0 và áp đảo hoàn toàn trên sân. Đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số cầm bóng 67% - 33% và đã tung ra 3 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0), khiến Atlante FC chưa thể tạo ra bất kỳ cú sút nào.
- 36'E. Pizzuto nhận thẻ vàng, Atlante FC thêm chồng chất khó khăn
Phút 36, đến lượt E. Pizzuto bên phía Atlante FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế đang bị Real Salt Lake dẫn 1-0 lại phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của M. Herrera, áp lực dành cho đội khách trên sân America First Field là rất lớn.
- 37'Real Salt Lake kiểm soát hoàn toàn thế trận
Nắm lợi thế dẫn trước 1 - 0, Real Salt Lake tiếp tục áp đảo ở phút 37 với thời lượng kiểm soát bóng 62% - 38%. Thế trận một chiều được thể hiện rõ qua tỷ lệ dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), khiến Atlante FC hoàn toàn chịu trận và chưa tạo ra bất kỳ cú sút nào.
- 38'VAR từ chối bàn thắng của J. Charcopa
Phút 38, J. Charcopa đưa được bóng vào lưới nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng của Atlante FC do có lỗi trước đó. Đội khách bỏ lỡ cơ hội quân bằng tỷ số trong thế thiếu người và tiếp tục bị Real Salt Lake dẫn 1-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Z. Booth nhân đôi cách biệt cho Real Salt Lake
Phút 50, nhận đường kiến tạo từ D. Luna, Z. Booth dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Salt Lake. Tận dụng lợi thế hơn người từ tấm thẻ đỏ của M. Herrera bên phía Atlante FC trong hiệp một, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng áp lực để nới rộng khoảng cách.
- 50'Real Salt Lake gia tăng sức ép ở phút 50
Bước sang phút 50, Real Salt Lake tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% cùng lợi thế dẫn 1-0. Thế trận áp đảo được cụ thể hóa bằng chỉ số dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 5 - 1), buộc hàng thủ Atlante FC phải liên tục gồng mình chịu trận.
- 54'L. Engel nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Salt Lake
Phút 54, nhận đường kiến tạo từ M. Guilavogui, L. Engel dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Salt Lake. Thi đấu hơn người từ giữa hiệp một, đội chủ nhà đang hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tiếp ghi bàn ngay đầu hiệp hai.
- 57'Atlante FC điều chỉnh nhân sự sau liên tiếp bàn thua
Phút 57, Atlante FC có sự thay đổi nhân sự khi D. Gonzalez được tung vào sân thay cho J. Charcopa. Trong bối cảnh đang bị Real Salt Lake dẫn 3-0 và chơi thiếu người, đội khách rất cần làn gió mới để xốc lại đội hình.
- 57'Atlante FC tung L. Mejia vào sân nhằm xốc lại đội hình
Phút 57, Atlante FC thực hiện sự thay đổi người khi L. Mejia được tung vào sân thay cho M. Fernandez. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3 và phải chơi thiếu người, đội khách buộc phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự với hy vọng giảm bớt sức ép liên tục từ phía Real Salt Lake.
- 62'Real Salt Lake duy trì thế trận áp đảo
Bước sang phút 62, Real Salt Lake tiếp tục duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn trước Atlante FC. Đội chủ nhà thể hiện sự lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% cùng 13 - 5 lần dứt điểm (trúng đích 7 - 1), không cho đối thủ nhiều cơ hội vùng lên khi đã dẫn trước 3-0.
- 63'Atlante FC tung R. Coubert vào sân ở phút 63
Phút 63, Atlante FC thực hiện sự thay đổi người khi R. Coubert được tung vào sân thế chỗ E. Tercero. Trong thế đang bị Real Salt Lake dẫn 3-0 và phải thi đấu thiếu người, đại diện Mexico rất cần những làn gió mới để xốc lại đội hình.
- 66'Real Salt Lake thay người: P. Quinton thế chỗ Z. Booth
Phút 66, Real Salt Lake thực hiện sự thay đổi người khi P. Quinton được tung vào sân thay cho Z. Booth. Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 cùng việc thi đấu hơn người từ sớm, đại diện MLS hoàn toàn chủ động trong việc xoay tua nhân sự và kiểm soát thế trận.
- 66'Real Salt Lake rút S. Solans, tung S. Lobjanidze vào sân
Phút 66, Real Salt Lake quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung S. Lobjanidze vào sân thay thế cho S. Solans. Trong bối cảnh đã dẫn trước 3-0 và có lợi thế chơi hơn người từ sớm, đội chủ nhà chủ động đưa ra sự thay đổi nhằm giữ sức và duy trì sự chủ động.
- 67'Real Salt Lake đưa P. Ruiz vào thay S. Spierings
Phút 67, Real Salt Lake thực hiện sự thay đổi người khi P. Ruiz được tung vào sân để thế chỗ S. Spierings. Nắm giữ lợi thế dẫn trước 3-0 cùng quân số vượt trội, đội chủ nhà bắt đầu tính toán điều chỉnh nhân sự để duy trì nhịp độ trận đấu trong thời gian còn lại.
- 74'Real Salt Lake duy trì thế trận an toàn
Bước sang phút 74, Real Salt Lake tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn 3 - 0 nhờ lối chơi hiệu quả. Dù Atlante FC nỗ lực tìm kiếm cơ hội thông qua các tình huống phạt góc (1 - 6), đại diện nước Mỹ vẫn kiểm soát tốt thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% cùng số lần dứt điểm trúng đích vượt trội 7 - 4.
- 75'Atlante FC điều chỉnh nhân sự ở phút 75
Phút 75: Atlante FC có sự thay đổi người khi J. Ibarra được tung vào sân thế chỗ E. Pizzuto. Trong thế thiếu người và đang bị Real Salt Lake dẫn trước 3-0, ban huấn luyện đội khách buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trong những phút còn lại.
- 79'D. Luna nhận thẻ vàng ở phút 79
Phút 79, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Luna bên phía Real Salt Lake sau một tình huống phạm lỗi. Dù đội nhà đang dẫn trước 3-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận, các cầu thủ chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh trong những phút cuối.
- 79'E. Jimenez dính thẻ vàng trong thế bị dẫn 0-3
Phút 79, E. Jimenez bên phía Atlante FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Real Salt Lake dẫn trước 0-3 và thi đấu thiếu người, áp lực khiến các cầu thủ Atlante FC không còn giữ được sự bình tĩnh.
- 82'Real Salt Lake điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối
Phút 82, Real Salt Lake có sự thay đổi người khi Lineker Rodrigues được tung vào sân thay thế cho M. Guilavogui. Với lợi thế dẫn 3-0 cùng quân số vượt trội trên sân, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động trao cơ hội cho các nhân tố mới trong khoảng thời gian còn lại.
- 85'Thẻ vàng cho A. Katranis của Real Salt Lake
Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Katranis bên phía Real Salt Lake. Dù đang nắm lợi thế dẫn 3-0, đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy quyết liệt ở những phút cuối trận.
- 86'Real Salt Lake tiến gần chiến thắng
Trận đấu trôi về phút 86, Real Salt Lake vẫn kiểm soát tốt thế trận với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46% cùng lợi thế dẫn trước 3 - 0. Dù Atlante FC nỗ lực kiếm được 1 - 6 phạt góc, đội chủ nhà vẫn tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 7 - 4) để nắm chắc chiến thắng trong tay.
- 87'Real Salt Lake tung J. Sanabria vào sân ở những phút cuối
Phút 87, Real Salt Lake thực hiện sự thay đổi người khi J. Sanabria vào sân thay cho A. Katranis. Quyết định này diễn ra ngay sau khi Katranis nhận thẻ vàng ở phút 85, giúp đội chủ nhà bảo toàn lực lượng trong bối cảnh đã nắm chắc lợi thế 3-0.
- 90'P. Ruiz ghi bàn, Real Salt Lake nâng tỷ số lên 4-0
Phút 90, P. Ruiz dứt điểm tung lưới Atlante FC, nâng tỷ số lên 4-0 cho Real Salt Lake. Tận dụng tốt lợi thế chơi hơn người từ hiệp một, đội chủ nhà trên sân America First Field tiếp tục áp đảo và khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ bốn.
- KTKết thúc: Real Salt Lake 4-0 Atlante FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.
Cập nhật lúc 11:06 09/08/2026
Sân vận động America First Field sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Real Salt Lake và Atlante FC vào lúc 09h00 ngày 09/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Đây là cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa hai đại diện thuộc hai giải đấu hàng đầu khu vực là MLS và Liga MX.
Phân tích phong độ hai đội
Bước vào cuộc chạm trán này, Real Salt Lake phải chịu đôi chút áp lực sau khi phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc America First Field sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để đại diện giải MLS hướng tới mục tiêu giành một kết quả tích cực.
Bên cạnh đó, Atlante FC lại bước vào trận đấu với đà tâm lý vô cùng thoải mái. Đội bóng đến từ giải Liga MX vừa có được chiến thắng ở trận đấu gần nhất, giúp các cầu thủ duy trì sự tự tin và hưng phấn trước chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn.
Kịch bản trận đấu
Mặc dù gặp bất lợi về mặt sân bãi, Atlante FC vẫn sở hữu lợi thế tinh thần từ trận thắng trước đó. Trái lại, Real Salt Lake buộc phải tận dụng tối đa ưu thế sân nhà nhằm sớm làm chủ thế trận, tìm kiếm cơ hội vượt qua đối thủ trong cuộc so tài này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)